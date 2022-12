Deutschland siegt gegen Costa Rica: Die WM im TICKER zum Nachlesen

Deutschland gewinnt gegen Costa Rica, scheidet aber dennoch aus. Das Spiel vom Donnerstagabend im TICKER zum Nachlesen.

Ein völlig schockierter Hansi Flick fluchte, seine Stars blickten nach einem dramatischen Gruppenfinale nur noch entsetzt um sich: Dieses WM-Desaster war genauso schlimm wie der Russland-Albtraum von 2018. Die mit Titel-Ambitionen gestartete deutsche Nationalmannschaft verabschiedet sich mit einem 4:2 (1:0) gegen Costa Rica international verlacht von der WM, weil die erhoffte Hilfe der Spanier ausblieb.

Statt "One Love"-Binde: Deutsche Spieler mit Mund-zu-Geste beim Mannschaftsfoto

Der Traum vom fünften Stern verglühte am Donnerstag über dem Beduinenzelt-Stadion von Al-Khor am katarischen Wüstenhimmel - nach der dritten deutschen Turnier-Blamage in Serie gehört der viermalige Weltmeister definitiv nicht mal mehr annähernd zur erweiterten Weltspitze. Der Bundestrainer steht vor den Trümmern seiner kurzen Amtszeit.

Nach dem Führungstreffer durch Serge Gnabry (10.) und einem 30-minütigen Belagerungszustand vor dem costaricanischen Tor sah noch alles blendend aus. Das Grauen kam auf leisen Füßen: Costa Rica zeigte sich erst ab und an gefährlicher - und schlug dann gnadenlos zu. Spanien verspielte unterdessen beim 1:2 (1:0) gegen Japan in drei Minuten eine Führung.

In Al-Khor schoss Yeltsin Tejeda (58.) den Ausgleich, die deutsche Mannschaft war zu diesem Zeitpunkt schon völlig verunsichert. Jamal Musiala traf nur den Pfosten (61./67.). Kai Havertz (72./85.) und "Joker" Niclas Füllkrug (89.) konterten immerhin das zweite Gegentor durch Celso Borges (70.).

Deutschland gegen Costa Rica heute im LIVE-TICKER: Die WM 2022 im Überblick

Begegnung Deutschland - Costa Rica Spielstand 4:2 (1:0) Tore 1:0 Gnabry (10.), 1:1 Tejeda (58.), 1:2 Vargas (70.), 2:2, 3:2 Havertz (73., 84.), 4:2 Füllkrug (89.) Aufstellung Deutschland Neuer - Kimmich, Süle (90.+3 Ginter), Rüdiger, Raum (67. Götze) - Gündogan (55. Füllkrug), Goretzka (46. Klostermann) - Gnabry, Musiala, Sané - Müller (67. Havertz) Aufstellung Costa Rica Navas - O. Duarte, Waston, Vargas - Fuller (74. Bennette), Borges, Tejeda (90.+3 Wilson), Oviedo (90.+3 Contreras), Aguilera (46. Salas), Campbell - Venegas (74. Matarrita)

Fazit | Trotz eines 4:2-Sieges gegen Costa Rica scheidet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zum zweiten Mal in Folge in einer WM-Vorrunde aus - und das auf überaus bittere Art und Weise. Auch wenn den Jungs von Hansi Flick heute vorübergehend die Souveränität verlorenging, sie die knappe Führung herschenkten, so lösten sie die Pflichtaufgabe letztlich doch. Ohne Frage ist der Sieg angesichts von 32:8 Torschüssen hochverdient. Mit einer besseren Effizienz und ohne die Fehler wäre es unter Umständen sogar möglich gewesen, im Torverhältnis entscheiden aufzuholen.

Deutschland vs. Costa Rica im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+10 | Es sieht auch ganz so aus, als wüssten die Spieler Bescheid.

90.+9 | Einzig fünf Tore könnten die Deutschen jetzt noch retten. Das ist natürlich unrealistisch.

90.+8 | Soeben endet das Parallelspiel. Japan gewinnt dort mit 2:1 gegen Spanien. Das bedeutet das Aus für Deutschland.

