FC Chelsea: Wechselt João Félix für eine Mega-Summe fest von Atlético?

Wie geht es im Sommer weiter mit João Félix? Chelsea kann sich wohl eine Verpflichtung vorstellen, doch Atlético fordert eine Mega-Ablöse.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea kann sich laut der spanischen Marca offenbar eine feste Verpflichtung des derzeit von Atlético Madrid ausgeliehenen João Félix vorstellen, hat den Rojiblancos aber noch kein offizielles Angebot unterbreitet.

WAS IST DER HINTERGRUND? Günstig dürfte eine Verpflichtung des bei Atlético-Coach Diego Simeone in Ungnade gefallenen Félix allerdings nicht sein, denn die Spanier wollen von ihrer Ablöseforderung in Höhe von 100 Millionen Euro nicht abrücken.

Chelsea-Besitzer Todd Boehly soll allerdings ein großer Fan des portugiesischen Offensivspielers und zu Verhandlungen bereit sein, obwohl dieser mit zwei Toren in 13 Pflichtspielen für die Blues nur bedingt überzeugen konnte.

WIE GEHT ES WEITER? Mindestens neun Spiele bleiben Félix noch, die Verantwortlichen von einer Verpflichtung zu überzeugen. Ob jedoch ein Transfer möglich ist, sollte Chelsea das internationale Geschäft verpassen, ist fraglich. In Madrid besitzt der 23-Jährige noch einen Vertrag bis 2027.