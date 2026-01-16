Der 18. Spieltag der 2. Bundesliga startet am heutigen Freitag, dem 18. Januar, mit zwei Begegnungen. In einem der Duelle empfängt Fortuna Düsseldorf Arminia Bielefeld. Anstoß in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf ist um 18.30 Uhr.

Fortuna Düsseldorf vs. Arminia Bielefeld heute im Live Stream und TV sehen: RTL oder nur bei Sky?

Bei der heutigen Übertragung ist Sky und nicht RTL der richtige Anbieter. Wer die Partie Fortuna Düsseldorf gegen Arminia Bielefeld live und in voller Länge verfolgen möchte, ist bei Sky Sport Bundesliga 3 HD genau richtig - Kommentator ist Marcus Lindemann. Um parallel auch das Duell zwischen Eintracht Braunschweig und den 1. FC Magdeburg zu verfolgen, empfiehlt sich die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 HD oder Sky Sport Top Event.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz: Über den Livestream bei Sky seid ihr ebenfalls live dabei. Dafür ist entweder ein SkyGo-Abonnement oder der Zugang zum Streamingdienst WOW erforderlich.

Die Düsseldorfer stecken in der Krise und liegen derzeit nur auf dem 16. Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Vor der Winterpause gelang zwar ein 2:0-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth, doch die drei vorherigen Partien hatte man allesamt verloren.

Auch für Bielefeld läuft die Saison bislang schwach. Mit nur zwei Punkten Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf rangiert man knapp über der Abstiegszone. Vor der Winterpause trennte man sich mit einem 1:1-Unentschieden gegen Hertha BSC.

Fortuna Düsseldorf vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