90.+6 | Niclas Füllkrug kommt links am Torraum zum Kopfball und setzt den über die Querlatte. Unverdrossen rennt das DFB-Team an, stemmt sich verzweifelt gegen das Ausscheiden - und ist doch irgendwie machtlos.

90.+3 | Bei den Mittelamerikanern geht jetzt Yeltsin Tejeda runter. Roan Wilson kommt für die Schlussminuten. Anstelle von Bryan Oviedo darf auch Anthony Contreras noch für ein paar Moment ran.

Bei den Deutschen wird Niklas Süle durch Matthias Ginter ersetzt.

Deutschland vs. Costa Rica im LIVE-TICKER: WECHSEL

90.+1 | Inzwischen ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Zehn Minuten soll es noch obendrauf geben.

89. | Ein langer Ball von Joshua Kimmich fliegt links in den Sechzehner. Leroy Sane legt stark mit der Brust ab. Und Niclas Füllkrug schießt aus fünf Metern mit links ins rechte Eck. Die Unparteiischen entscheiden auf Abseits. Doch die VAR-Überprüfung ergibt, dass sich Sane nicht in der verbotenen Zone befindet. Das Tor wird doch anerkannt.

TOOOR! Deutschland vs. Costa Rica 4:2 | Torschütze: Füllkrug



86. | Nun muss der Blick zum Parallelspiel gehen. Deutschland braucht ein Tor der Spanier, die müssen den Ausgleich erzielen, sonst ist es vorbei fürs DFB-Team.

85. | Offenbar können die Deutschen zumindest ihre Pflicht erfüllen. Von der rechten Seite bringt Serge Gnabry einen clevere Flanke an. Im Zentrum entwischt Kai Havertz, hält den linken Fuß hin und erzielt aus kurzer Distanz den Führungstreffer.

TOOOR! Deutschland vs. Costa Rica 3:2 | Torschütze: Havertz

84. | Jamal Musiala will es erzwingen, kommt in halblinker Position zum Rechtsschuss. Der aber verrutscht ihm und fliegt deutlich über die Kiste.

82. | Ordnung ist kaum noch im Spiel, es geht munter rauf und runter. Folglich kann hier alles passieren.

80. | Costa Rica wäre bei diesem Unentschieden auch raus, die Ticos also brauchen ebenfalls einen Treffer. Darum bemüht sich Jewison Bennette aus der Distanz, verfehlt das Ziel allerdings deutlich.



78. | Zwei Ecken kurz nacheinander helfen den Deutschen erst einmal nicht weiter. Noch ist Zeit, ein Tor muss her.

76. | Die erste Gelbe Karte der Begegnung geht an Oscar Duarte.

Deutschland vs. Costa Rica im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

76. | Jetzt ist das ein völlig wildes Spektakel. Beide Defensiven bieten reichlich etwas an. Jetzt haben die Deutschen Platz, greifen über links an. Nach der Hereingabe von Leroy Sane kommt Niclas Füllkrug völlig frei zum Rechtsschuss. Der muss rein, ist schon drin - nein! Keylor Navas wirft sich dazwischen und pariert sensationell.

74. | Aufseiten Costa Ricas wird Johan Venegas durch Ronald Matarrita ersetzt. Und für Keysher Fuller kommt Jewison Bennette.

Deutschland vs. Costa Rica im LIVE-TICKER: WECHSEL

73. | Umgehend schlägt der viermalige Weltmeister zurück. Niclas Füllkrug ist am Ball und plötzlich kommt Kai Havertz in zentraler Position zum Abschluss. Und der Mann vom FC Chelsea überwindet mit seinem Rechtsschuss Keylor Navas, gleicht aus.

TOOOR! Deutschland vs. Costa Rica 2:2 | Torschütze: Havertz

72. | Bei diesem Stand der Dinge würden Deutschland und Spanien ausscheiden.

70. | Jetzt reißen die Deutschen die Spanier mit ins Verderben. Nach einem Freistoß von der rechten Seite bekommt das DFB-Team die Sache nicht geklärt. Die Mittelamerikaner werfen sich rein, liegen teilweise quer in der Luft. Der Torschütze ist schwer auszumachen, letztlich ist Juan Pablo Vargas als Letzter am Ball.

TOOOR! Deutschland vs. Costa Rica 1:2 | Torschütze: Vargas

68. | Jamal Musiala schießt aus halblinker Position, überwindet Keylor Navas abermals. Doch erneut steht der rechte Pfosten im Weg.

