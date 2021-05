Hansa Rostock vs. VfB Lübeck live: 3. Liga jetzt im LIVE-TICKER - 0:1

In der 3. Liga steht heute der letzte Spieltag der Saison 2020/21 an. Goal begleitet heute Hansa Rostock vs. VfB Lübeck im kostenlosen LIVE-TICKER.

Saisonfinale in der 3. Liga, Hansa Rostock spielt heute um 13.30 Uhr gegen den VfB Lübeck. Goal begleitet das Duell des 38. Spieltags heute live und in voller Länge im LIVE-TICKER.

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck 0:1 Tore 0:1 Benyamina (26.) Aufstellung Rostock Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Türpitz, Omladic, Bahn - Verhoek Aufstellung Lübeck Gommert - Malone, Deters, Rieble - Thiel, Mende, Boland, Hertner - Ramaj, Deichmann - Benyamina (ab 30. Wolf) Gelbe Karten - LIVE-TICKER ZU... FC Ingolstadt 04 - TSV 1860 München

35. | Die Fans auf den Rängen geben ihr Bestes, um die Mannschaft des Gastgebers aufzurichten. Aktuell zeigt das wenig Wirkung. Wann berappelt sich der FCH?

32. | Hansa tut sich richtig schwer. Spielerisch läuft überhaupt nichts zusammen. Somit hat Lübeck die Sache derzeit ganz gut im Griff und verdient sich so langsam auch die Führung.

30. | In der Tat muss Soufian Benyamina verletzungsbedingt runter. Der Torschütze wird dem VfB fortan nicht weiterhelfen können. Lucas Wolf übernimmt.

28. | Parallel geht nun auch noch Ingolstadt in Führung. Damit rutscht Hansa auf Platz 3 ab und müsste in die Relegation. Und aktuell scheint die Kogge etwas zu schlingern. Die Spieler wirken nervlich angeschlagen, sind nicht zu einer Reaktion fähig. Es passieren viele Fehler.

27. | Unmittelbar danach muss sich Soufian Benyamina behandeln lassen. Beim Zusammenprall mit Keeper Kolke hat sich der Stürmer eine Fleischwunde zugezogen.

Tooooooooooor! Hansa Rostock vs. VfB Lübeck 0:1 - Torschütze: Benyamina

26. | Tooooor! Hansa Rostock vs. Lübeck, 0:1. Mit dem ersten Torschuss gehen die Gäste tatsächlich in Führung. Durchs Zentrum spielt Thorben Deters einen starken Pass nach vorn. Soufian Benyamina setzt sich gegen die Rostocker Damian Roßbach und Julian Riedel durch und spitzelt den Ball aus etwa sieben Metern am herausstürzenden Markus Kolke vorbei ins Tor.

25. | So lange es in Ingolstadt 0:0 steht, wo 1860 München allerdings in Unterzahl agieren muss, genügt den Rostockern das aktuelle Resultat zum Aufstieg.

23. | Richtige Torabschlüsse bleiben seit der Anfangsphase völlig aus. Das Geschehen spielt sich zwischen den Strafräumen ab. Insgesamt hat Hansa leichte Vorteile, der VfB aber versteckt sich nicht. Regelmäßig schaut der Absteiger vorn raus, kommt aber bislang gar nicht gefährlich in den Strafraum.

21. | Im Parallelspiel in Wiesbaden ist Dynamo Dresden in Führung gegangen. Damit würden sich die Sachsen die Drittligameisterschaft sichern - ganz gleich was Rostock heute noch anstellt.

19. | Mit einem weiten Einwurf von der rechten Seite möchte Ryan Malone Gefahr heraufbeschwören. Im Sechzehner jedoch klärt Hansas Julian Riedel per Kopf. Im zweiten Anlauf werden die Lübecker ebenfalls nicht gefährlich.

16. | Im Regen von Rostock bekommt der VfB seine erste Ecke der Partie zugesprochen. Diese jedoch segelt ohne Umwege in die fangbereiten Arme von Markus Kolke.

15. | Nach einiger Zeit zeigen sich nun mal wieder die Lübecker. Von der linken Seite tritt Elsamed Ramaj eine Flanke in den Sechzehner. Soufian Benyamina verpasst die Hereingabe und dahinter scheint Thorben Deters zu überrascht und vermag mit dem Ball nichts anzufangen.

13. | Nun segelt ein Freistoß von Simon Rhein in den Gästestrafraum. John Verhoek verlängert per Kopf. Mit diesem Ball hat Benjamin Gommert keinerlei Probleme.

12. | Über eine Standardsituation gelangen die Rostocker immerhin mal in den Strafraum. Das aber ist nur ein ganz kurzes Intermezzo. Eine Abschlusshandlung bleibt aus.

10. | Etwas mehr vom Spiel haben sicherlich die Hausherren. Da der VfB aber sehr geordnet wirkt, bietet sich wenig Raum an. Der Weg in den Sechzehner ist fürs Erste verstellt.

