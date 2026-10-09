Inter gegen Parma Calcio 1913: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter Mailand und Parma Calcio 1913 treffen am 10. Oktober 2026 um 16:00 Uhr GMT (12:00 PM EST / 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr SAST) aufeinander.

Die Nerazzurri empfangen Parma im Neuaufbau

Inter Mailand kehrt ins ikonische San-Siro-Stadion zurück und trifft am 6. Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27 auf Parma Calcio 1913. Nach der internationalen Herbstpause will das Team von Cheftrainer Cristian Chivu seinen starken Start in die nationale Saison fortsetzen und vor den eigenen Fans die volle Punktzahl einfahren. Für Parma stellt die Reise in die Hauptstadt der Lombardei nach einem Trainerwechsel eine gewaltige Herausforderung dar, während das Team auf dem Schwung aufbauen will, den es sich kurz vor der Pause erarbeitet hat.

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Der Auftritt der Nerazzurri vor der Pause: Martínez führt Comeback in Rom an

Inter Mailand geht ungeschlagen aus den letzten vier Serie-A-Spielen in das Duell am Samstag. Im letzten Spiel vor der Länderspielpause am 19. September kämpften sich die Nerazzurri im Stadio Olimpico nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und holten ein dramatisches 2:2 auswärts gegen die AS Roma. Kapitän Lautaro Martínez erzielte mit einem wichtigen Doppelpack in der zweiten Halbzeit (46., 79.) den Punktgewinn, zusätzlich zu Inters vorherigen Liga-Siegen gegen AC Monza (4:1), Cagliari (1:0) und Udinese (5:3).

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Parmas taktischer Neustart: Später Sieg vor dem Trainerwechsel

Parma reist nach Mailand und will seine Saison stabilisieren, nachdem am 20. September ein hart erkämpfter 2:1-Heimsieg gegen Genua gelang. David Romero (38.) und Joker Pontus Almqvist (80.) trafen im Ennio-Tardini-Stadion und sicherten Parma den ersten Ligasieg dieses Zyklus. Nach einem schwierigen Saisonstart trennte sich Parma Ende September von Cheftrainer Carlos Cuesta, wodurch das Duell am Samstag im San Siro zu einem großen Test für Struktur und Fokus des Kaders wird.

Showdown im San Siro: Dominanter Spielaufbau trifft auf Kontergefahr

Als diese beiden Teams im Mai 2026 im San Siro aufeinandertrafen, bescherten Treffer in der zweiten Halbzeit von Marcus Thuram und Henrikh Mkhitaryan Inter einen souveränen 2:0-Sieg. Inter wird auf das dynamische Passspiel im Zentrum von Nicolò Barella und Piotr Zieliński sowie auf das Flügelspiel von Federico Dimarco setzen, um Parmas Abwehrreihe zu knacken. Parma wiederum wird auf die defensive Führungsstärke von Enrico Del Prato und schnelle Umschaltmomente über David Romero und Pontus Almqvist bauen, um Inter per Konter zu testen. Da am 6. Spieltag wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag hochklassige Serie-A-Action.

Mögliche Startaufstellungen

Inter Mailand: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Parma: Corvi; Delprato, Carlos, Troilo; Britschgi, Bernabe, Keita, Sierro, Valeri; Lontani, Romero

Teamnews & Kader

Inter geht mit einer bemerkenswert langen Verletztenliste in dieses Spiel. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones und Federico Dimarco fallen allesamt aus, sodass Chivu auf mehreren Positionen umbauen muss. Vor allem die Ausfälle von Calhanoglu und Dimarco werden die Kadertiefe im Zentrum und auf der linken Seite auf die Probe stellen. Weitere Updates zur Verfügbarkeit werden näher am Anpfiff erwartet.

Auch Parma muss auf mehrere Spieler verzichten. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe und Dominik Drobnic werden allesamt als verletzt geführt, was Gilardinos Optionen vor diesem schwierigen Auswärtsspiel weiter einschränkt.

Form

Inter hat wettbewerbsübergreifend drei der letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Sieg in einem Freundschaftsspiel gegen Lumezzane, und Inter geht mit 13 erzielten Toren und acht Gegentreffern aus diesen fünf Partien in dieses Spiel. Zu dieser Bilanz gehören ein 5:3 gegen Udinese und ein 3:2 gegen Napoli, doch die 1:2-Niederlage gegen Real Madrid in der Champions League und das 2:2 bei der Roma zeigen, dass es defensiv noch Schwachstellen gibt.

Parma hat aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg geholt und im jüngsten Ligaspiel Genua mit 2:1 geschlagen. In diesem Lauf gab es eine 0:2-Niederlage gegen Juventus sowie ein 0:2-Aus in der Coppa Italia gegen Cremonese, was dem Selbstvertrauen vor dieser Reise nach Mailand kaum geholfen haben dürfte.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Mai 2026 statt, als Inter ein Serie-A-Spiel im Giuseppe Meazza mit 2:0 gewann. In den letzten fünf Duellen dominierte Inter mit vier Siegen, einem Unentschieden und keinem Erfolg für Parma. Vor allem zu Hause behielt Inter die Oberhand, und Parma hat bei den jüngsten Besuchen in Mailand noch nichts Zählbares mitgenommen.