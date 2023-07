Dynamo Dresden testet heute beim FSV Zwickau. GOAL zeigt Euch, wie Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Drittligist Dynamo Dresden tritt am Samstag (22. Juli) in einem Testspiel beim FSV Zwickau an.

Bei der Partie handelt es sich um ein sogenanntes "Hilfe-Spiel". Die kompletten Einnahmen gehen an den in finanziellen Nöten steckenden Drittliga-Absteiger.

Los geht es heute um 15 Uhr - und GOAL verrät Euch hier, wo Ihr das Spiel live im STREAM schauen könnt.

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden heute live: Wann ist der Anstoß?

Spiel FSV Zwickau - Dynamo Dresden Wettbewerb Testspiel Datum Samstag, 22. Juli 2023 Anstoß 15 Uhr Ort Zwickau (GGZ Arena)

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-STREAM schauen: Der Sender

FSV Zwickau vs. Dynamo Dresden News und Aufstellung

News zu Dynamo Dresden:

In Vorbereitung auf die neue Saison in der 3. Liga hat Dresden diesen Sommer bereits fünf Testspiele bestritten. Nach zwei klaren Siegen gegen zwei Amateurvereine wurden auch der österreichische Zweitligist SKN St. Pölten und der SC Paderborn besiegt. Zuletzt trennte sich Dynamo vom tschechischen Spitzenklub Slavia Prag 1:1.

Der erste Gegner der Dresdener in der 3. Liga ist am 5. August Arminia Bielefeld.

Dynamo Dresden, Testspiel heute live: Die Aufstellung

