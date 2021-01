Fußball heute live: Holstein Kiel vs. FC Bayern München - Die Übertragung des DFB-Pokals im TV und LIVE-STREAM

Herkulesaufgabe für Holstein Kiel: Im DFB-Pokal empfangen die Störche heute den FC Bayern München. Goal zeigt, wie Fußball heute LIVE übertragen wird.

erwartet heute eine Mammutaufgabe: Der Zweitligist empfängt den . In der zweiten Runde des DFB-Pokals geht es heute um 20.45 Uhr los.

Obwohl Holstein Kiel eine starke Saison spielt und aktuell oben in der Tabelle steht, ist die Favoritenrolle mehr als klar: Mit dem FC Bayern München kommt der amtierende Meister der , nicht nur das: Auch den und die gewannen die Bayern in der vergangenen Saison.

In der ersten Runde konnten sich die Norddeutschen ohne Probleme mit 7:1 gegen den Oberligisten FC Rielasingen-Arlen durchsetzen, der FC Bayern München fuhr einen Monat später einen 3:0-Arbeitssieg gegen den 1. FC Düren ein.

Da das Spiel verschoben wurde steht bereits fest, gegen wen der Gewinner des heutigen Duells im Achtelfinale spielen muss: Der Sieger empfängt zuhause am 2. Februar den SV .

Können sich die Bayern heute standesgemäß durchsetzen oder schafft Holstein Kiel die Sensation? Goal erklärt, wie heute Fußball LIVE übertragen wird.

Holstein Kiel gegen den FC Bayern München heute live verfolgen: Die Fußball-Begegnung im DFB-Pokal in der Übersicht

Begegnung Kieler SV Holstein - FC Bayern München Datum Mittwoch, 13. Januar 2021, 20.45 Uhr Wettbewerb DFB-Pokal, 2. Runde Zuschauer Keine Ort Holstein-Stadion | Kiel

Fußball heute LIVE: So wird FC Bayern München bei Holstein Kiel im TV übertragen

Für viele Fans ist der DFB-Pokal der spannendste Wettbewerb in : Schließlich können hier theoretisch auch niedrigklassige Vereine am Ende den großen Triumph feiern. Auf dem Weg dahin müssen aber viele Herausforderungen überwunden werden, besonders gefürchtet: Ein Los gegen den FC Bayern München.

Heute ist es also für die Störche aus Kiel soweit, und viele Fans aus ganz Deutschland wollen das Spiel heute LIVE im TV verfolgen. Allerdings stellt sich da eine Frage: Wird Fußball heute LIVE übertragen?

Fußball heute live: Diese TV-Sender übertragen Holstein Kiel vs. FC Bayern München

Die Antwort darauf wird viele Fans sowohl überraschen als auch erfreuen: Das Spiel wird heute im TV übertragen - und das durch gleich zwei unterschiedliche Fernsehsender!

Die guten Nachrichten hören hier nicht auf, es wird noch besser: Das DFB-Pokal wird nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Free-TV übertragen! Neben Sky strahlt auch Das Erste das Spiel heute in seinem Programm aus.

Vor über 15 Jahren war Christoph Lange der letzte Holsteiner, der gegen den FC Bayern München ins Schwarze traf. Anlässlich des kommenden Pokalspiels haben wir alte Fotoalben durchforstet und den Ex-Storch angerufen: https://t.co/KFCYLPWGzX#KielAhoi #HolsteinHistory #KSVFCB pic.twitter.com/6IOB2gxND2 — Holstein Kiel (@Holstein_Kiel) January 11, 2021

Fußball heute live und kostenlos verfolgen: Das Erste / ARD überträgt FC Bayern München bei Holstein Kiel im DFB-Pokal

Da Das Erste zu den Angeboten der ARD gehört, also zu den öffentlich-rechtlichen Sendern, ist das Spiel heute frei empfangbar. Ihr könnt die Begegnung also kostenlos im Fernsehen sehen!

Dafür müsst ihr nur den Sender "Das Erste" aufsuchen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr das tut oder den Sender findet, gibt es hier Hilfe und Anweisungen, die euch dabei helfen könnten.

