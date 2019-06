Frankreich vs. Südkorea: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Frauenfußball-WM

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Frankreich und Südkorea startet die Frauenfußball-WM 2019. Goal zeigt, wie Ihr das Spiel heute verfolgen könnt.

Es ist so weit: Die Frauen-Weltmeisterschaft beginnt! 24 Mannschaften werden um den Finaleinzug spielen, los geht es heute mit dem Spiel zwischen Gastgeber und . Anstoß im Parc des Princes in Paris ist um 21:00 Uhr.

Frankreich hat große Ambitionen bei dieser WM: Vor den eigenen Fans will man es den Männern nachmachen und sich zum Weltmeister küren. Dabei gehen die Bleus mit viel Rückenwind in das Turnier: Die letzten fünf Spiele konnte man allesamt gewinnen. Die letzte Niederlage datiert aus dem Februar, als man sich der deutschen Nationalmannschaft 0:1 geschlagen geben musste.

Südkorea konnte dafür in der Vorbereitung nicht wirklich überzeugen, nach einer Niederlage (2:3) und einem Unentschieden (1:1) innerhalb von drei Tagen gegen verlor man vergangenen Freitag mit 0:1 gegen . Trotzdem hoffen die Asiatinnen auf einen ähnlichen Erfolg wie 2015, als man erstmals in der Geschichte des Landes das Achtelfinale erreichen konnte.

In der Gruppe A sind und die anderen beiden Mannschaften, gegen die gespielt werden muss. Schon im Achtelfinale, also der ersten Runde nach der Gruppenphase, könnte eine Mannschaft der Gruppe A auf die deutsche Nationalmannschaft treffen, welche am Samstag zum Auftakt auf trifft.

Bis zum 7. Juli läuft die WM in Frankreich. Wo ihr das Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber und Südkorea heute live im TV, LIVE-STREAM oder LIVE-TICKER verfolgen könnt, erklären wir euch in diesem Artikel.

Frankreich gegen Südkorea: Das Eröffnungsspiel der Frauenfußball-WM im Überblick

Duell Frankreich vs. Südkorea Datum Freitag, 07. Juni 2019 || 21 Uhr Ort Parc des Princes, Paris (Frankreich) Zuschauer 47.929 Plätze

Wer zeigt Frankreich vs. Südkorea bei der Frauenfußball-WM heute live im TV?

Wer befürchtete, die Sommerpause ohne Fußball im TV zu verbringen, hört diese Nachricht gern: Dank der Frauenfußball-WM gibt es nahezu täglich Spiele live zu sehen.

Dank der Streamingplattform DAZN seht ihr alle wichtigen und hochklassigen Spiele live: Der Ismaninger Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an der Frauenfußball-WM 2019 gesichert, weshalb dort die Mehrzahl an Länderspielen übertragen wird. Das gilt auch für die UEFA-Nations-League-Spiele und die EM-Qualifikationsspiele der Männer.

Zwar ist DAZN kein Pay- oder Free-TV-Sender, allerdings lässt sich der LIVE-STREAM ganz einfach auf eurem Smart-TV einrichten. So schaut ihr das Spiel entspannt von eurer Couch aus oder mit Freunden im Wohnzimmer, Kommentator der Partie ist Mario Rieker.

Wie ihr ein DAZN-Abonnement abschließt und ob es sogar eine Möglichkeit gibt, das Angebot kostenlos zu genießen, steht im nächsten Abschnitt.

Frankreich vs. Südkorea im Fernsehen: Das Eröffnungsspiel der Frauenfußball-WM im Free-TV schauen

Als Alternative zu DAZN könnt ihr das Eröffnungsspiel der Frauenfußball-WM heute auch im Free-TV schauen. Auch das ZDF hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert, ab 20:15 Uhr zeigt das Zweite Bilder aus Paris. Claudia Neumann und Sven Voss begleiten euch hier durch den Abend.

