FC Bayern München vs. Union Berlin im TV und LIVE STREAM: Übertragung heute bei DAZN oder Sky?

Der FC Bayern München trifft heute auf Union Berlin. Überträgt Sky oder DAZN das Spitzenspiel der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM?

Auf die Fans der Bundesliga wartet am 22. Spieltag mit der Partie des FC Bayern München gegen Union Berlin ein absolutes Topspiel. Anpfiff ist am heutigen Sonntag, 26. Februar 2023, um 17.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena. Aber wer zeigt die Begegnung live im TV und STREAM? Ist DAZN oder Sky dafür zuständig? GOAL klärt auf.

Der Kampf um die Meisterschaft verspricht in der laufenden Bundesliga-Saison mal wieder etwas mehr Spannung als in den vorherigen Jahren. Mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Union Berlin sind die Teams auf den Plätzen eins bis drei punktgleich. Nun kommt es am Sonntag sogar zum Topspiel zwischen dem FCB und den Berlinern. Während die Münchner am vergangenen Wochenende ein 2:3 gegen Gladbach schlucken mussten, kam Union nicht über ein 0:0 gegen Schalke 04 hinaus. Gelingt an diesem Wochenende einem der beiden Teams ein Dreier?

Verzichten müssen die Münchner in jedem Fall auf Innenverteidiger Dayot Upamecano, der nach seinem diskutablen Platzverweis gegen die Borussia für eine Partie gesperrt wurde. Julian Nagelsmann wurde nach seiner verbalen Attacke auf Schiedsrichter Tobias Welz hingegen nur mit einer Geldstrafe belegt und steht gegen die Köpenicker an der Seitenlinie. Auf der Gegenseite kann Trainer Urs Fischer aus dem Vollen schöpfen - abzuwarten bleibt, wie stark er nach der Europa-League-Partie gegen Ajax Amsterdam am Donnerstagabend rotiert.

FC Bayern München vs. Union Berlin im TV und LIVE STREAM: Die Bundesliga-Partie in der Übersicht

Paarung: FC Bayern vs. 1. FC Union Berlin

Wettbewerb: Bundesliga (22. Spieltag)

Datum: 26. Februar 2023, 17.30 Uhr

Stadion: Allianz Arena (München)

FC Bayern München vs. Union Berlin im TV und LIVE STREAM: Läuft die Bundesliga noch im Free-TV?

Lediglich ausgewählte Partien, in der laufenden Spielzeit werden nur noch die Relegationsspiele im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt.

Um alle Bundesliga-Spiele live verfolgen zu können, braucht Ihr kostenpflichtige Abos bei Sky und DAZN.

FC Bayern München vs. Union Berlin im TV und LIVE STREAM: Übertragung heute bei Sky oder DAZN?

Im Hinspiel trotzte Union Berlin den favorisierten Münchnern ein 1:1 ab, den Führungstreffer von Sheraldo Becker in der 12. Minute egalisierte Joshua Kimmich nur drei Zeigerumdrehungen später. Können die Unioner auch in München einen Punktgewinn einfahren?

Die Antwort erhaltet Ihr am Sonntagabend live auf DAZN. Der Streamingdienst ist für die Übertragung der höchsten deutschen Spielklasse am Freitag und Sonntag zuständig, Sky zeigt hingegen alle Samstagspartien live.

FC Bayern München vs. Union Berlin im TV und LIVE STREAM: DAZN überträgt heute live im Pay-TV

Verfügt Ihr über einen bestehenden Pay-TV-Vertrag, könnt Ihr DAZN unter Umständen gegen einen Aufpreis hinzubuchen. Dann empfangt Ihr die linearen Kanäle DAZN 1 und DAZN 2, auf DAZN 1 läuft heute auch das Spitzenspiel.

Die Übertragung startet um 16.45 Uhr mit der Vorberichterstattung. Moderatorin Laura Wontorra führt durch den Abend, zudem sind Marco Hagemann (Reporter), Uli Hebel (Kommentator) und Sandro Wagner (Experte) im Einsatz.

FC Bayern München vs. Union Berlin im TV und LIVE STREAM: DAZN-Übertragung der Bundesliga heute

Natürlich könnt Ihr auch ein Abo direkt bei DAZN abschließen, damit erhaltet Ihr Zugang zu allen LIVE-STREAMS des Anbieters. Diese sind abrufbar im Webbrowser, via Smart-TV, auf der Spielekonsole oder in der App.

Das Komplett-Paket erhaltet Ihr beispielsweise für 39,99 Euro monatlich oder 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo. Wollt Ihr weitere Infos zu den Paketen haben, schaut auf der Website vorbei.

FC Bayern München vs. Union Berlin im TV und LIVE STREAM: Highlights und TICKER zur Bundesliga heute

Ein verlässlicher LIVE-TICKER wird Euch von GOAL zur Verfügung gestellt, dort halten wir Euch wie gewohnt mit den wichtigsten Informationen auf dem Laufenden.

Highlights findet Ihr kurz nach Abpfiff ebenfalls bei DAZN. Darüber hinaus sind die kurzen Clips ab Montagnacht um 0 Uhr auch bei Sport1, in der ZDF-Mediathek und bei der ARD zu finden.