67. | Hansi Flick sieht sich zum Handeln gezwungen. Für Thomas Müller kommt Kai Havertz. Ferner räumt David Raum das Feld zugunsten von Mario Götze.

Deutschland vs. Costa Rica im LIVE-TICKER: WECHSEL

66. | Angesichts der deutschen Fehler ist es nicht ausgeschlossen, dass die Ticos tatsächlich nochmals erfolgreich sind. Aufgrund der schwindenden Zeit wird es darauf hinauslaufen, dass die DFB-Elf Schützenhilfe braucht. Doch zuallererst muss man selbst dieses Spiel hier gewinnen.

64. | Interessanterweise würde ein weiteres costa-ricanisches Tor, den Spaniern den Garaus machen. Also auch die Iberer sind im Parallelspiel gefordert. sollten nicht nur den Deutschen sondern in erster Linie sich selbst helfen.

62. | Nach einer Ecke von Joshua Kimmich kommt Antonio Rüdiger aus kurzer Distanz zum Abschluss, schießt mit dem rechten Fuß haarscharf am rechten Pfosten vorbei.



61. | Links in der Box kommt Jamal Musiala zum Linksschuss. Keylor Navas ist schon geschlagen, doch der Ball springt an den rechten Innenpfosten und springt zurück ins Feld.

58. | Die Ticos nutzen die deutsche Schockstarre, tragen einen ersten wirklich richtig guten Angriff vor. Auf rechts wird Keysher Fuller in Szene gesetzt. Dieser flankt. In diese Hereingabe wirft sich Kendall Waston. Dessen Kopfball wehrt Manuel Neuer noch ab. Doch der nachsetzende Yeltsin Tejeda bringt gegen die deutschen Abwerhspieler solch eine Entschlossenheit mit, dass er die Kugel aus etwa fünf Metern ins linke Eck befördert.

TOOOR! Deutschland vs. Costa Rica 1:1 | Torschütze: Tejeda

57. | Da die Tabelle im Stadion eingeblendet wurde, dürften alle Spieler wissen, woran sie sind.

55. | Passend dazu bringt Hansi Flick mit Niclas Füllkrug einen echten Mittelstürmer und den aktuellen deutschen Hoffnungsträger.

Deutschland vs. Costa Rica im LIVE-TICKER: WECHSEL

54. | Im Parallelspiel tritt jetzt tatsächlich der ungünstigste Fall ein. Japan führt plötzlich gegen Spanien. Nun muss ein deutsches Schützenfest her.



52. | Ob die Spieler diese Information so zügig erreicht hat? In jedem Fall wirken die Jungs von Hansi Flick gerade ein wenig gelähmt, lassen es zu, dass die Costa Ricaner rehcts in die Strafraum gelangen. Keysher Fuller bleibt mit seinem Rechtsschuss hängen. Der anschließende Versuch von Yeltsin Tejeda prüft Manuel Neuer nicht ernsthaft.

50. | Soeben ist Japan gegen Spanien der Ausgleich gelungen. Damit ergibt sich die Konstellation, dass Deutschland und die Ostasiaten vollkommen punkt- und torgleich sind. So kommt der direkte Vergleich zur Anwendung, der gegen das DFB-Team spricht. Folglich muss jetzt ein zweites Tor her.

48. | Ganz so forsch wie im ersten Durchgang gelingt der Angang nicht. Allerdings haben die Deutschen auch jetzt die Spielkontrolle.

46. | Beide Trainer wechseln zur Pause. Aufseiten Costa Ricas bleibt Brandon Aguilera in der Kabine. Dafür spielt ab sofort Youstin Salas.

Hansi Flick sieht sich zu einem Tausch gezwungen. Aufgrund von muskulären Problemen kehrt Leon Goretzka nicht zurück. Dafür kommt Lukas Klostermann und gibt fortan den rechten Verteidiger. Damit orientiert sich Joshua Kimmich ins zentrale Mittelfeld.

46. | Jetzt rollt der Ball wieder im Al-Bayt Stadium.



