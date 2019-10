So wird der DFB-Pokal heute live im Free-TV übertragen

Wer scheidet aus? Wer kommt weiter? Die zweite Runde im DFB-Pokal startet heute Abend. Wir erklären, wie Ihr die Spiele live im Free-TV sehen könnt.

Es ist wieder soweit: Der DFB-Pokal startet in die zweite Runde. Diese findet am Dienstag und Mittwoch statt. Wir liefern Euch in diesem Artikel alle Infos zu den Übertragungen.

Das erste Highlight bestreiten am Dienstagabend der VfL Bochum und der FC Bayern München. Beide Teams treffen um 20 Uhr aufeinander. Gibt es die Überraschung? Oder nimmt die Mannschaft aus der Bundesliga gegen das Team aus der 2. Bundesliga die nächste Hürde?

Weiter geht's am Mittwoch mit einem reinen -Duell: Borussia Dortmund empfängt Borussia Mönchengladbach zum Topspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals. Welche Borussia zieht in die nächste Runde ein? Das gleiche Duell gab es bereits vor ein paar Wochen in der Bundesliga. Der BVB entschied die Partie gegen Borussia M’Gladbach mit 1:0 für sich.

Wer spielt gegen wen? Wer überträgt den ? Wo läuft welches Spiel live im Free-TV? Welche Partien sind nur im Pay-TV zu sehen? Alle Antworten zur Übertragung des DFB-Pokals bekommt Ihr in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal in der Saison 2019/2020?

Läuft der DFB-Pokal live im Free-TV? Oder ausschließlich im Pay-TV? Oder vielleicht sogar beides? Für die DFB-Pokalsaison 2019/2020 haben sich in jedem Fall drei Sender die Übertragungsrechte gesichert. Das sind namentlich: Sky, die ARD und Sport 1.

DFB-Pokal live im TV verfolgen - Hier bekommt Ihr alle Infos zur Übertragung:

Der DFB-Pokal live auf Sky: Der Bezahlsender überträgt alle 63 DFB-Pokalspiele live und in voller Länge - von der ersten Runde bis zum Finale. Dabei habt Ihr die Wahl: Entweder Ihr entscheidet Euch für die Einzelspiele oder für die Konferenz. Doch Achtung: Alle Duelle laufen ausschließlich im Pay-TV. Ein Sky-Abonnement ist notwendig, um den DFB-Pokal auf Sky schauen zu können.

Der DFB-Pokal live in der ARD: Das Erste überträgt ausgewählte Spiele live im Free-TV. Die ARD zeigt von der ersten Runde an insgesamt neun Spiele live im TV. Das Übertragungspaket umschließt in der ersten und zweiten Runde jeweils ein Spiel. Ab Runde drei bis zum Halbfinale zeigt die ARD dann jeweils zwei Spiele live im Free-TV. Last but not least: Das DFB-Pokalfinale wird ebenfalls live in der ARD übertragen - natürlich im Free-TV.

Der DFB-Pokal live bei Sport 1: Der dritte Sender im Bunde ist neu dabei. Auch Sport 1 hat sich die Übertragungsrechte am DFB-Pokal gesichert. Der Sportsender zeigt dabei vier ausgewählte Spiele live im Free-TV. Das Übertragungspaket umfasst jeweils ein Duell von der ersten Runde bis zum Viertelfinale.

DFB-Pokal live im Free-TV? Alles zur Übertragung von vs. auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal am Dienstag live im Free-TV? Wir verraten es Euch in diesem Abschnitt.

DFB-Pokal: Sport 1 zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München live im Free-TV

Sport 1 ist am Dienstagabend Eure einzige Möglichkeit, wenn Ihr den DFB-Pokal live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen wollt. Nur bei Sport 1 seht Ihr folgende Begegnung live im Free-TV:

Dienstag, 20 Uhr: VfL Bochum vs. FC Bayern München

Nur Sport 1 zeigt das Bayern-Spiel beim VfL Bochum live im Free-TV. Ab 18 Uhr beginnt der Sportsender mit der Vorberichterstattung, dem "DFB-Pokal Countdown".

VfL Bochum vs. FC Bayern München live im Free-TV bei Sport 1! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 18 Uhr

18 Uhr Anstoß: 20 Uhr

20 Uhr Moderatorin: Laura Papendieck

Laura Papendieck Kommentator: Markus Höhner

Markus Höhner Experte: Stefan Effenberg

DFB-Pokal: Sky zeigt / überträgt VfL Bochum vs. FC Bayern München live im Pay-TV

Ihr seid bereits im Besitz eines Sky-Abonnements? Dann könnt Ihr den DFB-Pokal am Dienstagabend auch bequem beim Bezahlsender genießen. Denn Sky zeigt VfL Bochum vs. FC Bayern München live und in voller Länge im Pay-TV.

