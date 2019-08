FC Brügge vs. LASK: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung der Champions-League-Playoffs

Im Rückspiel der Champions-League-Playoffs trifft Brügge auf den LASK. Goal verrät, wie Ihr das Duell live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Wer zieht in die Gruppenphase der Champions League ein? Im Playoff-Rückspiel empfängt der FC Brügge den Linzer ASK. Anstoß ist am Mittwochabend (28. August) um 21 Uhr im Jan-Breydel-Stadion.

Die bessere Ausgangsposition für das entscheidende Rückspiel der Champions-League-Qualifikation hat der . Die Belgier gewannen das Hinspiel in Österreich knapp mit 1:0. Hans Vanaken erzielte bereits in der zehnten Minute das so wichtige Auswärtstor.

Kommt der LASK noch einmal zurück? Für die Österreicher wäre es die erste Teilnahme überhaupt an der . Der FC Brügge kennt das Gefühl, wenn die CL-Hymne ertönt, dagegen besser. Die Belgier nahmen bereits sechsmal an der Königsklasse teil.

Wer sichert sich einen der letzten Startplätze in der Gruppenphase der Champions League? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wer das Playoff-Spiel zwischen dem FC Brügge und dem LASK heute live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem bekommt Ihr von uns alle Infos zu den Aufstellungen und zu unserem LIVE-TICKER.

FC Brügge vs. LASK: Das Rückspiel der Champions-League-Playoffs im Detail

Duell FC Brügge vs. LASK Datum Mittwoch, 28. August 2019 || 21 Uhr Ort Jan-Breydel-Stadion, Brügge (Belgien) Zuschauer 29.042 Plätze

FC Brügge vs. LASK heute im LIVE-STREAM in bei DAZN verfolgen - So geht's!

Wie könnt Ihr das Duell zwischen dem FC Brügge und dem LASK heute im LIVE-STREAM in Deutschland sehen? Wie verraten es Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt FC Brügge vs. LASK heute in Deutschland im LIVE-STREAM

DAZN ist die Nummer eins in puncto LIVE-STREAM! Der Streamingdienst zeigt nicht nur die Champions League und Europa League live und in voller Länge, sondern auch die CL-Playoffs. So überträgt DAZN FC Brügge vs. LASK im LIVE-STREAM. Beim Streamingdienst bekommt Ihr die komplette Partie im Einzelspiel und verpasst keine Sekunde des entscheidenden Rückspiels. Pünktlich, kurz vor dem Anpfiff um 21 Uhr, geht DAZN auf Sendung.

Für die Begegnung am Mittwochabend setzt DAZN auf die geballte Österreich-Power:

DAZN zeigt / überträgt FC Brügge vs. LASK heute KOSTENLOS im LIVE-STREAM - So funktioniert der Gratismonat!

Live. In voller Länge. Kostenlos. Das gibt es nur bei DAZN! Der Streamingdienst zeigt Euch das Duell FC Brügge vs. LASK heute vollkommen kostenlos im LIVE-STREAM. Wie geht das? Ganz einfach. Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abonnements seid, könnt Ihr den Streamingdienst 30 Tage kostenlos testen. Sichert Euch dazu hier einen Gratismonat. und erlebt FC Brügge vs. LASK sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis!

Damit aber noch nicht genug: Die Auswahl an verschiedenen LIVE-STREAMS ist riesig. DAZN bringt Euch europäischen Spitzenfußball auf Eure Bildschirme. Serie A, LaLiga, Ligue 1, EM-Qualifikation und vieles mehr - alles live! Und seit diesem Sommer neu dabei: Die live bei DAZN! Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte an zahlreichen BL-Spielen gesichert. Welche Partien DAZN konkret überträgt, haben wir für Euch in unserem Übersichtsartikel noch einmal zusammengefasst.

Hat Euch der Gratismonat mit der kompletten DAZN-Übertragungspalette gefallen, habt Ihr die Möglichkeit, zwischen zwei Bezahlmodellen zu wählen:

Das Monatsabo: Für dieses Abonnement bezahlt Ihr monatlich 11,99 Euro und könnt Euer Abo jederzeit monatlich kündigen.

Für dieses Abonnement bezahlt Ihr monatlich 11,99 Euro und könnt Euer Abo jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-Jahreskarte: Hier bekommt Ihr für einmalig 119,99 Euro zwölf Monate die volle DAZN-Dröhnung und spart im Vergleich zum Monatsabo insgesamt 24 Euro.

Holt Euch die kostenlose DAZN-App für die Geräte Eurer Wahl:

Sky Go und Sky Ticket zeigen / übertragen FC Brügge vs. LASK heute im LIVE-STREAM in der Konferenz

Wollt Ihr die Champions-League-Playoffs lieber im LIVE-STREAM bei Sky schauen, seid Ihr bei Sky Go und Sky Ticket genau richtig. Doch Achtung! Sowohl Sky Go als auch Sky Ticket übertragen FC Brügge vs. LASK nur in der Konferenz im LIVE-STREAM. Das Einzelspiel gibt es nur bei DAZN im LIVE-STREAM.

Die Spiele in der Sky-Konferenz am Mittwochabend:

FC Brügge vs. LASK

vs. CFR Cluj

Amsterdam vs. APOEL Nikosia

Die Nutzung von Sky Go und Sky Ticket ist allerdings nicht kostenlos. Stattdessen benötigt Ihr ein Abonnement beim Bezahlsender.