Deutschland vs. Costa Rica im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Deutschland vs. Costa Rica im LIVE-TICKER: WECHSEL

Pause | Nach 45 Minuten schaut es gut aus für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Man führt 1:0 gegen Costa Rica. Spanien tut das gegen Japan ebenfalls, womit der Einzug ins Achtelfinale lockt. Von Beginn an ließ die DFB-Elf keine Zweifel aufkommen, ergriff sofort die Initiative und wirbelte anfangs gehörig. So ließ das Tor nicht lange auf sich warten, doch weitere erstklassige Chancen wurden reihenweise vergeben. Die fehlende Effizienz, die unter anderem zur Niederlage gegen Japan führte, ist also nach wie vor ein Thema. Zudem agierte das Team von Hansi Flick zunehmend kleinteiliger, wirkte nicht mehr so zielstrebig, womit sich die Costa Ricaner besser stellen konnten.

Deutschland vs. Costa Rica im LIVE-TICKER: ABPFIFF DER 1. HALBZEIT

45.+2 | Dann bittet Schiedsrichterin Stéphanie Frappart die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45.+1 | Soeben ist die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs abgelaufen. Eine überschaubare Minute soll es noch obendrauf geben.



45. | In halbrechter Position meldet sich Leroy Sane zu Wort, setzt seinen Linksschuss allerdings deutlich zu hoch an.



43. | Aus dem Nichts sprechen die Deutschen eine Einladung an Costa Rica aus. David Raum sieht schon nicht gut aus, doch Antonio Rüdiger serviert Keysher Fuller die Kugel mit einem krassen Fehler auf dem Silbertablett. Halbrechts in der Box zieht dieser mit dem rechten Vollspann ab. Manuel Neuer rettet, lenkt das Spielgerät über die Latte.

41. | Noch immer dreht die Welle ihre Runden über die Ränge des Stadions. Dann kommt es zum Zusammenspiel zwischen Thomas Müller und Jamal Musiala. Der Ball prallt dann zu Letzterem, die die Assistentin fälschlicherweise im Abseits wähnt.

39. | Während die Welle durch das Al-Bayt Stadium schwappt, zieht Serge Gnabry in halblinker Position mit dem rechten Fuß ab, zwirbelt die Kugel aufs lange Eck und verfehlt dieses letztlich doch knapp.

36. | Dann tritt Jamal Musiala wieder in Erscheinung, taucht halblinks im Sechzehner auf und hat doch schon freie Bahn. Im Fallen aber trifft der Jungstar den Ball mit dem rechten Fuß nicht sauber und verfehlt die Kiste.

35. | Dann packt Joshua Kimmich einen Distanzschuss aus dem rechten Halbfeld aus. Das stramme Geschoss muss Keylor Navas prallen lassen. Leon Goretzka setzt nach, doch der Keeper ist schnelle genug da, um das Ding im Nachfassen festzumachen.

33. | An der deutschen Überlegenheit ändert sich nichts. Aktuell fehlt dem Spiel des DFB-Teams etwas Tempo. Auch dadurch reißen kaum Lücken auf.

31. | In jedem Fall stellen sich die Ticos nicht nur hinten rein. Sporadisch versuchen es die Jungs von Luis Suarez ansatzweise nach vorn. Zu einem Torschussversuch hat es noch immer nicht gereicht. Und dann arbeitet Costa Rica immer wieder schnell nach hinten, um die Fünferkette in Stellung zu bringen.



29. | Jetzt unternehmen die Mittelamerikaner etwas nach vorn. Von der linken Seite flankt Bryan Oviedo. Mittig im Sechzehner bemüht sich Joel Campbell um die Direktannahme, tut das allerdings vergeblich.



26. | Über Jamal Musiala und Serge Gnabry spielt sich die Mannschaft von Hansi Flick wieder links in die Box. Letztgenannter setzt David Raum ein, das riecht aber nach Abseits. Und nachdem ein Schuss von Musiala abgeblockt wird, ertönt wenig später auch der Pfiff.



25. | Und so hat die Mannschaft von Hansi Flick alles im Griff. Ein zweiter Treffer wäre aber natürlich zu empfehlen. Die Ticos bleiben völlig harmlos.

23. | Natürlich wird es im Sechzehner dann irgendwann sehr eng. Aber allein die Tatsache, dass es die DFB-Elf dort hinein schafft und selbst dort den Ball laufen lässt, kann als gutes Zeichen gewertet werden. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis man mal wieder durchkommt.

