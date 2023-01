FC Schalke 04 vs. RB Leipzig: TV, LIVE STREAM, Aufstellung, TICKER – Bundesliga heute live sehen

Heute steigt das Spiel FC Schalke 04 vs. RB Leipzig. Doch wo könnt Ihr die Bundesliga heute im TV sowie im LIVE STREAM sehen? GOAL hat alle Infos.

In diesen Tagen gehen die Begegnungen des 17. Spieltags in der Bundesliga über die Bühne. Hierbei eröffnet die Partie FC Schalke 04 vs. RB Leipzig das Programm. Der Anpfiff in der VELTINS-Arena erfolgt um 18.30 Uhr.

Für Schalke geht es in dieser Saison nur um den Klassenerhalt, während Leipzig unter Trainer Marco Rose die Champions-League-Plätze erreichen will.

Heute steigt in der Bundesliga das Aufeinandertreffen 1. FC Schalke 04 vs. RB Leipzig. Aber wo könnt Ihr die Bundesliga heute im TV sowie im LIVE STREAM sehen? GOAL informiert Euch hierzu sowie zu den Aufstellungen und zum TICKER.

Spiel: FC Schalke 04 vs. RB Leipzig Datum: Dienstag, 24. Januar 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig heute live im TV anschauen

Ihr könnt die Partien der Bundesliga fast ausschließlich bei Pay-TV-Anbietern sehen. Dies liegt daran, dass Sky und DAZN die Alleinrechte für die Mehrzahl davon besitzen. Doch wer zeigt die Begegnung FC Schalke 04 vs. RB Leipzig heute live?

So könnt Ihr FC Schalke 04 vs. RB Leipzig bei Sky im TV sehen

Ihr könnt unter anderem alle Dienstagsspiele ausnahmslos auf Sky sehen. Hierfür verwendet der Pay-TV-Sender eine Vielzahl von Kanälen. Für das Spiel FC Schalke 04 vs. RB Leipzig liegt Ihr bei Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga 5 und Sky Sport Top Event richtig. Obendrein könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen in der VELTINS-Arena in HD anschauen. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga 5 (HD), Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga 5 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentar: Martin Groß

Doch wenn Ihr die Partie zwischen den Gelsenkirchenern und den Sachsen im TV mitverfolgen wollt, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Hierbei könnt Ihr Einzelabos für 27 Euro und Kombis mit dem Sportpaket für 32,50 Euro buchen. Der Bezahlanbieter stellt auf seiner Webseite ausführliche Infos bereit.

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig heute via LIVE STREAM sehen

Sky sendet sein gesamtes Programm zusätzlich online. Deshalb lohnt sich ein Abonnement auch dann, wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt. Außerdem könnt Ihr damit die Begegnung FC Schalke 04 vs. RB Leipzig mit einem adäquaten Internetzugang von überall aus mitverfolgen. Das gelingt mit zwei Alternativen.

So könnt Ihr FC Schalke 04 vs. RB Leipzig heute bei Sky Go mitverfolgen

Das hauseigene Streaming-Portal Sky Go stellt die praktischste Option dafür dar. Denn: Ihr müsst Euch im Grunde lediglich einloggen. Doch die Aktivierung geschieht normalerweise nicht unmittelbar nach dem Kauf. In diesen Fällen könnt Ihr es mit WOW und den Wiederholungen angehen. Allerdings müsst Ihr bei der zweitgenannten Vorgehensweise Geduld an den Tag legen.

So könnt Ihr Euch FC Schalke 04 vs. RB Leipzig bei WOW im STREAM anschauen

Bei WOW handelt es sich um das frühere Sky Ticket. Damit findet die Freischaltung sofort und pünktlich zur Übertragung der Begegnung FC Schalke 04 vs. RB Leipzig statt. Zudem benötigt Ihr keine langfristige Bindung. Dennoch könnt Ihr mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro und mit zwei Endgeräten das gesamte Sportprogramm genießen.

Die Palette umfasst außerdem beispielsweise die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die englische Premier League, die NHL, die ATP World und die PGA Tour sowie die Formel 1.

Zu FC Schalke 04 vs. RB Leipzig via TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zudem könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zum Match FC Schalke 04 vs. RB Leipzig im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen in Gelsenkirchen. Hierfür erhaltet Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN und in der ARD: So seht Ihr FC Schalke 04 vs. RB Leipzig

Anschließend zeigt Euch ab DAZN 20.30 Uhr die besten Szenen vom Aufeinandertreffen FC Schalke 04 vs. RB Leipzig in der Highlight Show. Überdies liefert Euch die Sportschau ab 22.55 Uhr in der ARD die Höhepunkte ins Haus. Hierbei könnt Ihr es zusätzlich mit den Streams angehen.

FC Schalke 04 vs. RB Leipzig heute live im STREAM und TV: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.