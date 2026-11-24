Inter gegen VfB Stuttgart: Champions-League-Vorschau

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Inter empfängt den VfB Stuttgart am Mittwoch in der Champions League im Giuseppe Meazza in Mailand. Beide Teams stehen in der unteren Hälfte der Ligaphasentabelle: Inter ist 15., Stuttgart 14.

Inter kassiert ungewohnt viele Gegentore

Inter geht nach einem turbulenten 4:4 gegen Atalanta in der Serie A in die Partie. In Bergamo führte das Team mit 2:0, 3:1 und 4:2, brachte den Sieg aber nicht über die Zeit. Cristian Chivu bezeichnete den Auftritt als „weich und oberflächlich“. Inter will defensiv wieder stabiler werden, nachdem das Team in seinen letzten beiden Champions-League-Heimspielen vier Gegentore kassiert hat. Pio Espositos Hattrick gegen Atalanta war immerhin ein kleiner Lichtblick. Mit 17 Gegentoren in zwölf Spielen stellt Inter jedoch die schwächste Defensive unter den sechs bestplatzierten Teams der Serie A.

Getty Images

Stuttgart zuletzt mit wechselhaften Ergebnissen

Stuttgart reist nach einem 0:0 bei Schalke in der Bundesliga an. Zuvor gewann das Team von Sebastian Hoeness mit 1:0 gegen Werder Bremen, verlor seinen letzten Champions-League-Auftritt bei Galatasaray allerdings mit 0:2. Zuletzt war die deutsche Mannschaft schwer zu bezwingen und spielte in fünf ihrer vergangenen zehn Pflichtspiele zu null. Auswärts bleibt das Toreschießen jedoch ein Problem.

Getty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungen

Inter hat in seinen letzten 15 Pflichtspielen 36 Tore erzielt.

Inter-Kapitän Lautaro Martinez trainiert nach einer langwierigen Verletzung wieder, wird hier aber nicht von Beginn an spielen.

Stuttgart blieb in drei seiner letzten fünf Auswärtsspiele ohne Tor.

Getty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Thuram.

Stuttgart (3-4-1-2): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstadt; Leweling, Promel, Karazor, Fuhrich; El Khannouss; Undav, Demirovic.

Personal & Kader