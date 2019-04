FC Liverpool vs. Huddersfield Town: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Premier League

Liverpool empfängt Huddersfield an der Anfield Road. Goal verrät Euch, wie Ihr die Premier League im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Der FC Liverpool eröffnet am Freitagabend gegen Huddersfield Town den 36. Spieltag der Premier League. An der Anfield Road rollt ab 21 Uhr der Ball.

Es geht in die absolut heiße Phase der Premier League. Drei Spieltage vor dem Ende der Saison liefern sich der und Manchester City einen der wohl spannendsten Kämpfe um die englische Meisterschaft der letzten Jahre. Wollen die Reds den Titel in diesem Jahr an die Anfield Road holen, ist ein Sieg gegen den bereits feststehenden Absteiger und abgeschlagenen Tabellenletzten Pflicht.

Zudem will die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp den Druck auf die Citizens erhöhen, die erst am Sonntagnachmittag beim FC Burnley gefordert sind. Während der amtierende Titelverteidiger in der Premier League ist, wäre es für den FC Liverpool der erste Liga-Triumph seit fast 30 Jahren.

Der FC Liverpool gegen Huddersfield Town: Goal zeigt Euch, wie Ihr die Partie im LIVE-STREAM bei DAZN schauen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle wichtigen Infos zum LIVE-TICKER.

FC Liverpool vs. Huddersfield Town: Alle Infos zum Premier-League-Duell

Duell FC Liverpool vs. Huddersfield Town Datum Freitag, 26. April 2019 | 21.00 Uhr Ort Anfield Road, Liverpool ( ) Zuschauer 51.074 Plätze Aufstellungen Hier entlang!

FC Liverpool vs. Huddersfield Town im TV sehen - geht das?

Der Kampf um die englische Meisterschaft ist so spannend wie nie. So verwundert es nicht, dass viele Liverpool-Fans ihr Team auch am Freitagabend vor dem TV-Geräten unterstützen wollen. Doch läuft Liverpool vs. Huddersfield überhaupt im deutschen Free-TV? Die Antwortet lautet: Nein.

Aber das ist gar nicht so schlimm. Denn DAZN zeigt die Partie an der Anfield Road in voller Länge im LIVE-STREAM.

Zwar läuft das Duell nicht im deutschen Free-TV, dennoch müsst ihr nicht auf den Genuss verzichten, Euch Liverpool vs. Huddersfield auf Eurem Fernseher anzuschauen. Denn die DAZN-App ist auf den meisten Smart-TVs verfügbar. Was ist dafür tun müsst? Einfach die DAZN-App herunterladen, installieren und starten.

Wenn Ihr Liverpool vs. Huddersfield lieber unterwegs oder entspannt mit dem Tablet, Handy oder Laptop auf den Schoß verfolgen wollt, ist das mit DAZN ebenfalls kein Problem. Der Streamingdienst ist auf Euren mobilen Geräten verfügbar und leicht über die gängigen Portale downloadbar:

FC Liverpool vs. Huddersfield Town heute im LIVE-STREAM bei DAZN schauen

Die Premier League ist in dieser Saison bei DAZN zuhause. Der Streamingdienst zeigt eine Großzahl an Partien dieser europäischen Top-Liga live und in voller Länger - so auch das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Liverpool und Huddersfield Town. Mit dem LIVE-STREAM bei DAZN verpasst Ihr keine Minute.

Schon vor dem Anpfiff, der am Freitagabend um 21 Uhr erfolgen wird, versorgt Euch DAZN ab 20.45 Uhr mit allen relevanten News rund um die Partie. Moderator Daniel Herzog nimmt euch vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und nach der Begegnung an die Hand und analysiert gemeinsam mit Experte Moritz Volz. Kommentiert wird Liverpool vs. Huddersfield von Jan Platte.

Ihr wollt das Spiel unbedingt sehen, habt aber noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch ganz schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat und testet vier Wochen lang die Vorteile des Streamingdienstes.

Denn mit DAZN seid Ihr in der heißen Phase der Saison live dabei. Und das nicht nur in der Premier League, sondern auch in , der und der . Die Halbfinals und die Endspiele in der und der laufen ebenfalls bei DAZN. Damit nicht genug: Der Streamingdienst liefert Euch zudem weiteren Live-Sport aus der NBA, NFL, NHL oder Box- und Darts-Events. Hat Euch der Probemonat überzeugt, könnt Ihr das volle Programm für nur 9,99 Euro monatlich genießen.

Das DAZN-Abo im heißen Saisonendspurt: eine absolute Empfehlung!

FC Liverpool vs. Huddersfield Town im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid unterwegs und Euer Datenvolumen reicht nicht mehr für den LIVE-STREAM der vollen 90 Minuten bei DAZN? Dann schaut doch einfach im LIVE-TICKER von Goal zu Liverpool vs. Huddersfield vorbei.

Wenn die Reds an der Anfield Road wieder um wichtige Zähler kämpfen, verpasst ihr mit unserem LIVE-TICKER keine Chance und kein Tor - versprochen!

Bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff versorgen wir Euch mit den wichtigsten Fakten zum Spiel. Und das beste daran: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos.

FC Liverpool vs. Huddersfield Town: Die Aufstellungen

Wen schickt Jürgen Klopp für den FC Liverpool auf den Rasen der Anfield Road? Welche Elf läuft für Huddersfield Town auf? Rund eine Stunde vor dem Anpfiff in der Premier League werden die Aufstellungen veröffentlicht. An dieser Stelle erfahrt Ihr, welche 22 Spielen von Beginn an auflaufen werden.

