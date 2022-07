FC Chelsea: Hakim Ziyech wohl vor Wechsel zur AC Mailand

Hakim Ziyech könnte den FC Chelsea verlassen. Die AC Mailand ist wohl am marokkanischen Offensivspieler dran.

Der FC Chelsea könnte mit Hakim Ziyech bald einen weiteren Spieler verlieren. Wie Sky Italia und Fabrizio Romano berichten, soll der Marokkaner vor einem Wechsel in die Serie A - genauer zur AC Mailand - stehen.

Laut den Berichten sind die Rossoneri zuversichtlich, den Deal realisieren und den 29 Jahre alten offensiven Mittelfeldspieler als ersten Neuzugang präsentieren zu können.

AC Mailand: Kommt Chelsea-Star Ziyech?

Ziyech wechselte 2020 für 40 Millionen Euro zu den Blues, mit denen er in seiner ersten Saison Champions League gewann. In der vergangenen Saison wurde er von Chelsea-Manager Thomas Tuchel in 44 Pflichtspielen eingesetzt. Ziyechs Bilanz: Acht Tore und sechs Vorlagen.

An Ziyech, der vertraglich noch bis 2025 an den FC Chelsea gebunden ist, zeigte vor der FC Bayern München mehrfach Interesse. Zu einer Verpflichtung kam es dann aber nicht.