21. | Um diese Standardsituation kümmert sich David Raum, tritt den Ball von links hoch in die Mitte. Thomas Müller bemüht sich um den Kopfball, bekommt den unter Bedrängnis aber nicht kontrolliert.



20. | Dann läuft der Ball wieder gut bei den Deutschen. So kombiniert man sich in den Strafraum. Auf links versucht Serge Gnabry den Flachpass zur Mitte anzubringen. Der wird abgefangen und zur Ecke geklärt.

18. | Manuel Neuer steigt heute übrigens mit seinem 19. WM-Einsatz zum Torhüter mit den meisten WM-Spielen weltweit auf. Bis zu diesem Turnier war das bisher Sepp Maier mit 18 Partien.

16. | Zumindest ein klein wenig nehmen die Costa Ricaner jetzt am Spiel teil. Von einem Torabschluss jedoch ist keine Spur, für Manuel Neuer gibt es gar nichts zu tun.



14. | Schon bietet sich die nächste Großchance. Von rechts bringt Thomas Müller den Ball hoch herein. Auf Höhe des zweiten Pfostens wirft sich Leon Goretzka in die Flanke, kommt mit dem Kopfball aus kurzer Distanz aber nicht an Keylor Navas vorbei.



12. | Im Parallelspiel ist Spanien ebenfalls mit 1:0 in Führung gegangen. Bislang läuft alles nach Plan für die Deutschen, die bei diesen Ergebnissen Gruppenzweiter wären.

10. | Nun greift das DFB-Team über links an. David Raum schlägt die mustergültige Flanke. Noch vor dem ersten Pfosten kommt Serge Gnabry unbedrängt zum Kopfball und verlängert völlig unhaltbar ins lange Eck. Mit seinem ersten WM-Treffer und dem 21. Länderspieltreffer insgesamt sorgt der Münchener für die beruhigende Führung.

TOOOR! Deutschland vs. Costa Rica 1:0 | Torschütze: Gnabry

9. | Eine erste Offensivaktion der Ticos wird wegen einer Abseitsposition abgepfiffen. Auf der Gegenseite flankt Joshua Kimmich von rechts. Hier liegt kein Abseits vor. Thomas Müller kommt völlig frei zum Kopfball und setzt den rechts vorbei.



8. | Jetzt bittet Jamal Musiala zum Tanz. Der 19-Jährige nimmt es allein mit fast allen Costa Ricanern auf. Der Junge ist einfach nicht zu stoppen, die Gegenspieler wirken wie Slalomstangen. Doch eine Lücke findet Münchener nicht für einen Abschluss. So legt Thomas Müller dann zu Leon Goretzka ab, der ungünstig zum Ball steht.



7. | So entwickelt sich eine einseitige Angelegenheit. Es spielen nur die Deutschen und halten sich dauerhaft ind er gegnerischen Hälfte auf. Costa-ricanische Offensivbemühungen gibt es nicht.

5. | Dann steckt Jamal Musiala den Ball links in den Sechzehner durch. Für Serge Gnabry wird der Winkel sehr spitz, er versucht es trotzdem mit dem linken Fuß und findet den Weg ins Tor nicht. Ohnehin wird dann seine Abseitsposition geahndet.

3. | Es schließt sich der erste Eckstoß dieser Begegnung an, um den sich Rechtsverteidiger Joshua Kimmich kümmert. Die Standardsituation beschwört keine Gefahr herauf.



2. | Erwartungsgemäß übernimmt die DFB-Auswahl gleich das Kommando. Und dann füllen die Spieler die Ankündigung von Hansi Flick mit Leben und bringen sofort Zug rein. Halblinks an der Strafraumgrenze verschafft sich Jamal Musiala mit einem Haken Rum und feuert mit dem rechten Fuß. Keylor Navas ist gefordert und pariert.



1. | Soeben ertönt der Anpfiff im Al-Bayt Stadium, die Deutschen stoßen an.

