FC Bayern Vorbereitung im Januar 2023: Welche Testspiele absolviert der FCB diesen Winter?

Im Januar beginnt der FC Bayern seine Vorbereitung auf die restliche Bundesliga-Saison 2022/23. Welche Testspiele absolviert der FCB diesen Winter?

Für die Bundesligisten liegt der Fokus nach der WM auf dem Auftakt in die restliche Bundesliga-Spielzeit 2022/23. Der FC Bayern München, aktuell Tabellenführer in der höchsten deutschen Spielklasse, beginnt die Vorbereitung mit der Leistungsdiagnostik am 3. Januar, 17 Tage später ist der deutsche Rekordmeister zum Auftakt des 16. Spieltags bei RB Leipzig gefordert. Aber welche Testspiele absolviert der FCB im Januar vor dem Pflichtspiel-Auftakt?

Während für einen großen Teil der WM-Fahrer des FC Bayern München das Turnier bereits nach der Vorrunde beendet war – darunter die sieben Profis, die mit der deutschen Nationalmannschaft in Katar in der Gruppenphase ausschieden – waren manche Akteure bis zuletzt gefordert. Dazu zählen beispielsweise die Franzosen Kingsley Coman und Dayot Upamecano, der Marokkaner Noussair Mazraoui oder auch der Kroate Josip Stanisic, die mit ihren Nationen entweder im Spiel um Platz drei oder im Finale gefordert waren.

Nach der kräftezehrenden WM haben die Bayern-Profis zunächst Urlaub, am 3. Januar startet die Vorbereitung mit der Leistungsdiagnostik. Am 6. Januar geht es schließlich in ein sechstägiges Trainingslager nach Doha (Katar). Kurz nach der Rückkehr steht am 13. Januar ein Testspiel an, ehe am 20. Januar 2023 die Bundesliga-Saison fortgesetzt wird.

Wie sieht die Vorbereitung des FC Bayern im Januar 2023 aus? Und welche Testspiele bestreitet der FCB diesen Winter?

FC Bayern Vorbereitung im Januar 2023: Trainingsstart, Trainingslager, Bundesliga-Auftakt - der Winter-Fahrplan des FCB

Trainingsstart mit Leistungsdiagnostik: 3. Januar 2023

Start des Trainingslagers in Doha (Katar): 6. Januar 2023 (insgesamt sechs Tage)

Testspiel gegen RB Salzburg: 13. Januar 2023, 18.00 Uhr

Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig: 20. Januar 2023, 20.30 Uhr

FC Bayern Vorbereitung im Januar 2023: Welche Testspiele absolviert der FCB diesen Winter?

Nach aktuellem Stand plant der deutsche Rekordmeister lediglich ein Testspiel im Januar, bevor es gegen RB Leipzig geht.

Gegner am 13. Januar 2023 ist ab 18.00 Uhr der österreichische Spitzenklub RB Salzburg. Allerdings findet die Partie nicht in der Allianz Arena, sondern auf dem Gelände des FCB-Campus statt.

FC Bayern Vorbereitung im Januar 2023: Wird das Testspiel gegen RB Salzburg live im Free-TV und LIVE-STREAM übertragen?

Im Free-TV wird das Vorbereitungsspiel gegen Salzburg nicht zu sehen sein. Alle Interessierten können sich die Partie aber im kostenfreien LIVE-STREAM ansehen.

Diesen findet Ihr auf fcbayern.com sowie in der offiziellen App des Champions-League-Siegers von 2020.

FC Bayern Vorbereitung im Januar 2023: Testspiel gegen RB Salzburg - Wie liefen die vergangenen Partien zwischen den beiden Klubs?

Insgesamt standen sich der FCB und die Salzburger vier Mal gegenüber, alle Begegnungen fanden im Rahmen der Champions League statt. In der Tabelle seht Ihr die Ergebnisse der Spiele und wann diese ausgetragen wurden.

Paarung Wettbewerb Ergebnis Salzburg vs. Bayern CL-Gruppenphase 2020/21 2:6 Bayern vs. Salzburg CL-Gruppenphase 2020/21 3:1 Salzburg vs. Bayern CL-Achtelfinale, Hinspiel 2021/22 1:1 Bayern vs. Salzburg CL-Achtelfinale, Rückspiel 2021/22 7:1

FC Bayern Vorbereitung im Januar 2023: Welche Spieler könnte der FCB diesen Winter noch verpflichten?

In puncto Transfers könnte sich beim Team von Trainer Julian Nagelsmann in der laufenden Transferperiode noch etwas tun. Durch die Verletzung von Stammkeeper Manuel Neuer besteht Handlungsbedarf zwischen den Pfosten, eine Rückholaktion des verliehenen Alexander Nübel (AS Monaco) soll sich allerdings schwierig gestalten. Der Gladbacher Yann Sommer, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, soll ein Kandidat sein.

Darüber hinaus könnte auch im Sturmzentrum nachjustiert werden. Spekuliert wird in den Medien über Harry Kane (Tottenham Hotspur), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) sowie Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen).