WM 2022, Frankreich vs. Marokko: Wer ist Schiedsrichter César Arturo Ramos Palazuelos?

César Arturo Ramos Palazuelos leitet das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko. GOAL hat alle Infos zum Schiedsrichter.

Im Halbfinale der WM 2022 in Katar treffen Frankreich und Marokko aufeinander. Alle Augen werden dabei auch auf den Schiedsrichter der Partie gerichtet sein. Sein Name: César Arturo Ramos Palazuelos. Für den Mexikaner ist es das größte Spiel seiner bisherigen Laufbahn.

Besonders nach einigen strittigen Entscheidungen und diskutablen Leistungen im Viertelfinale, etwa im Spiel zwischen England und Frankreich oder in der Partie Niederlande gegen Argentinien, wird die FIFA dieses Mal auf eine reibungslosere Durchführung hoffen. Denn was eine WM nicht gebrauchen kann, sind entscheidende Fehler der Unparteiischen in der wichtigen Phase des Turniers.

César Arturo Ramos Palazuelos ist der Schiedsrichter im WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko. GOAL schaut sich die bisherige Karriere des Mexikaners einmal genauer an.

WM 2022: Das Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko im Überblick

BEGEGNUNG Frankreich vs. Marokko WETTBEWERB WM 2022 in Katar | Halbfinale ORT Al Bayt Stadium | Al Khor ANSTOSS Mittwoch, 14. Dezember | 20 Uhr MEZ SCHIEDSRICHTER César Arturo Ramos Palazuelos (Mexiko)

Frankreich vs. Marokko: Das ist Schiedsrichter César Arturo Ramos Palazuelos

César Arturo Ramos Palazuelos kommt aus Mexiko und feiert einen Tag nach dem Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko seinen 39. Geburtstag. Seinen ersten Einsatz auf Profiebene hatte er im Jahr 2006 in der zweiten mexikanischen Liga. Seither arbeitete er sich kontinuierlich nach oben, von 2011 an pfiff er in der höchsten mexikanischen Spielklasse, seit 2014 ist er FIFA-Schiedsrichter.

Seine erste Weltmeisterschaft bestritt Palazuelos 2018 in Russland, damals kam er in drei Spielen zum Einsatz, darunter das Achtelfinale zwischen Uruguay und Portugal. Im Rahmen eines Austauschprogramms zwischen zwischen dem asiatischen Verband AFC und dem nord- und mittelamerikanischen Verband CONCACAF leitete Palazuelos vier Spiele bei der Asienmeisterschaft 2019, unter anderem auch das Halbfinale zwischen dem späteren Sieger Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Bei der laufenden WM in Katar kam er bislang dreimal zum Einsatz. In der Gruppenphase pfiff Palazuelos die Spiele zwischen Dänemark und Tunesien sowie zwischen Belgien und Marokko, außerdem war er für das Achtelfinale zwischen Portugal und der Schweiz verantwortlich.

César Arturo Ramos Palazuelos, Schiedsrichter bei Marokko vs. Frankreich: Diese Spiele bei einer Fußball-WM leitete er bislang

Datum Wettbewerb Begegnung 17. Juni 2018 WM 2018 in Russland | Vorrunde Brasilien vs. Schweiz 24. Juni 2018 WM 2018 in Russland | Vorrunde Polen vs. Kolumbien 30. Juni 2018 WM 2018 | Achtelfinale Uruguay vs. Portugal 22. November 2022 WM 2022 | Vorrunde Dänemark vs. Tunesien 27. November 2022 WM 2022 | Vorrunde Belgien vs. Marokko 06. Dezember 2022 WM 2022 | Achtelfinale Portugal vs. Schweiz

WM, Historie: Die bisherigen Weltmeister