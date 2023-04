Galatasaray vs. Fatih Karagümrük heute im LIVE-STREAM: Gibt es eine Übertragung?

Heute kommt es zum Aufeinandertreffen Galatasaray vs. Fatih Karagümrük. Doch gibt es heute eine Übertragung im LIVE-STREAM? GOAL hat alle Infos.

In der türkischen Süper Lig gehen in diesen Tagen die Spiele der 31. Runde über die Bühne. Hierbei kommt es heute unter anderem zum Istanbuler Stadtderby Galatasaray vs. Fatih Karagümrük. Der Anstoß im NEF Stadyumu erfolgt um 18.00 Uhr.

Die erste Partie zwischen Galatasaray und Fatih Karagümrük in der Saison 2022/23 der Süper Lig fand Ende Oktober statt. Damals setzte sich die Elf von Okan Buruk vor gegnerischer Kulisse mit 2:0 durch.

Zuvor erreichte der Titelanwärter in der vergangenen Spielzeit ein Auswärtsremis und einen Heimerfolg.

Galatasaray vs. Fatih Karagümrük: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Galatasaray vs. Fatih Karagümrük Datum: Sonntag, 23. April 2023 Uhrzeit: 18.00 Uhr Stadion: NEF Stadyumu (Istanbul)

Galatasaray vs. Fatih Karagümrük heute live im TV anschauen

Als Liebhaber des internationalen Fußballs liegt Ihr häufig bei DAZN und bei dessen Kooperationspartner Sportdigital FUSSBALL richtig. Denn: Beide Bezahldienste halten Senderechte an zahlreichen Ligen und Turnieren. Allerdings müsst Ihr momentan ohne Fernsehübertragungen der Süper Lig zurechtkommen.

Galatasaray vs. Fatih Karagümrük heute im LIVE-STREAM sehen

Prinzipiell strahlt Sportdigital FUSSBALL via LIVE-STREAM deutlich mehr Partien als der herkömmliche Fernsehsender aus. Jedoch könnt Ihr derzeit auch auf der Plattform Sportdigital.de keine Begegnungen der höchsten türkischen Spielklasse mitverfolgen. Überdies hält derzeit kein deutscher Anbieter Senderechte an der Süper Lig.

Galatasaray vs. Fatih Karagümrük heute im LIVE-TICKER

Somit könnt Ihr heute das Istanbuler Derby Galatasaray vs. Fatih Karagümrük weder via TV noch im LIVE-STREAM erleben. Ihr könnt allerdings mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Spiel zwischen den Gelb-Roten und den Schwarz-Roten im Bilde bleiben.

Denn: Wir informieren Euch zu allen nennenswerten Ereignissen im NEF Stadyumu. Obendrein lassen wir Euch Push-Mitteilungen zukommen. Deshalb müsst Ihr nicht ständig auf den Bildschirm hinsehen.

Galatasaray vs. Fatih Karagümrük: Die Aufstellungen zum Spiel der türkischen Süper Lig

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anpfiff.