Holstein Kiel empfängt heute den FC Bayern München im DFB-Pokal: Die ARD-Übertragung im Ersten

Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Sender: Das Erste

Das Erste Vorherige Sendung: tagesschau (ab 20.00 Uhr)

tagesschau (ab 20.00 Uhr) Anschlusssendung: "maischberger. die woche" (ab 23.00 Uhr)

Holstein Kiel - FC Bayern München: Sky überträgt das Fußballspiel heute LIVE

Wenn ihr das Spiel nicht mit der kostenlosen Übertragung der ARD verfolgen wollt, gibt es eine Alternative, allerdings ist diese bezahlpflichtig: Sky überträgt das Spiel heute LIVE auf Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD.

Kommentieren wird das Spiel Wolff Fuss. Wenn ihr die Begegnung bei Sky verfolgen wollt, müsst ihr ein Paket buchen, welches kostenpflichtig ist. Was es damit auf sich hat und welche Pakete es gibt, wird auf sky.de erklärt.

Kiel gegen den FC Bayern München: Die Übertragung bei Sky

Beginn der Übertragung : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Anstoß : 20.45 Uhr

: 20.45 Uhr Sender: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Kommentar: Wollf Fuss

Fußball heute LIVE: Holstein Kiel vs. FC Bayern München läuft im LIVE-STREAM - Die Übertragung des DFB-Pokals

Natürlich bieten die beiden Fernsehsender, Sky und Das Erste, ihr Programm nicht nur über das lineare Fernsehen an. Wie die meisten anderen TV-Sender auch bieten die beiden ihre Übertragungen auch mithilfe von LIVE-STREAMS im Internet an.

So könnt ihr also auch das Spiel des DFB-Pokals verfolgen, ohne einen Fernseher zu besitzen. Alles was ihr dafür benötigt ist ein internetfähiges Gerät, also beispielsweise ein Smartphone, ein Tablet oder einen PC/Laptop.

Frei empfangbare LIVE-STREAMS: So seht ihr Fußball heute LIVE im Internet dank der ARD

Um den LIVE-STREAM der ARD-Übertragung verfolgen zu können, bestehen gleich zwei Möglichkeiten: Entweder der LIVE-STREAM in der ARD Mediathek oder der bei der Sportschau. Bei beiden ist es die gleiche Übertragung, nur die Plattform ist eine andere.

Ihr solltet also, wenn ihr das Spiel im Browser verfolgen wollt, entweder sportschau.de oder ardmediathek.de aufsuchen. Auch die ARD-Inhalte im Internet gehören zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weshalb die LIVE-STREAMS für euch kostenlos sind. Wenn ihr das Spiel in einer App verfolgen wollt haben wir diese für euch in der folgenden Tabelle verlinkt.

FC Bayern München bei Holstein Kiel im Free-TV: Die LIVE-STREAMS der ARD sind kostenlos

Holstein Kiel vs. FC Bayern München: Den DFB-Pokal heute LIVE mithilfe der Live-STREAMS von Sky sehen

Auch Pay-TV-Sender Sky bietet seine Übertragungen via Internet an. Dafür benutzt der Fernsehsender zwei unterschiedliche Portale: Sky Ticket und Sky Go.

Sky Go ist für alle Fans, die bereits Sky-Kunden sind. Wer also bei dem Pay-TV-Sender ein Paket gebucht hat, der kann Sky Go benutzen und findet hier alle Inhalte, die er auch auf dem TV-Gerät finden würde.

Anders ist es beim Sky Ticket: Das ist für alle Anhänger*innen, die noch kein Sky-Abonnement abgeschlossen und das auch nicht vorhaben. Mit dem Sky Ticket habt ihr Zugriff auf ausgewählte Inhalte, wobei diese proportional teurer sind, als wenn ihr ein langfristiges Abo abschließt. Dafür seid ihr hier nicht jahrelang gebunden, sondern könnt monatlich kündigen.

LIVE-STREAMS bei Sky: Den DFB-Pokal am Handy/Tablet dank Sky Go und Sky Ticket verfolgen

Heute LIVE Fußball verfolgen: FC Bayern München bei Holstein Kiel - Die Übertragungsmethoden auf einem Blick