Für die Nutzung von Sky wie bereits erwähnt nicht kostenlos. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement, wenn Ihr den DFB-Pokal live im TV erleben wollt. Mehr Informationen zu aktuellen Angeboten, Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

Bei Sky habt Ihr am Dienstagabend gleich doppelt die Wahl: Entweder Ihr schaut Bochum vs. Bayern live im Einzelspiel oder Ihr genießt den DFB-Pokal in der Konferenz. Außerdem bleibt es Euch überlassen, die Partie live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket zu verfolgen.

VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV bei Sky im Einzelspiel - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD

Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD Start der Übertragung: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Kommentator: Kai Dittmann

VfL Bochum vs. FC Bayern München live im TV bei Sky in der Konferenz - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Start der Übertragung: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Moderatorin: Jessica Libbertz

Jessica Libbertz Kommentator: Wolff Fuss

DFB-Pokal live im Free-TV? Alles zur Übertragung von (BVB) vs. Gladbach auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal am Mittwoch live im Free-TV? Wir erklären es Euch in diesem Abschnitt.

DFB-Pokal: ARD zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach ( ) live im Free-TV

Am Dienstag war es Sport 1, am Mittwoch ist es die ARD. Das Erste zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach live im Free-TV. Nur in der ARD seht Ihr den DFB-Pokal am Mittwochabend live im frei empfangbaren TV.

Angepfiffen wird das Borussen-Duell in der zweiten DFB-Pokalrunde am Mittwoch um 20.45 Uhr. Doch schon eine halbe Stunde zuvor beginnt Das Erste mit der Vorberichterstattung.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach (Borussia Mönchengladbach) live im Free-TV in der ARD! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start der Übertragung: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator: Tom Bartels

DFB-Pokal: Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach (Borussia Mönchengladbach) live im Pay-TV

Live im Einzelspiel oder live in der Konferenz: Sky überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach in voller Länge im Pay-TV. Auch der Bezahlsender ist am Mittwochabend live dabei und sendet aus dem Signal-Iduna-Park.

Ihr könnte das Duell zwischen dem BVB und Borussia Mönchengladbach live im TV bei Sky oder im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket verfolgen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach live im TV bei Sky im Einzelspiel - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Sender: Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD

Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD Start der Übertragung: 19.45 Uhr

19.45 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach live im TV bei Sky in der Konferenz - Hier gibt's alle Infos zur Übertragung des DFB-Pokals:

Art der Übertragung: Konferenz

Konferenz Sender: Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD

Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD Start der Übertragung: 18 Uhr

18 Uhr Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Kommentator: Kai Dittmann

DFB-Pokal nicht live im Free-TV: Diese Spiele zeigt Sky am Dienstag live im Pay-TV

Alle 63 Spiele des DFB-Pokals laufen in voller Länge bei Sky. Allerdings überträgt der Bezahlsender alle Duelle ausschließlich im Pay-TV. Das heißt: Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky, wenn Ihr den DFB-Pokal live erleben wollt.

Habt Ihr bereits ein Abo abgeschlossen, dann ist es ganz einfach. Denn bei Sky habt Ihr die Wahl: Entweder Ihr schaut die Partien live im Einzelspiel oder Ihr genießt die Konferenz mit allen Duellen, die gleichzeitig angepfiffen werden.

TV oder LIVE-STREAM? Beides! Der Pay-TV-Sender überträgt alle Spiele des DFB-Pokals sowohl live im TV bei Sky als auch im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket.

Der DFB-Pokal live im TV bei Sky und im LIVE-STREAM! Hier gibt's alle Paarungen am Dienstag im Überblick:

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Dienstag, 29.10. ab 18.30 Uhr DFB-Pokal, Konferenz aller Spiele Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket Dienstag, 29.10. 18.30 Uhr - Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket Dienstag, 29.10. 18.30 Uhr Saarbrücken - Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket Dienstag, 29.10. 18.30 Uhr HSV - Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket Dienstag, 29.10. 18.30 Uhr - TSG Hoffenheim Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket Dienstag, 29.10. 20 Uhr VfL Bochum - Bayern München Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket Dienstag, 29.10. 20.45 Uhr - Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket Dienstag, 29.10. 20.45 Uhr Arminia Bielefeld - Schalke 04 Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket Dienstag, 29.10. 20.45 Uhr - Sky Sport HD / Sky Go / Sky Ticket

DFB-Pokal nicht live im Free-TV: Diese Spiele zeigt Sky am Mittwoch live im Pay-TV

Auch am Mittwoch ist Sky selbstverständlich im Einsatz. Alle Spiele des DFB-Pokals seht Ihr an diesem Abend live im TV bei Sky sowie im LIVE-STREAM mit Sky Go / Sky Ticket.

Der DFB-Pokal live im TV bei Sky und im LIVE-STREAM! Hier gibt's alle Paarungen am Mittwoch im Überblick: