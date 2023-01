1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) im TV und LIVE STREAM: Das Testspiel heute live sehen

Heute steigt die Begegnung 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV). GOAL erklärt Euch, wie Ihr das Testspiel im TV und STREAM sehen könnt.

Am Samstag treffen in einem Traditionsduell der 1. FC Köln und der Hamburger SV aufeinander. Damit empfängt der 13. in der Bundesliga den Zweiten in der 2. Bundesliga. Der Anpfiff im Franz-Kremer-Stadion erfolgt um 15.30 Uhr.

Für den 1. FC Köln handelt es sich um das dritte Testspiel in der Ligapause. Hierbei fuhr die Elf von Steffen Baumgart eine Niederlage gegen den VfB Stuttgart und einen Sieg gegen Meppen ein.

Der HSV absolvierte hingegen im November in Kalifornien Testspiele gegen unterklassige Teams. Die von Tim Walter betreute Mannschaft setzte sich gegen Orange County und gegen Ventura County Fusion durch.

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) heute live sehen: Die Eckdaten zum Testspiel

Spiel: 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) Datum: Samstag, 7. Januar 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Franz-Kremer-Stadion (Köln)

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) heute im TV sehen: Geht das?

Die Telekom stellt einen Hauptpartner des 1. FC Köln dar. Deshalb präsentiert der Konzern das Traditionsduell zwischen den Geißböcken und dem HSV und Magenta Sport hält die Senderechte an der Partie im Franz-Kremer-Stadion.

Üblicherweise könnt Ihr das Programm des Streaming-Dienstleisters nur mit einem Monats- oder einem Jahresabo sehen. Allerdings kommt es heute zu einer Ausnahme und Ihr könnt das Testspiel kostenlos mitverfolgen.

Hierfür könnt Ihr etwa die gratis MagentaSport App für Smart TVs, Amazon Fire TV, Apple TV sowie für Sky Q nützen. Außerdem benötigt Ihr keine Registrierung. Zudem läuft das Aufeinandertreffen 1. FC Köln vs. Hamburger SV bei Magenta TV auf allen Geräten bei MS SPORT. Dabei handelt es sich um den Kanal 50 bei Standardbelegung. Der Streaming-Dienstleister versorgt Euch auf seiner Homepage mit etlichen Infos. Aber schreibt Euch nun die Eckdaten zum Traditionsduell im Franz-Kremer-Stadion auf:

Übertragungsbeginn: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV): Das Testspiel heute im LIVE STREAM sehen

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, hilft Euch der LIVE STREAM weiter. Darauf könnt Ihr bei einer geeigneten Verbindung von überall aus zurückgreifen. Hierfür eignen sich ebenso Tablets und Smartphones. Zudem könnt Ihr die kostenlosen Apps für Android- und für iOS-Endgeräte nützen.

Der LIVE TICKER zum Testspiel 1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) heute

Überdies versorgt Euch GOAL mit einem LIVE TICKER zum Aufeinandertreffen 1. FC Köln vs. Hamburger SV. Damit erfahrt Ihr alles zu den spielentscheidenden Ereignissen im Kräftemessen zwischen den Geißböcken und dem HSV. Obendrein erhaltet Ihr als Zusatzservice Push-Nachrichten.

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) im TV und LIVE STREAM: Das Testspiel heute live sehen

Im Pay-TV (ausnahmsweise kostenlos): Magenta Sport Im LIVE-STREAM (ausnahmsweise kostenlos): Magenta Sport Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Köln vs. HSV (Hamburger SV) heute live: Die Aufstellungen zum Testspiel

GOAL informiert Euch rund eine Stunde vor dem Anstoß über die Aufstellungen.