Wer zeigt / überträgt Hamburger SV (HSV) vs. FC St. Pauli heute im TV und LIVE-STREAM?

Wer zeigt / überträgt das Hamburger Stadt-Derby zwischen dem HSV und St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM? GOAL hat alle Infos.

In der 2. Bundesliga steht der 29. Spieltag an und zum Auftakt erwartet uns mit dem Hamburg-Derby direkt ein echter Kracher. Im Volksparkstadion steigt am Freitagabend um 18.30 Uhr das Duell zwischen dem Hamburger SV (HSV) und Stadtrivale FC St. Pauli.

Dabei geht es nicht nur um die Vorherrschaft in der Hansastadt, sondern ganz nebenbei auch noch um wichtige Zähler um Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga.

Der HSV rangiert mit 53 Zählern derzeit auf dem dritten Rang und dabei knapp vor St. Pauli, das mit 47 Punkten auf dem fünften Platz allerdings in Lauerstellung ist und ebenfalls noch um den Aufstieg mitspielt.

Heute kommt es in der 2. Bundesliga zum Hamburg-Derby zwischen dem HSV und St. Pauli. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM? GOAL hat alle Infos dazu, zum TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Hamburger SV vs. FC St. Pauli: Die Eckdaten

Spiel: Hamburger SV - FC St. Pauli Datum: Freitag, 21. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Volksparkstadion (Hamburg)

HSV vs. St. Pauli heute im LIVE-STREAM bei Sky sehen

Die Senderechte an der Bundesliga berechtigen Sky auch dazu, alle Partien der 2. Bundesliga exklusiv zu zeigen. Obendrein stellt der Pay-TV-Anbieter sein komplettes Programm im LIVE-STREAM zur Verfügung. Daher könnt Ihr das Derby zwischen dem HSV und St. Pauli mit einer Internetverbindung von überall aus sehen, egal ob am Smartphone, Tablet oder PC. Außerdem könnt Ihr das Duell am Freitagabend sowohl mit Sky Go als auch mit WOW streamen.

So könnt Ihr Hamburger SV - St. Pauli bei Sky Go verfolgen

Allerdings benötigt Ihr für den Zugang auf Sky Go das Bundesliga-Paket. Dieses könnt Ihr als Einzelabo für 27 Euro und in einer Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro buchen. Zudem erfolgt die für das hauseigene Streaming-Portal notwendige Freischaltung nicht sofort. Deshalb müsst Ihr bei einem Abschluss heute vermutlich auf WOW oder auf eine Wiederholung zurückgreifen.

So könnt Ihr Euch HSV vs. FC St. Pauli bei WOW anschauen

Mit WOW, dem vormaligen Sky Ticket, findet die Aktivierung sofort statt. Ferner sieht diese Option keine Bindung vor. Das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro ermöglicht einen Zugang mit zwei Endgeräten und auf das gesamte Sportprogramm. In puncto Fußball könnt Ihr auch die Bundesliga, den DFB-Pokal sowie die englische Premier League ansehen. Außerdem könnt Ihr die ATP World Tour, die Formel 1, die NHL und die PGA Tour streamen.

Hamburger SV vs. St. Pauli heute live im TICKER

Mit GOAL könnt Ihr das Hamburger Derby aber auch live im TICKER verfolgen, wenn der HSV Stadtrivale St. Pauli empfängt. Dort werdet Ihr kein Tor aus dem Volksparkstadion am Freitagabend verpassen. Hierfür könnt Ihr die Push-Nachrichten aktivieren.

HSV - FC St. Pauli heute im LIVE-STREAM: Überträgt nur Sky das Spiel?

Im LIVE STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL

Hamburger SV - St. Pauli: Die Aufstellungen zur 2. Bundesliga

Die Aufstellungen findet Ihr circa eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.