FC Bayern München vs. Manchester City: Das Testspiel heute live im Free-TV sehen

Bayern München testet heute gegen Manchester City. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel ganz einfach im Free-TV verfolgen könnt.

Es wird ernst für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel: Bayern München tritt am heutigen Mittwoch, den 26. Juli 2023 zum Testspiel gegen Manchester City und Pep Guardiola an. Anpfiff der Partie im Nationalstadion von Tokio in Japan ist um 12.30 Uhr deutscher Zeit.

Zahlreiche Stars sind mit dabei, der deutsche Rekordmeister startet in absoluter Bestbesetzung, auch wenn Neuzugang Min-Jae Kim nicht im Kader steht. Viele Fans würden dieses Spiel natürlich gerne LIVE im TV verfolgen, am liebsten kostenlos.

In diesem Artikel erklärt Euch GOAL, wie ihr das Testspiel zwischen Bayern München und Manchester City heute live im Free-TV verfolgen könnt.

Bayern vs. Manchester City: Alle Infos zum Testspiel

Spiel FC Bayern - Manchester City Ort Nationalstadion, Tokio, Japan Zeit 12.30 Uhr (deutsche Zeit) Live-Stream Hier entlang!

Getty Images

Testspiel zwischen Bayern München und ManCity live im Free-TV verfolgen

Bezahlsender Sky überträgt das Testspiel zwischen Bayern und Manchester City heute live im TV. Doch um jene Partie verfolgen zu können, braucht man ein Abo - und das kostet leider. Gibt es also auch eine Möglichkeit, das Duell kostenlos im Free-TV zu verfolgen?

Ja, die gibt es. Denn der frei empfangbare Sender RTL überträgt das Testspiel zwischen Bayern München und Manchester City heute ebenfalls - und zwar live im Free-TV. Los geht's nach dem RTL-Mittagsmagazin kurz vor Anpfiff um 12.25 Uhr.