Da die ARD und das ZDF sich die Rechte untereinander aufgeteilt haben, wird es einen Großteil der Spiele bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern laufen. Auch das Spiel Deutschlands am Samstag wird es dort zu sehen geben. Eine Übersicht zu allen Spielen, die im TV oder LIVE-STREAM übertragen werden, hat Goal hier zusammengestellt.

Frankreich vs. Südkorea: Kann ich das Eröffnungsspiel der Frauenfußball-WM heute im LIVE-STREAM sehen?

Wie bereits erwähnt überträgt DAZN das Spiel zwischen Frankreich und Südkorea heute live. Kurz vor Anpfiff fängt die Übertragung an, wenn ihr diese sehen wollt braucht ihr ein Abonnement beim Streamingdienst.

Dieses kostet 9.99 Euro im Monat, wobei man damit weit mehr als nur Fußball schauen kann: Neben Live-Übertragungen und/oder Highlights in allen internationalen Ligen (Premier League, , , , , etc.) bietet DAZN euch auch Unmengen an weiteren Sportarten: Ob NBA, NFL, Eishockey, Handball, Golf, Motorsport - kaum ein prominenter Wettbewerb ist bei DAZN nicht vertreten.

Solltet ihr allerdings unsicher sein, ob ihr dafür wirklich Geld ausgeben wollt, kann man auch erst einmal einen Probemonat abschließen: So kann man das gesamte Angebot von DAZN kostenlos abrufen! Im Anschluss lässt sich das Abo ganz einfach kündigen, sollten euch die Übertragungen und Videos auf der Streamingplattform doch nicht überzeugen.

Um DAZN benutzen zu können hat man mehrere Möglichkeiten: Zum einen kann man im Webbrowser auf die Internetseite gehen und da die Spiele anschauen. Wenn man allerdings am Handy, Tablet, TV oder Ähnlichem unterwegs ist, braucht man die DAZN-App. Diese ist kostenlos und ganz einfach herunterzuladen.

Hier findet ihr die Links zu den Apps in den jeweiligen Stores:

Auch die Fernsehübertragung durch das ZDF kann man im Internet abrufen: Über die Internetseite des Senders könnt ihr den Live-Stream zum Spiel anschauen. Wie auch Goal und DAZN bietet das ZDF unterschiedliche Apps und Mediatheken für die elektronischen Geräte, auf welchen ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Die Aufstellungen des Eröffnungsspiels zwischen Frankreich und Südkorea

Wer zeigt / überträgt Frankreich gegen Südkorea bei der Frauenfußball-WM? Ein Überblick zu den Übertragungen

Frankreich vs. Südkorea: Die HIGHLIGHTS bei Goal und DAZN

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen oder wollt so schnell wie möglich die besten Szenen der Partie anschauen? Dann bieten wir die Highlights der Begegnung. Hier wird jedes Tor, jeder Elfmeter oder auch Platzverweis gezeigt, um euch keine wichtige Szene vorzuenthalten.

Bei DAZN gibt es bereits kurz nach Abpfiff den ersten Zusammenschnitt des Spiels: Mit einem Abo, wie oben beschrieben, könnt Ihr diesen ganz einfach anschauen. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt ihr die Highlights von Frankreich gegen Südkorea ebenfalls genießen.

Auch bei Goal werden die Highlights des Eröffnungsspiel der WM hochgeladen. Hierfür braucht Ihr kein Abonnement, sondern könnt es Euch ganz einfach über die Internetseite von Goal anschauen. Die Highlights sind hier kostenlos, genauso wie der Rest des Goal-Angebots.

Frankreich vs. Südkorea im LIVE-TICKER verfolgen

Solltet ihr das Spiel nicht auf einem der angesprochenen Wege live anschauen können, ist das kein Grund, nicht auf dem Laufenden zu bleiben: Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene, sei es Tor, Karte, Verletzung oder Ähnliches.

Der Ticker ist selbstverständlich kostenlos. Eine Übersicht aller Spiele, die heute stattfinden, wozu Goal ebenfalls Ergebnis-Ticker betreut, findet Ihr hier.