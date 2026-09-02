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Andreas Königl

"Hätte ihn lieber beim BVB gesehen!" Kritik an Juventus-Wechsel von Nick Woltemade

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N. Woltemade

Nick Woltemade wechselt von Newcastle zu Juve. Nicht alle finden das gut, Didi Hamann hätte den DFB-Stürmer lieber beim BVB gesehen.

Nick Woltemade wechselte am Deadline Day per Leihe von Newcastle United zu Juventus Turin. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann hätte den Stürmer aber lieber wieder in der Bundesliga bei Borussia Dortmund gesehen.

"Ich wäre in Newcastle geblieben. Ich hätte es lieber gesehen, wenn er zum BVB gewechselt wäre. Der Wechsel gefällt mir nicht wirklich", erklärte er bei Sky und gab zu, "überrascht" gewesen zu sein, als er vom Transfer nach Turin "gelesen" habe.

"Ich glaube, dass er nach Dortmund gepasst hätte. In Italien spielt in den letzten Jahren die Musik in Mailand. Juventus spielt nicht in der Champions League. Qualitativ ist das aber eine ganz gute Mannschaft", führte Hamann weiter aus.

Der BVB soll sich laut Sky tatsächlich mit einer möglichen Verpflichtung von Woltemade, der Newcastle nur einem Jahr nach seinem 75-Millionen-Euro-Wechsel vom VfB Stuttgart vorübergehend schon wieder den Rücken kehrt, beschäftigt haben, am Ende lieh Schwarz-Gelb aber Ethan Nwaneri von Arsenal.

Etwas positiver sah den Woltemade-Deal, für den keine Kaufoption vereinbart wurde und dessen Leihgebühr zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen soll, sein ehemaliger U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo.

"Er geht jetzt zu einem neuen Klub, hat alle Möglichkeiten, sich zu präsentieren, sich zu zeigen. Juventus ist schon ein Topklub, auch wenn sie sich jetzt nicht für die Champions League qualifiziert haben - sehr hohes Niveau", so Di Salvo.

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