Deutschland vs. Costa im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Stephanie Frappart. Die 38-jährige Französin leitet heute ihr siebtes Männerländerspiel, das erste bei einem großen Turnier. Als Assistentinnen gehen ihr Neuza Back aus Brasilien und Karen Diaz aus Mexiko zur Hand. Den vierten Offiziellen gibt der Honduraner Said Martinez. Dem Quartett der Video-Assistenten steht Drew Fischer vor.

vor Beginn | Erst zum zweiten Mal treffen diese beiden A-Nationalmannschaften aufeinander. Und passenderweise war auch die erste Partie ein WM-Gruppenspiel und bildete 2006 den Auftakt für das Sommermärchen. Das Eröffnungsspiel der WM im eigenen Land gewann Deutschland mit 4:2.

vor Beginn | Was müssen wir noch über die Ticos wissen? Abgesehen von diversen regionalen Meisterschaften haben die Costa Ricaner einst dreimal die Nations Cup ihrer Konföderation gewonnen - 1963, 1969 und 1989, also bevor dieser Wettbewerb zum heute bekannten CONCACAF Gold Cup wurde. Seither steht ein 2. Platz 2002 als bestes Abschneiden zu Buche. Bei der letzten Austragung im vergangenen Jahr scheiterte man im Viertelfinale an Kanada (0:2).

vor Beginn | In jedem Fall schnuppern die Mittelamerikaner an ihrem dritten WM-Achtelfinale. 1990 war man zum ersten Mal auf der großen Bühne des Fußballs dabei und überstand gleich die Gruppenphase. Noch besser lief es 2014, als erst im Viertelfinale Schluss war. Wohin geht die Reise bei Costa Ricas sechster WM? Aufseiten der Deutschen versucht man mit aller Macht, der Schmach des Ausscheidens in der Vorrunde, die den 20-fachen WM-Teilnehmer vor vier Jahren erstmals ereilte, zu entgehen.

vor Beginn | Auch Costa Rica sollte als aktuell Dritter gewinnen, um es aus eigener Kraft ins Achtelfinale zu schaffen. Das schlechte Torverhältnis, was den Ticos das 0:7 gegen Spanien eingebrockt hat, erweist sich als schwere Hypothek. Doch sollte das den Japanern parallel in gleicher Weise widerfahren, dann könnte den Costa Ricanern möglicherweise sogar ein Remis reichen, schließlich haben sie vom 1:0 gegen die Asiaten drei Zähler auf dem Konto - zwei mehr als die Deutschen.

vor Beginn | Herzlich willkommen bei der WM 2022 in Katar zur Begegnung der Gruppe E zwischen Deutschland und Costa Rica.

Deutschland gegen Costa Rica heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen bei der WM 2022

Aufstellung Deutschland:

Neuer - Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum - Gündogan, Goretzka - Gnabry, Musiala, Sane - Müller

Aufstellung Costa Rica:

Navas - O. Duarte, Waston, Vargas - Fuller, Borges, Tejeda, Oviedo, Aguilera, Campbell - Venegas

Deutschland gegen Costa Rica heute im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht

"Von unserem Weg überzeugt" - Flick geht locker ins Gruppenfinale



Die Dämonen von 2018 sollen vertrieben werden. Doch im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale ist die DFB-Auswahl auf Unterstützung angewiesen.

In der größten Drucksituation seiner Trainer-Karriere blieb Hansi Flick sich treu und demonstrierte Gelassenheit. Mit einem herzhaften Lacher reagierte der Bundestrainer vor dem Gruppen-Showdown gegen Costa Rica auf die Frage nach persönlichen Konsequenzen im Falle eines Scheiterns - und schloss diese sogleich aus. "Ich habe Vertrag bis 2024 und freue mich auf die Heim-EM", sagte der leicht erkältete Flick.

Von einem erneuten Vorrunden-Aus des viermaligen Weltmeisters will er aber ohnehin rein gar nichts wissen: "Druck verspüre ich überhaupt nicht. Ich bin von unserem Weg überzeugt." Dieser soll die DFB-Auswahl schnurstracks ins WM-Achtelfinale führen - um die Dämonen von 2018 zu vertreiben braucht es aber eigene Tore und spanische Unterstützung.

"Wir haben das Weiterkommen nicht mehr ganz in unserer Hand", sagte Flick vor dem nervenaufreibenden "Endspiel" am Donnerstag (20 Uhr) im Al-Bayt-Stadion von Al-Khor bedauernd und wünschte sich für das erste von einer Frau gepfiffene WM-Spiel "Krieger mit Herz".

