FC Sevilla: Basaksehir Istanbul leiht Ex-BVB-Spieler Adnan Januzaj aus

Adnan Januzaj verlässt Sevilla wieder und heuert auf Leihbasis in Istanbul an

WAS IST PASSIERT? Der FC Sevilla gibt den belgischen Nationalspielers Adnan Januzaj bis zum Ende dieser Saison an Basaksehir Istanbul ab. Das verkündeten beide Vereine am Freitag offiziell. Der 27-Jährige wird ausgeliehen, eine Kaufoption gibt es nicht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Eine Leihe des ehemaligen Dortmunders Januzaj ist auch zum jetzigen Zeitpunkt noch möglich, da die türkische Süper Lig eine der wenigen europäischen Ligen ist, in der das Wintertransferfenster bis zum 8. Februar geöffnet ist.

BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 27 Jahre alte Januzaj stand in dieser Saison bisher wettbewerbsübergreifend erst 125 Minuten für die Andalusier auf dem Platz. Sein Vertrag beim FC Sevilla läuft noch bis 2026.

Die Transferhistorie: Der FC Sevilla holte den Stürmer zu dieser Saison von Liga-Konkurrent Real Sociedad San Sebastian. Davor stand er von 2013 bis 2017 bei Manchester United unter Vertrag. In der Saison 2015/16 spielte Januzaj für vier Monate auf Leihbasis bei Borussia Dortmund, konnte sich beim BVB aber nicht durchsetzen weshalb er im Januar 2016 wieder nach Manchester zurückkehrte.