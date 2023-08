FC Liverpool offenbar in Verhandlungen mit Bayern über einen Transfer von Ryan Gravenberch

Liverpool und der deutsche Rekordmeister verhandeln offenbar über einen Transfer des Niederländers.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool und der FC Bayern verhandeln offenbar über einen Transfer von Ryan Gravenberch. Das berichtet The Athletic. Zuletzt galt auch Manchester United als Interessent.

WAS IST DER HINTERGRUND? Gravenberch hat unter Trainer Thomas Tuchel aktuell kaum Einsatzchancen. Tuchel sieht den 21-jährigen Niederländer am besten auf der Zehn aufgehoben, dort befinden sich aber Jamal Musiala und Thomas Müller in der Rangordnung vor ihm.

Im defensiven Mittelfeld stehen Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Konrad Laimer zur Verfügung. Darüber hinaus machte Tuchel in den vergangenen Wochen mehrfachdeutlich, sich einen weiteren Neuzugang auf dieser Position zu wünschen. Aktuell wird über einen Transfer von João Palhinha vom FC Fulham spekuliert.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gravenberch wechselte erst im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von knapp 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach München. Dort absolvierte er bislang 34 Spiele, wobei er ein Tor und eine Vorlage verzeichnete.

In der aktuellen Spielzeit stand er erst einmal auf dem Rasen. Beim 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende wurde er für die letzten neun Minuten eingewechselt.