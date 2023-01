Galatasaray plant angeblich Leihe von Chelseas Neuzugang David Datro Fofana

Der FC Chelsea kaufte in diesem Winter bislang in großem Stil ein. Einer der Neuzugänge könnte aber schon wieder gehen.

WAS IST PASSIERT? Der türkische Top-Klub Galatasaray Istanbul ist offenbar an einer Ausleihe von Stürmer David Datro Fofana vom FC Chelsea interessiert. Das berichtet die türkische Tageszeitung Takvim.

WAS IST DER HINTERGRUND? Fofana war erst zu Jahresbeginn vom norwegischen Meister Molde FK zu den Blues gewechselt, zwölf Millionen Euro legte Chelsea für den 20 Jahre alten Ivorer auf den Tisch.

Fofana reiht sich damit ein in eine illustre Reihe von Neuzugängen, die sich die Londoner in dieser Transferperiode bereits gesichert haben. Unter anderem 100-Millionen-Euro-Mann Mykhailo Mudryk, João Félix und einige weitere Spieler wechselten im Laufe des Januars bereits an die Stamford Bridge.

Gerade durch die Verpflichtung von Félix ist allerdings unklar, auf wie viel Spielzeit Fofana tatsächlich kommen wird. Und hier sieht Galatasaray offenbar seine Chance. Der aktuelle Tabellenführer der Süper Lig plant dem Bericht zufolge ein Leihgeschäft über anderthalb Jahre, in denen Fofana zu regelmäßiger Spielzeit kommen soll.

Der Angreifer soll dabei den Kaderplatz von Haris Seferovic einnehmen, von dem sich Gala angeblich trennen will. Sollte Chelsea einem Leihgeschäft nicht zustimmen, haben die Türken demnach unter anderem Jonas Wind vom VfL Wolfsburg als Alternative auf dem Zettel.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fofana unterschrieb bei Chelsea einen Vertrag bis 2029. Für Molde kam er im Vorjahr auf 21 Tore in 37 Pflichtspielen. Sein Debüt für Chelsea feierte er bei der 0:4-Niederlage im FA Cup bei Manchester City.