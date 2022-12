FC Chelsea verpflichtet David Datro Fofana

Chelsea hat seinen ersten Wintertransfer perfekt gemacht und verpflichtet Stürmer David Datro Fofana aus Norwegen.

WAS IST PASSIERT? Premier-League-Klub Chelsea hat den ersten Wintertransfer eingetütet. Vom norwegischen Erstligisten Molde FK kommt David Datro Fofana, der bisweilen schon als 'neuer Haaland' bezeichnet wird.

WAS WURDE GESAGT? "Der FC Chelsea hat mit Molde FK eine Vorvereinbarung über den Transfer von David Datro Fofana getroffen", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. "Der 20-jährige Stürmer wird sich den Blues am 1. Januar 2023 anschließen. Wir freuen uns darauf, David im Verein willkommen zu heißen!"

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Ablösesumme für das Supertalent soll sich auf rund zwölf Millionen Euro belaufen. Damit wäre Fofana der teuerste Molde-Abgang vor Erling Haaland, der 2018/19 für acht Millionen Euro zum FC Salzburg gewechselt war.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty/GOAL

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Fofana kommt in der aktuellen Saison in 37 Pflichtspielen auf 19 Tore für Molde, wo sein Vertrag noch bis Ende 2024 gültig war.

Zudem bestritt Fofana bislang zwei Länderspiele für die Elfenbeinküste.