Ein Sieg gegen Außenseiter Costa Rica ist die Voraussetzung für die Fortsetzung der Wüsten-Jagd nach dem fünften Stern. Zudem muss Spanien im Parallelspiel gegen Japan punkten. "Was uns ein Lächeln auf die Lippen zaubert, ist, dass wir Chancen haben, ins Achtelfinale zu kommen und der Fußballwelt dann zu zeigen, was in uns steckt", äußerte Thomas Müller ganz im Sinne seines Trainers.

In seinen Wortführer und die weiteren Führungsspieler hat Flick grenzenloses Vertrauen. Man habe "ein paar Typen, die in die Führungsarbeit gehen", zeigte sich der 57-Jährige optimistisch. Es sei wichtig, dass die Last "auf mehrere Schultern" zu verteilen.

Bei der Frage nach seinem Personal-Puzzle ließ sich Flick erwartungsgemäß nicht in die Karten blicken. Ist Spanien-Held Niclas Füllkrug, den der Bundestrainer vor dem Abschlusstraining liebevoll in den Arm nahm, ein Mann für die Startelf? "Eine Option", antwortete Flick knapp. Deutlicher war da schon der Wunsch von Oliver Bierhoff. "Wir gehen davon aus, dass Costa Rica erstmal ein, zwei Busse hinten reinstellen wird. Da ist ein zentraler Stürmer immer gut", sagte der DFB-Geschäftsführer bei MagentaTV.

Ebenso nebulös wie in der Causa Füllkrug gab sich Flick mit Blick auf die Problem-Position des Rechtsverteidigers und die Möglichkeit eines Einsatzes von Leroy Sane von Beginn an. "Alle sind fit", sagte Flick und schloss damit die zuletzt leicht angeschlagenen Leon Goretzka, David Raum und Thilo Kehrer ein. Daher scheint ein erneutes Zusammenspiel von Goretzka, Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan in der Zentrale wahrscheinlich. Das habe gegen Spanien schließlich "gut funktioniert", meinte Flick.

Falls die dringend benötigte Schützenhilfe der Spanier ausbleibt, muss das DFB-Team wohl mit acht Toren Unterschied gewinnen, um sicher in die K.o.-Runde einzuziehen. "Es wäre respektlos, wenn wir davon ausgehen, acht Tore zu erzielen", betonte Flick. Man sei schon froh, wenn man das Spiel überhaupt gewinne.

Costa Rica zeigte im Turnierverlauf gegen Spanien (0:7) und Japan (1:0) zwei völlig unterschiedliche Gesichter. Flick erwartet einen "defensiven Gegner", gegen den man "Lösungen braucht".

Wie diese aussehen sollen, verriet der Bundestrainer am Mittwochnachmittag im Pressezentrum in Doha, wo er sich auch von Tonproblemen bei der Übersetzung nicht aus dem Konzept bringen ließ. Flick forderte eine "hohe Intensität" und "hohes Pressing". So wolle man den Gegner "zu Fehlern zwingen".

Die letzte Feinarbeit am Abend in Al-Shamal begann Flick mit einem Pfiff aus seiner roten Trillerpfeife, danach verfolgte er die Passübungen seiner Stars höchst konzentriert. Das historische Debakel vor vier Jahren in Russland spielte dabei keine Rolle mehr, auch wenn die "Situation ähnlich" sei, wie Müller sagte: "Jetzt müssen wir es halt anders machen."

An Costa Rica hat die Nationalmannschaft gute Erinnerungen. Im bisher einzigen Vergleich gab es zum Sommermärchen-Start 2006 einen 4:2-Erfolg. "Wir haben Bock auf das letzte Spiel", sagte Füllkrug, "Drucksituationen müssen alle von uns gewohnt sein", ergänzte Müller.

Unter besonderem Druck steht Schiedsrichterin Stephanie Frappart. Flick betonte, dass er "100 Prozent Vertrauen" in die Französin habe: "Ich bin der Meinung, sie hat es verdient aufgrund ihrer Leistung." Die Leistung seines Teams soll am Donnerstag ebenfalls stimmen.

