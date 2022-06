Beim FC Bayern erfolgt am 8. Juli der Trainingsauftakt. Danach kehrt der Meister in die USA zurück. Doch gegen wen spielt der FCB dort?

Am Freitag, den 8. Juli, und somit exakt vier Wochen vor dem Bundesliga Start am Freitag, den 5. August, startet der FC Bayern in die Vorbereitung. Anders als für die meisten Konkurrenten steht für die Elf von Julian Nagelsmann kein Trainingslager in Europa auf dem Programm. Zudem gab der Meister bis dato (Stand 24. Juni) ausschließlich Testspiele in den USA bekannt.

Diese finden im Rahmen der "Audi Summer Tour 2022" statt. Damit kehrt der FC Bayern nach drei Jahren und erstmals seit dem Ausbruch der Coronakrise in die Vereinigten Staaten zurück. Genauer gesagt schlägt der Meister von Montag, den 18. Juli, bis Sonntag, den 24. Juli, seine Zelte dort auf. Doch gegen wen spielt der FCB in den USA?

FC Bayern, Testspiele 2022: Gegen wen spielt der FCB in den USA? Die Eckdaten

Zeitraum der "Audi Summer Tour 2022“: Von Montag, den 18. Juli, bis Sonntag, den 24. Juli Testspiele in den USA: Washington DC United vs. FC Bayern am Donnerstag, den 21. Juli, um 01.30 Uhr MEZ in Washington DC FC Bayern vs. Manchester City am Sonntag, den 24. Juli, um 01.00 Uhr MEZ in Green Bay

FC Bayern, Testspiele 2022: Gegen wen spielt der FCB in den USA? Das Gastspiel bei DC United

In der Nacht von Mittwoch, den 20. Juli, auf Donnerstag, den 21. Juli, um 01.30 Uhr MEZ gastiert der FC Bayern bei Washington DC United. Der Hauptstadt-Klub belegte in der Eastern Conference der Major League Soccer 2021 mit 14 Mannschaften den achten Platz. Damit verpassten die Black-and-Reds den Einzug in die Play-offs. Danach kam Washington DC United in der diesjährigen Saison bislang nicht in Fahrt.

Nun stellt natürlich die Partie gegen den deutschen Meister für das gesamte Team ein Highlight dar. Allerdings rechnen wir damit, dass insbesondere zwei Akteure besonders motiviert an diese Chance herangehen. Der deutsche Defensivmann Julian Gressel genoss in den Jahren 2011 bis 2016 die Ausbildung in den USA. Danach wurde er beim MLS SuperDraft 2017 von Atlanta United in der ersten Runde als achter Pick ausgewählt. Drei Jahre später folgte der Wechsel zu Washington DC United.

Außerdem stand der griechische Stürmer Taxiarchis Fountas in der Saison 2017/18 bei Sonnenhof Großaspach unter Vertrag. Danach zog es den 26-Jährigen nach Österreich zum SKN St. Pölten sowie zu Rapid Wien. Ende Januar setzte er seine Karriere beim US-amerikanischen Hauptstadt-Klub fort.

FC Bayern, Testspiele 2022: Gegen wen spielt der FCB in den USA? Der Höhepunkt gegen Manchester City

Anschließend reist der FC Bayern in den Bundesstaat Wisconsin weiter. Dort misst sich Nagelsmanns Elf in der Nacht von Samstag, den 23. Juli, auf Sonntag, den 24. Juli, um 01.00 Uhr MEZ gegen Manchester City. Hierbei fungiert das Lambeau Field, die Heimstätte des NFL-Franchise Green Bay Packers, als Schauplatz des Aufeinandertreffens mit dem englischen Meister. Die bislang letzte Partie FC Bayern vs. Manchester City fand im Juli 2018 ebenfalls in den USA statt. Damals verspielte der FCB im Zuge eines International Champions Cups eine Pausenführung und verlor mit 2:3.

Damals stand Pep Guardiola seit zwei Jahren an der Seitenlinie von City. Mittlerweile feierte der 51-jährige Spanier in der Premier League 2021/22 den vierten Titel binnen fünf Saisons. Zuvor führte er den FC Bayern in den Saisons 2013/14 bis 2015/16 zu drei Meistertiteln, zwei DFB-Pokalen, einem UEFA Super Cup sowie einem Klub-WM-Titel. Ferner kommt es zu Wiedersehen mit İlkay Gündogan sowie mit Erling Haaland, dessen Transfer von Borussia Dortmund nach Manchester Mitte Juni finalisiert wurde. Zudem lieferte sich mit Sadio Mane ein Neuzugang des FC Bayern jahrelang im Dress des FC Liverpool Titelduelle gegen die Citizens.