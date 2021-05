Hansa Rostock vs. VfB Lübeck heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt am letzten Spieltag Hansa Rostock den VfB Lübeck. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Saisonfinale in der 3. Liga ! Am letzten Spieltag empfängt am heutigen Samstag, 22. Mai , unter anderem Hansa Rostock den VfB Lübeck . Los geht's im Rostocker Ostseestadion um 13.30 Uhr .

Hansa Rostock kann den Aufstieg in die 2. Bundesliga heute perfekt machen. Hinter dem bereits aufgestiegenen Tabellenführer Dynamo Dresden liegt Hansa in der Tabelle mit 70 Punkten auf Platz zwei vor dem FC Ingolstadt (68) und 1860 München (66).

Mit einem Sieg steigt Rostock auf, bei einem Unentschieden und einem gleichzeitig hohen Sieg des FC Ingolstadt gegen den TSV 1860 München bliebe nur der Gang in die Relegation .

Um nichts geht es mehr für den VfB Lübeck. Nach der Niederlage gegen den FSV Zwickau am vergangenen Montag steht der VfB als zweiter Absteiger nach der SpVgg Unterhaching fest.

Hier erfahrt Ihr, wie und wo Hansa Rostock gegen VfB Lübeck heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem gibt es hier etwa eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen der beiden Mannschaften. HIER GEHT ES ZUM KOSTENLOSEN LIVE-TICKER .

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck heute live sehen: Das Spiel der 3. Liga am Samstag

Begegnung Hansa Rostock - VfB Lübeck Wettbewerb 3. Liga, 38. Spieltag Datum Samstag, 22. Mai 2021 Anstoß 13.30 Uhr Ort Ostseestadion, Rostock

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

Auch am letzten Spieltag der Saison 2020/21 werden alle Spiele der 3. Liga live im TV und im LIVE-STREAM übertragen.

Magenta Sport , der Bezahlsender der Telekom, zeigt alle Spiele live als Einzelspiel und bietet bei mehreren Parallelspielen zudem jeden Samstag eine Konferenz an.

💬 #Löhmannsröben : Ich hoffe, dass das Spiel ein Feuerwerk wird. Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen. Wir können alles verlieren, Lübeck alles gewinnen. #hansa #3liga #FCHVFB — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) May 20, 2021

Auf den 3. Programmen der ARD hat die 3. Liga samstags einen festen Sendeplatz. Bis zu drei Spiele werden auf den unterschiedlichen Kanälen gezeigt. Wird das mögliche Aufstiegsspiel von Hansa Rostock heute live im Free-TV übertragen? Zu lange wollen wir Euch nicht auf die Folter spannen und lösen das gleich im nächsten Abschnitt auf!

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck heute live im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung im MDR und NDR

Wegen der Bedeutung des Spieles für Hansa Rostock liegt es ja beinahe auf der Hand, dass Rostock gegen Lübeck im Free-TV gezeigt wird. Dem ist auch so! Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) werden das Spiel live übertragen.

Der NDR geht heute um 13.30 Uhr auf Sendung, der MDR bereits um 13.15 Uhr .

Die beiden Landesrundfunkanstalten bieten auch jeweils einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Zu diesen gelangt Ihr unter folgenden Links:

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung von MagentaSport

Die 3. Liga steht heute am frühen Mittag bei Magenta Sport ganz im Zeichen des letzten Spieltags der 3. Liga. Alle zehn Spiele, also auch Hansa Rostock gegen den VfB Lübeck, werden live ab 13.15 Uhr auf der Plattform gezeigt.

Wenn Ihr Spannung und Abwechslung pur liebt, schaut Ihr Euch am besten die Konferenz ab 13.15 Uhr an. In dieser wird auch das für Rostock so wichtige Parallelspiel zwischen dem FC Ingolstadt und 1860 München in Einblendungen gezeigt. Folgende Spiele sind heute Teil der Konferenz:

FSV Zwickau - 1. FC Saarbrücken

1. FC Magdeburg - SpVgg Unterhaching

1. FC Kaiserslautern - SC Verl

SV Meppen - MSV Duisburg

SV Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen

FC Hansa Rostock - VfB Lübeck

FC Ingolstadt - TSV 1860 München

FC Bayern München II - Hallescher FC

SV Wehen Wiesbaden - SG Dynamo Dresden

Türkgücü München - Viktoria Köln

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So funktioniert Magenta Sport

Magenta Sport hat neben der 3. Liga noch weitere Ligen in seinem Programmangebot. Dazu gehören die Basketball Bundesliga , die Deutsche Eishockey Liga und die Basketball EuroLeague . Für Aufsehen sorgte Magenta Sport mit den Übertragungsrechten an allen Spielen der Fußball-EM 2020 in diesem Jahr.

Für Magenta Sport müsst Ihr - in den meisten Fällen - bezahlen. Kunden der Telekom erhalten das Angebot im ersten Jahr noch kostenlos und zahlen erst ab dem 13. Monat - und zwar 4,95 Euro pro Monat . Alle ohne Telekom-Vertrag können Magenta Sport im Monatsabo (16,95 Euro pro Monat) oder im Jahresabo (9,95 Euro pro Monat) buchen.

Magenta Sport könnt Ihr auf allen Geräten empfangen. Sei es am TV (MagentaTV, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Apple AirPlay, Apple TV, Android TV, Loewe), Smartphone und Tablet über die kostenlosen Apps für Android und iOS, über Sticks (MagentaTV Stick, Google Chromecast, Amazon Fire TV) oder am heimischen PC .

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung Hansa Rostock:

Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Türpitz, Omladic, Bahn - Verhoek

Aufstellung VfB Lübeck:

Gommert - Malone, Deters, Rieble - Thiel, Mende, Boland, Hertner - Ramaj, Deichmann - Benyamina

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Goal ist mit einem ausführlichen LIVE-TICKER ganz nahe dran am Geschehen in Rostock. Dort verpasst Ihr keine wichtige Spielszene und erhaltet zudem noch interessante Statistiken.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Hansa Rostock - VfB Lübeck!

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick