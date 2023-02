Der Deadline Day beendete die Wechselphase in vielen Ligen, doch in der Türkei dürfen noch Transfers getätigt werden. Wie lange eigentlich noch?

Die Gerüchteküche brodelte, der Winter-Transfermarkt lieferte im Januar ab: Von Überraschungs-Coups wie João Cancelo zum FC Bayern München oder Jorginho zu Arsenal bis hin zu richtig teuren Wechseln wie die Chelsea-Transfers Mykhailo Mudryk und Enzo Fernández - in den europäischen Top-Ligen ging es bis zum Deadline Day richtig heiß her. Nun müssen die Fußball-Fans jedoch wieder bis zum Sommer auf große Transfers warten, oder?

Nein, in der türkischen Süper Lig ist das Transferfenster noch offen. GOAL erklärt, bis wann in der Türkei noch Spieler transferiert werden dürfen.

Süper Lig, Die türkische Liga im Überblick

Name Süper Lig Teams 19 Mannschaften Amtierender Meister Trabzonspor Rekordsieger Galatasaray (22 Titel)

imago images

Süper Lig: Wie lange ist der Transfermarkt in der Türkei noch geöffnet?

In der Bundesliga, wie auch in den meisten anderen großen europäischen Ligen, ist das Transferfenster seit dem 1. Februar geschlossen. Doch in manchen kleineren Ligen sind die Transferfenster noch länger geöffnet. In der Türkei öffnete das Fenster zum Beispiel erst am 12. Januar, weshalb noch bis zum 8. Februar Transfers getätigt werden können. Ein paar Tage haben die türkischen Klubs also noch Zeit, ihre Kader zu verstärken.

Süper Lig, Welche Stars könnten noch in die Türkei wechseln?

Vor allem um zwei Stars gab es in den vergangenen Tagen immer wieder Gerüchte um einen möglichen Wechsel in die türkische Süper Lig. Hakim Ziyech vom FC Chelsea stand ganz kurz vor einem Wechsel zum französischen Top-Klub Paris Saint-Germain - die Blues verschlampten jedoch die Dokumente, sodass der Marokkaner den Transfer nicht vollziehen konnte. Nun wird der Offensivspieler mit Besiktas in Verbindung gebracht, konkret geht es um ein Leihgeschäft.

Ähnlich sieht die Situation bei Isco aus: Der ehemalige Real-Madrid-Star war schon zum Medizincheck in Berlin, um bei Union zu unterschreiben. Doch auch dieser Transfer platzte, unterschiedliche Gehaltsforderungen sollen der Grund für das Scheitern des Deals gewesen sein. Nun könnte es den Spanier zu Konyaspor ziehen.