Sky Go:

Nur wenn Ihr ein Sky-Abo abgeschlossen habt, erhaltet Ihr einen Log-In für Sky Go. Voraussetzungen erfüllt? Dann könnt Ihr über die kostenlose Sky-Go-App den LIVE-STREAM zur Konferenzschaltung am Mittwoch einschalten. Die Sky-Go-App gibt's hier:

Sky Ticket:

Sky Ticket bietet Euch die Möglichkeit, ein langfristiges Abonnement zu umgehen. Ihr benötigt das Sportpaket bei Sky Ticket, um die Champions-League-Playoffs sehen zu können:

Das Sportpaket kostet im ersten Monat 9,99 Euro. Anschließend zahlt Ihr monatlich 29,99 Euro, könnt das Abo aber jederzeit monatlich kündigen.

Das Tagesticket erhaltet Ihr für einmalig 9,99 Euro.

Für mehr Informationen schaut Ihr am besten auf der Website von Sky Go oder der Website von Sky Ticket vorbei.

FC Brügge vs. LASK heute live im TV in Deutschland verfolgen - Geht das?

In diesem Abschnitt verraten wir Euch, wie Ihr FC Brügge vs. LASK live im deutschen TV verfolgen könnt. Los geht's!

DAZN zeigt / überträgt FC Brügge vs. LASK heute im LIVE-STREAM auf Eurem Smart-TV

DAZN ist ein reiner Streaminganbieter und kein klassischer TV-Sender. Dementsprechend zeigt DAZN FC Brügge vs. LASK ausschließlich im LIVE-STREAM. Ihr müsst aber dennoch nicht darauf verzichten, das Duell der Champions-League-Qualifikation auf Eurem Fernseher genießen zu können.

DAZN bringt Euch FC Brügge vs. LASK auf Euren Smart-TV. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar. Schaut dazu doch einfach mal im App-Store Eures Smart-TVs vorbei. DAZN-App gefunden? Dann ladet Euch die Anwendung des Streamingdienstes herunter, meldet Euch bei DAZN an und erlebt FC Brügge vs. LASK im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV.

Sky zeigt / überträgt FC Brügge vs. LASK heute in der Konferenz live im TV

Das Einzelspiel zwischen dem FC Brügge und dem LASK live im TV bei Sky sehen? Das geht nicht. Denn Sky zeigt das Duell in den Champions-League-Playoffs ausschließlich in der Konferenzschaltung zusammen mit den beiden anderen Partien am Mittwochabend (Slavia Prag vs. CFR Cluj, Ajax Amsterdam vs. APOEL Nikosia) live im TV.

Pünktlich zum Anpfiff geht der Bezahlsender auf Sendung. In der Konferenz sitzt Kai Dittmann für FC Brügge vs. LASK am Mikrofon.

Um die Konferenz live im TV bei Sky sehen zu können, ist jedoch ein Abonnement erforderlich. Dieses gilt es, im Vorfeld abzuschließen. Für mehr Informationen zu Preisen, Paketen, Laufzeiten und Co. schaut Ihr am besten auf der Sky-Website vorbei.

Sky Sport Austria zeigt / überträgt FC Brügge vs. LASK heute im Einzelspiel live im TV

Sky Sport Austria in Deutschland sehen? Kein Problem. Auch im deutschen TV ist der österreichische Sender mit einem Sky-Abonnement empfangbar. Und das Beste: Sky Sport Austria überträgt FC Brügge vs. LASK live und in voller Länge im Einzelspiel im TV.

Ab 20.30 Uhr könnt Ihr die Vorberichte genießen, ehe es um 21 Uhr rein in die Partie geht. Weitere Informationen zu Sky Sport Austria bekommt Ihr im nächsten Abschnitt.

FC Brügge vs. LASK heute live im TV in Österreich verfolgen - Geht das?

Für die österreichischen Zuschauer erklären wir in diesem Abschnitt, wie die Champions-League-Playoffs zwischen Brügge und dem LASK in Österreich im TV übertragen werden.

Sky Sport Austria zeigt / überträgt FC Brügge vs. LASK heute live im TV in Österreich

Sky ist im österreichischen TV Eure erste Anlaufstelle. Sky Sport Austria zeigt das Duell zwischen dem FC Brügge und dem Linzer ASK live im TV. Ab 20.30 Uhr gehen die Österreicher mit einem ausführlichen Vorbericht auf Sendung. Rollt ab 21 Uhr in Brügge der Ball, verpasst Ihr keine Sekunde des entscheidenden Rückspiels der Champions-League-Playoffs im TV auf Sky Sport Austria 1 oder Sky Sport Austria 1 HD.

Für FC Brügge vs. LASK ist am Mittwochabend folgendes Trio im Einsatz:

FC Brügge vs. LASK heute im LIVE-TICKER verfolgen

Habt Ihr heute leider keine Möglichkeit, das Duell in den Champions-League-Playoffs zwischen dem FC Brügge und dem LASK live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Nicht so schlimm. Dann haben wir genau das richtige Angebot für Euch:

Mit unserem LIVE-TICKER bleibt Ihr während der gesamten Partie bestens informiert. Rund um die 90 Minuten versorgen wir Euch mit allen relevanten Infos zum Spielgeschehen auf dem Rasen. Ihr verpasst mit dem LIVE-TICKER von Goal keinen Treffer und erst recht keine Entscheidung.

Unseren kostenlosen LIVE-TICKER von Goal findet Ihr unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App:

FC Brügge vs. LASK: Die Aufstellungen

Mit welcher Startelf versucht der FC Brügge, den Vorsprung aus dem Hinspiel zu verteidigen? Wer steht für den LASK in der Startelf? Die Antworten auf die Fragen zu den Aufstellungen erhaltet Ihr gut eine Stunde vor Spielbeginn an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt FC Brügge vs. LASK? Die Übertragung der Champions-League-Playoffs im Überblick