Hertha BSC vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga heute

Am 29. Spieltag in der Bundesliga steht am Samstag um 18.30 Uhr das Stadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin auf dem Programm. Hierbei trifft der Vorletzte daheim auf den Siebten. Die Stadtrivalen holten bisher 26 und 41 Zähler. Somit überrascht es kaum, dass die Eisernen beide bisherigen Saisonduelle in der Meisterschaft und im DFB-Pokal für sich entschieden.

Hertha BSC verlor beispielsweise sechs seiner letzten sieben Spiele in der Bundesliga. Hierbei gelang der einzige Punktgewinn unmittelbar vor der Länderspielpause beim Debüt von Felix Magath mit dem Heimerfolg gegen Hoffenheim. Am letzten Samstag folgte eine Niederlage in Leverkusen.

Union Berlin feierte hingegen am 1. April einen Heimerfolg gegen den 1. FC Köln. Damit kehrte die Mannschaft von Urs Fischer nach drei Partien auf die Siegerstraße zurück. Denn: Die Eisernen erlebten Niederlagen in Wolfsburg sowie bei den Bayern und dazwischen ein Heimremis gegen Stuttgart.

Heute um 18.30 Uhr steigt das Stadtderby Hertha BSC vs. Union Berlin. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM, zu den Aufstellungen und zum LIVE-TICKER.

Hertha BSC vs. Union Berlin heute live: Die Eckdaten zur Partie am 29. Bundesliga-Spieltag auf einem Blick

Spiel: Hertha BSC vs. Union Berlin Datum: Samstag, 9. April 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Olympiastadion Berlin

Hertha BSC gegen Union Berlin heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält die alleinigen Senderechten an sämtlichen Samstagsspielen in der Bundesliga. Dafür greift der Pay-TV-Sender auf etliche Kanäle zurück. Hierbei läuft die Übertragung des Stadtderbys Hertha gegen Union bei Sky Sport Bundesliga UHD und bei Sky Sport Bundesliga 1. Außerdem läuft das Match im Olympiastadion bei Sky Sport Bundesliga 1 HD. Doch notiert Euch nun die dazugehörigen Schlüsselinfos:

Sender: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Wenn Ihr das Stadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin im TV mitverfolgen möchtet, kommt Ihr jedoch nicht um ein Abo herum. Genauer gesagt benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierfür müsst Ihr für ein Einzelabo 27 Euro und für eine Kombination mit dem Sport-Paket 32,50 Euro auf den Tisch legen. Auf der Homepage des Bezahlanbieters findet Ihr weitere Infos.

Hertha BSC vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Außerdem könnt Ihr Euch die Übertragung des Stadtderbys Hertha gegen Union im LIVE-STREAM anschauen. Und das gilt für das gesamte Angebot von Sky. Hierbei könnt Ihr zwischen zwei Optionen entscheiden.

Hertha BSC – Union Berlin im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go bildet die erste davon. Dabei gilt es ausschließlich, sich einzuloggen. Allerdings geht sich die Freischaltung üblicherweise nicht am selben Tag des Abschlusses des Bundesliga-Pakets aus. Hierbei ist Euch mit einer Wiederholung oder dem Sky Ticket geholfen.

⏳ Countdown to Saturday pic.twitter.com/3yRqjgGCMG — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) April 4, 2022

Mit Sky Ticket die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: Hertha BSC gegen Union Berlin heute live

Mit dem Sky Ticket findet die Aktivierung hingegen sofort statt. Obendrein ist keine langfristige Bindung erforderlich. Trotzdem könnt Ihr mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro das gesamte Sportprogramm im Live-Stream mitverfolgen. Obendrein funktioniert das mit zwei Endgeräten auf einmal.

Als Fußballliebhaber könnt Ihr Euch zusätzlich die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League ansehen. Wenn in den nationalen Wettkämpfen zwei oder mehr Partien zeitgleich stattfinden, könnt Ihr ebenso auf eine Konferenz zurückgreifen. Überdies kommt Ihr in den Genuss der Formel 1, der NHL, der ATP World Tour und der PGA-Tour.

Zu Hertha BSC gegen Union Berlin via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Außerdem hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER weiter. Hiermit informieren wir Euch zu sämtlichen entscheidenden Momenten im Stadtderby Hertha BSC vs. Union Berlin. Das erfolgt ebenso mithilfe von Push-Nachrichten.

Highlights auf YouTube und in der Sportschau: So seht Ihr Hertha BSC vs. Union Berlin

Anschließend können sich die Kunden von DAZN ab 20.30 Uhr die Höhepunkte des Stadtderbys Hertha gegen Union in der Highlight Show anschauen. Bereits ab 17.30 Uhr laufen dort die besten Szenen der Partien vom Freitag und von Samstag um 15.30 Uhr. Zudem lädt die Sportschau in der Nacht von Sonntag auf Montag die Höhepunkte aller Bundesliga-Spiele auf ihrem YouTube-Kanal. Diese stehen Euch kostenfrei zur Verfügung.

Hertha BSC vs. Union Berlin: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff werden die Startformationen bekanntgegeben.