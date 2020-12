FC Everton vs. Manchester United: Das Viertelfinale im Carabao Cup heute live im TV und im LIVE-STREAM

England gönnt sich keine Pause. Deshalb erwartet Euch ein Highlight: Der FC Everton trifft im Viertelfinale des Carabao Cups auf Manchester United.

Traditionell kennen die Engländer keine Winterpause. Deswegen setzt die Premier League auch an den Feiertagen ihren Spielbetrieb fort. Auch die Pokalwettbewerbe werden fortgesetzt. Am 23. Dezember gibt es deshalb ein echtes Highlight zu sehen. Im Viertelfinale des Carabao Cups - dem englischen Ligapokal - erwartet der die Red Devils im Goodison Park.

Der FC Everton ist herausragend in die Saison gestartet und war zwischenzeitlich sogar Tabellenführer der Premier League. Nach dem Unentschieden gegen den Lokalrivalen am 5. Spieltag fanden die Toffees aber nicht mehr richtig in die Spur. Gegen United kassierte Everton eine 1:3-Heimniederlage. Die letzten drei Spiele dürften Carlo Ancelotti und seinem Team Hoffnung geben, auch im eine Runde weiterzukommen. Chelsea, Leicester und der konnten allesamt besiegt werden.

Für begann der Aufschwung ausgerechnet mit dem Sieg in Everton. Zwar verlief die -Saison mehr als enttäuschend für die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer. In der Liga und den nationalen Pokalwettbewerben läuft es dagegen rund für die Reds. Anstoß ist um 21 Uhr im Goodison Park (Liverpool).

Das Viertelfinale im Carabao Cup FC Everton gegen Manchester United heute live sehen. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel im TV oder LIVE-STREAM sehen könnt.

FC Everton vs. Manchester United: Das Viertelfinale im Überblick

Begegnung FC Everton - Manchester United Wettbewerb Carabao Cup, Viertelfinale Ort Goodison Park, Liverpool Anpfiff Mittwoch, 23. Dezember, 21 Uhr

FC Everton vs. Manchester United heute live: Hier könnt Ihr das Viertelfinale im Carabao Cup im LIVE-STREAM sehen

Nicht nur bei uns finden kurz vor Weihnachten noch Spiele im statt. Auch in wird noch im Carabao Cup gekickt. Mit dem FC Everton und Manchester United treffen zwei hochklassige Teams aufeinander.

FC Everton gegen Manchester United heute live: Das Viertelfinale im Carabao Cup auf DAZN

Die Rechte am Carabao Cup hat DAZN erworben und zeigt deshalb das Spiel heute Abend im LIVE-STREAM. Ab 20.45 Uhr versorgen Euch Experte Ralph Gunesch und Kommentator Uli Hebel mit allen Informationen rund um das Spiel.

Um das Spiel streamen zu können, müsst Ihr ein Abonnement bei DAZN abschließen. Das Jahresabo beim Streaming-Dienst kostet 119,99 Euro in einem Jahresabo und im Monat 11,99 Euro. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr sofort starten und das Spiel heute Abend live und sogar kostenlos sehen. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

Quelle: Getty Images

FC Everton gegen Manchester United heute live: Das Viertelfinale im Carabao Cup im TV sehen

In überträgt kein TV-Sender die Spiele live und im Internet wird das Spiel ausschließlich von DAZN im LIVE-STREAM übertragen. Doch wie kann ich das Spiel auf meinen TV sehen?

FC Everton gegen Manchster United: So streamt Ihr das Spiel live auf Eurem TV

Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, könnt Ihr Euch das Spiel natürlich auch bequem auf dem großen Bildschirm anschauen. Dazu braucht Ihr nur die DAZN-App herunterzuladen und Euch mit Euren Zugangsdaten einzuloggen.

Wer sich noch nicht bei DAZN registriert hat, kann sich hier anmelden.

FC Everton gegen Manchester United: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen zur Partie veröffentlicht werden, könnt Ihr sie hier finden.

FC Everton vs. Manchester United: Die Highlights auf DAZN

Wer das Spiel heute Abend verpasst hat oder sich lieber eine andere Partie angesehen hat, kann rund 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights bei DAZN sehen.

Als DAZN-Abonnent kann man sich die Highlights jederzeit auf Abruf noch einmal ansehen. Wem die Zusammenfassung der Höhepunkte nicht genügt, kann sich sogar das komplette Spiel im Re-Live noch einmal anschauen.

Welche Spiele DAZN derzeit im Programm hat, erfahrt Ihr hier.

FC Everton vs. Manchester United: Goal versorgt Euch mit den wichtigsten Infos im LIVE-TICKER

Wer das Spiel nicht live verfolgen kann, hat die Möglichkeit, sich mit unserem LIVE-TICKER auf dem Laufenden zu halten. Hier geht´s zum LIVE-TICKER.