7. | Auch wenn es derzeit keine Torannäherungen mehr gibt, geht es abwechslungsreich zur Sache. Lübeck hält sehr ordentlich dagegen. Daher ist die Anfangseuphorie von Hansa erst einmal ein wenig verflogen.

5. | Danach beruhigt sich das Geschehen auf dem Platz ein wenig. Umso mehr Alarm machen die Fans auf den Rängen, die für eine Atmosphäre wie zu besten Vor-Corona-Zeiten sorgen.

3. | Dann lassen die Gäste das Bestreben erkennen, selbst etwas nach vorn unternehmen zu wollen. Von der rechten Seite bringt Elsamed Ramaj den Ball zur Tor. Markus Kolke ist auf der Hut und greift sicher zu.

2. | In Folge der anschließenden Ecke von Philip Türpitz brennt es erneut im Sechzehner. Damian Roßbach sucht den Abschluss, wird abgeblockt. Dann feuert Nico Neidhart, John Verhoek hält den Fuß rein. Erneut aber muss Benjamin Gommert im Lübecker Tor nicht eingreifen.

1. | Rostock marschiert sofort los, geht früh drauf und erobert den Ball. Nik Omladic legt den Ball im Sechzehner gut zurück. Bentley Bahn schießt aus zentraler Position. Der Ball wird abgefälscht und verfehlt das Tor.

1. | Nun also läuft das Spiel vor 7.500 singenden Zuschauern. Bei starker Bewölkung und 16 Grad sind Niederschläge im Spielverlauf nicht ausgeschlossen.

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck im LIVE-TICKER: Anpfiff

Vor Beginn | Da ist es nur ein ganz schwacher Trost, dass die Hinrundenpartie Anfang März im Stadion Lohmühle mit 1:0 an Lübeck ging. Ein Treffer von Soufian Benyamina kurz nach der Pause sorgte im allerersten Pflichtspiel beider Mannschaften gegeneinander für einen Sieg des VfB. In dieser Hinsicht gilt es für Hansa als vermeintlichem Aufsteiger, den Makel zu tilgen.

Vor Beginn | Von derlei Euphorie ist man in Lübeck weit entfernt. Der VfB steht bereits als Absteiger in die Regionalliga Nord fest, sechs Punkte fehlen zum rettenden Ufer und sind nicht mehr aufzuholen. Das 1:2 am vergangenen Wochenende zu Hause gegen den FSV Zwickau besiegelte das vorzeitige Aus. Der Tabellenvorletzte könnte bei einer Niederlage eventuell sogar noch die Rote Laterne umgehängt bekommen.

Vor Beginn | Um überhaupt Jubelstürme auszulösen, wäre ein Rostocker Sieg angeraten. Dann würde die Kogge aus eigener Kraft nach neun Jahren zurück in die 2. Liga segeln. Unter Umständen genügt auch ein Punkt, dann käme es im Vergleich zum FC Ingolstadt auf das Torverhältnis an, welches derzeit für Hansa spricht. Die Oberbayern müssten in dem Fall mit fünf Toren Unterschied gegen 1860 München gewinnen, um die Hanseaten noch auf den Relegationsplatz zu verweisen. Die aber haben sicherlich auch noch die Drittligameisterschaft im Blick. Sollte der bereits feststehende Aufsteiger Dresden bei Wehen Wiesbaden verlieren, könnte Rostock mit einem Dreier noch die Spitze erklimmen.

Vor Beginn | Zum letzten Saisonspiel und der erhofften Aufstiegsfeier des FC Hansa dürfen auf Genehmigung der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns tatsächlich 7.500 Zuschauer ins Ostseestadion. Das ist bundesweit die größte Anzahl von Menschen, die an diesem Wochenende Fußball live im Stadion verfolgen darf. Natürlich sind dabei die bekannten Hygiene-Regeln einzuhalten. Nur ein negativer Corona-Test ermöglicht es, Zutritt zum Stadion zu erlangen. Und im Erfolgsfall sollte es tunlichst keinen Sturm des Innenraums geben.

Vor Beginn | Auf Seiten der Hausherren nimmt Jens Härtel im Vergleich zum vergangenen Spieltag lediglich eine Veränderung vor. Da Jan Löhmannsröben nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung steht, muss Nils Butzen weichen und wird auf der Rostocker Bank Platz nehmen. Zwei Umstellungen gibt es bei den Gästen. Zwischen den Pfosten darf Benjamin Gommert sein Drittligadebüt geben. Dafür sitzt Lukas Raeder heute draußen. Darüber hinaus fehlt Tommy Grupe (Rotsperre). Dafür rutscht Elsamed Ramaj in die Lübecker Startelf.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 38. Spieltages zwischen Hansa Rostock und VfB Lübeck.

