Hertha BSC vs. Dynamo Dresden: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier seht Ihr den DFB-Pokal live

Hertha empfängt Dynamo Dresden im Duell um das Achtelfinalticket des DFB-Pokals. Goal erklärt Euch, wo Ihr die Partie live zu sehen bekommt.

Nach machbaren Aufgaben in der ersten Runde des DFB-Pokals müssen sich und nun einem Härtetest stellen. Das direkte Duell in Runde zwei startet heute (Mittwoch) um 20.45 Uhr im Berliner Olympiastadion.

Hertha setzte sich in der ersten Runde souverän gegen Regionalligist VfB Eichstätt durch (5:1), während Dresden die Hürde TuS Dassendorf (Oberliga Hamburg) mit 3:0 nahm. Für Dynamo wäre ein Sieg gegen den Bundesligisten ein Trost für eine bisher verkorkste Zweitligasaison (Platz 17).

Zumindest in der Pokalhistorie haben die Dresdner eine erfolgreichere Bilanz als der heutige Konkurrent. Während Hertha noch nie Pokalsieger wurde, gewann Dynamo siebenmal den DDR-Pokal, zuletzt in der Saison 1989/90.

Hertha BSC gegen Dynamo Dresden wird live im TV und via LIVE-STREAM gezeigt. In diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu. Außerdem erfahrt Ihr hier kurz vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen.

Hertha BSC vs. Dynamo Dresden: Das DFB-Pokalspiel im Überblick

Duell Hertha BSC vs. Dynamo Dresden Datum Mi., 30. Oktober 2019 | 20.45 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin Zuschauer 74.475 Plätze

Hertha BSC vs. Dynamo Dresden: Wird die Partie des DFB-Pokals heute Abend im TV übertragen?

In dieser Spielzeit haben mehrere TV-Sender die Übertragungsrechte am erworben. Neben dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen zeigen auch Sport1 und Sky Live-Spiele des Turniers. Wer heute Abend Hertha gegen Dresden überträgt, lest Ihr im Folgenden.

Wird Hertha BSC gegen Dynamo Dresden im Free-TV übertragen?

Schlechte Nachricht für alle Herthaner und Dynamo-Fans: Kein frei empfangbarer TV-Sender hat die heutige Partie im Programm. Erst ab circa 22.55 Uhr zeigt die ARD die Highlights des Spieltags und auch die besten Szenen aus Berlin in der Sportschau.

Das einzige Live-Spiel am heutigen Mittwoch im Free-TV ist das Duell zwischen und , das ab 20.15 Uhr im Ersten übertragen wird.

Wird Hertha BSC gegen Dynamo Dresden im Pay-TV gezeigt?

Der Pay-TV-Sender Sky besitzt das größte Rechtepaket an der diesjährigen Pokalsaison. Hier werden sämtliche Spiele des Turniers in der Konferenz und in der Einzelschaltung gezeigt. Somit läuft auch Hertha gegen Dynamo heute Abend auf Sky.

Auf den Kanälen Sky Sport 5 und Sky Sport 5 HD könnt Ihr zehn Minuten vor Anpfiff um 20.35 Uhr einschalten und den Vorberichten lauschen. Ab 20.45 Uhr übernimmt Kommentator Marcus Lindemann und begleitet Euch während der mindestens 90 Minuten.

Um auf das Angebot zugreifen zu können, benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky. Zu welchen Konditionen Ihr das erwerben könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Hertha BSC vs. Dynamo Dresden: Den DFB-Pokal im LIVE-STREAM verfolgen - wie funktioniert das?

Sky bietet sein Programm nicht nur im Fernsehen an, sondern zeigt den DFB-Pokal auch im Internet. Somit könnt Ihr Hertha gegen Dresden via LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket abrufen. Doch auch die Onefootball-App hat einen LIVE-STREAM zur Partie im Angebot.

Hertha BSC gegen Dynamo Dresden im LIVE-STREAM von Sky schauen

Die Streaming-Plattform Sky Go zeigt sämtliche Übertragungen als LIVE-STREAM, die auch im TV beim Bezahlsender laufen. Somit verpasst Ihr unterwegs keine Live-Action. Einen Zugang zu Sky Go bekommt jeder Sky-Abonnent bei Vertragsabschluss.

Alternativ könnt Ihr das Spiel bei Sky Ticket streamen. Hierfür könnt Ihr ein Streaming-Abo abschließen, ohne die TV-Kanäle dazubuchen zu müssen. Das Supersport-Paket von Sky Ticket ist für 9,99 Euro im ersten Monat verfügbar. Anschließend steigen die Kosten auf 29,99 Euro monatlich. Alle weiteren Infos zu Sky Ticket findet Ihr unter diesem Link!

Die Onefootball-App zeigt alle DFB-Pokalspiele im Pay per View!

Eine weitere Möglichkeit, Hertha gegen Dynamo anschauen zu können, bietet Euch die Onefootball-App. Seit dieser Saison hat die Nachrichtenseite eine Partnerschaft mit Sky und zeigt alle Pokalspiele, die auch auf Sky laufen würden, im LIVE-STREAM.

Die verschiedenen Streams könnt Ihr jeweils für einmalig 3,99 Euro buchen. Informiert Euch dazu auch auf der offiziellen Webseite von Onefootball!

Hertha BSC vs. Dynamo Dresden: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Nicht alle Berichterstattungen zur heutigen Begegnung sind kostenpflichtig. Auf der Webseite und in der App von Goal findet Ihr einen LIVE-TICKER zum Spiel, mit dem Ihr kostenlos bestens informiert werdet.

Damit verpasst Ihr keine wichtige Aktion aus dem Olympiastadion und könnt außerdem interessante Zahlen und Statistiken nachlesen. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER von Hertha BSC gegen Dynamo Dresden.

Hertha BSC vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Klickt Euch dafür kurz vor Anpfiff noch einmal rein!

Hertha BSC vs. Dynamo Dresden: Die Berichterstattung im Überblick