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck live im TICKER: Die Aufstellung zur 3. Liga

Aufstellung Hansa Rostock:

Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Türpitz, Omladic, Bahn - Verhoek

Aufstellung VfB Lübeck:

Gommert - Malone, Deters, Rieble - Thiel, Mende, Boland, Hertner - Ramaj, Deichmann - Benyamina

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck im LIVE-TICKER: Die Vorschau zu der Partie heute

Hansa Rostock steht nach neun Jahren vor der Rückkehr in die 2. Bundesliga. Der mögliche Aufstieg kann vor 7500 Zuschauern gefeiert werden.

Rostock/Berlin (SID) Der Rahmen für die große Aufstiegsparty könnte passender nicht sein. 7500 Fans im Ostseestadion sollen Hansa Rostock am Samstag im letzten Saisonspiel gegen Absteiger VfB Lübeck (13.30 Uhr/MDR und NDR) lautstark in die 2. Bundesliga begleiten - und nach Abpfiff das Ende der langen Leidenszeit feiern. Nach neun Jahren Drittliga-Tristesse steht die Rückkehr der Rostocker unmittelbar bevor. "Wir sollten es über die Ziellinie bringen", sagte Trainer Jens Härtel vor der "extrem unangenehmen" Aufgabe.

Zu gewinnen gibt es für Rostock viel. Seit dem Abstieg in der Saison 2011/12 kämpfte Hansa vergeblich um die Rückkehr in die 2. Liga, in einigen Jahren drohte sogar der Abstieg. Nun hat Rostock als Zweiter (70 Punkte) vor dem Saisonfinale zwei Punkte Vorsprung auf den FC Ingolstadt, dem im Parallelspiel gegen 1860 München (4./66) die deutlich schwierigere Aufgabe bevorsteht. Sogar die Drittliga-Meisterschaft ist noch möglich, sollte der einstige DDR-Oberliga-Rivale Dynamo Dresden, der bereits als Aufsteiger feststeht, in Wiesbaden verlieren.

Dass zum zweiten Mal in der endenden Spielzeit Fans ins Ostseestadion dürfen, ist einer Freigabe der Landesregierung zu verdanken. Ein noch einmal überarbeitetes Hygiene-Konzept wurde abgesegnet. Ein schriftlicher Nachweis eines negativen Testergebnisses ist für den Zutritt ins Stadion verpflichtend, die Mund-/Nasenschutz-Pflicht gilt auch auf den Tribünen.

Bereits im März hatten rund 700 Fans im Rahmen eines Pilotprojekts das Spiel gegen den Halleschen FC (1:0) im Stadion verfolgt. "Wir freuen uns", sagte Härtel, "auf der anderen Seite kriegt man die Stimmen mit, die sagen, es ist ein bisschen ungerecht." Letztlich müssen man sich aber auf sich und das Spiel konzentrieren.

"Wir brauchen den Dreier unbedingt, um sicher zu sein. Wir sollten wachsam sein und unseren Job machen", sagte Härtel. Der Blick der Rostocker richtet sich dabei auch nach Bayern. Die Daumen drückt Härtel dabei klar den Münchner Löwen. "Natürlich würde es uns freuen, wenn wir die Nachricht kriegen, dass Sechzig nach 15 Minuten 3:0 führt in Ingolstadt, weil es für uns ein Stück weit einfacher wird", sagte der 51-Jährige.

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck im LIVE-TICKER: Die Tabelle der 3. Liga

Platz Team Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Tordiff. Punkte 1 Dynamo Dresden 37 22 6 9 60:29 31 72 2 Hansa Rostock 37 20 10 7 51:32 19 70 3 FC Ingolstadt 04 37 19 11 7 53:39 14 68 4 TSV 1860 München 37 18 12 7 68:32 36 66 5 1. FC Saarbrücken 37 16 11 10 66:49 17 59 6 SV Wehen Wiesbaden 37 15 11 11 57:52 5 56 7 SC Verl 37 14 12 11 65:54 11 54 8 Waldhof Mannheim 37 13 12 12 49:54 -5 51 9 1. FC Magdeburg 37 14 8 15 41:44 -3 50 10 Viktoria Köln 37 13 11 13 51:58 -7 50 11 Hallescher FC 37 13 10 14 50:58 -8 49 12 FSV Zwickau 37 12 12 13 44:45 -1 48 13 Türkgücü München 37 12 10 15 44:54 -10 46 14 MSV Duisburg 37 11 10 16 51:65 -14 43 15 1. FC Kaiserslautern 37 8 18 11 46:51 -5 42 16 KFC Uerdingen 05 37 11 10 16 37:49 -12 40 17 SV Meppen 37 11 5 21 35:60 -25 38 18 Bayern München II 37 8 13 16 47:57 -10 37 19 VfB Lübeck 37 8 10 19 40:56 -16 34 20 SpVgg Unterhaching 37 9 4 24 39:56 -17 31

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck im LIVE-TICKER: Das Duell der 3. Liga im Überblick

Partie: Hansa Rostock vs. VfB Lübeck

Hansa Rostock vs. VfB Lübeck Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Ostseestadion, Rostock

