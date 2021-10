Der FC Bayern will in der Bundesliga gegen Hoffenheim den nächsten Sieg. Hier kommen alle Infos zur Übertragung im TV oder LIVE-STREAM.

Für den FC Bayern München steht am Samstag in der Bundesliga das nächste Heimspiel auf dem Programm: Der Rekordmeister und amtierende Titelträger empfängt 1899 Hoffenheim. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 15.30 Uhr.

Nach den ersten acht Spieltagen scheint es so, als wäre der FCB erneut klarer Favorit auf die Meisterschaft. Doch Hoffenheim konnte zuletzt einen 5:0-Erfolg gegen Köln feiern und musste unter der Woche nicht international auflaufen. Gelingt der TSG eine Überraschung?

FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim (live auf Sky Ticket) Datum 23. Oktober 2021 Uhrzeit 15.30 Uhr Ort Allianz Arena | München Wettbewerb Bundesliga | 9. Spieltag

FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim im TV: Die Bundesliga heute LIVE im Fernsehen

Zuschauer sind endlich wieder in den Stadien zugelassen, nichtsdestotrotz ist der Großteil der Fußballfans auf eine Übertragung der Bundesliga angewiesen.

Das ist bei der Partie FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim nicht anders. Wir zeigen, wie das an diesem Samstag geht.

Bundesliga im TV: Wer zeigt / überträgt Bayern vs. Hoffenheim heute live?

Vorab die schlechte Nachricht: Kein Fernsehsender überträgt die Bundesliga heute kostenlos! Somit ist FC Bayern München gegen Hoffenheim lediglich im Pay-TV zu sehen.

An jedem Samstag lautet Sky die Antwort auf die Frage, wo man die Bundesliga live und in voller Länge verfolgen kann. Freitags und sonntags ist das deutsche Oberhaus nämlich mittlerweile bei DAZN zu sehen.

Sky überträgt die Bundesliga! FC Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim heute LIVE im TV

Sky hält weiterhin alle Rechte der Samstagsspiele in der Bundesliga - egal ob 15.30 Uhr oder 18.30 Uhr Anpfiff. Auch die Konferenz ist dort zu sehen.

Das Problem für Fans: Der Fernsehsender gehört zum Pay-TV und ist daher kostenpflichtig. Für die Bundesliga benötigt Ihr das Bundesliga-Paket, welches auch die gesamte 2. Bundesliga enthält. Mehr Informationen findet Ihr hier.

Einzelspiel oder Konferenz? So überträgt Sky heute die Bundesliga und Bayern - Hoffenheim LIVE

FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim im LIVE-STREAM: Die Bundesliga heute LIVE im Internet

Die Übertragung von FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim im TV wurde bereits geklärt. Nun wollen wir uns dem LIVE-STREAM zur Bundesliga widmen.

FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim heute live und kostenlos? Die Bundesliga mit Sky Go

Sky Go heißt das Zauberwort für alle TV-Kunden von Sky, die Bayern gegen Hoffenheim nicht live vor dem Fernseher verfolgen können.

Jeder TV-Abonnent erhält einen kostenlosen Login für Sky Go. Einfach die App auf Euer mobiles Endgerät herunterladen, anmelden und die Bundesliga verfolgen.

Die Übertragung im LIVE-STREAM ist identisch zu der im TV.

Bundesliga mit Sky Ticket sehen: FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM

Anders ist es beim Sky Ticket: Ihr wollt kein langfristiges Abonnement bei Sky eingehen, sondern lieber flexibel kündigen können, sofern Ihr keine Lust mehr auf die Bundesliga habt?

Dann ist Sky Ticket definitiv eine Option für Euch. Dort gibt es die Möglichkeit, auch ein Monatsabo einzugehen, welches anschließend wieder gekündigt werden kann.

Mehr Informationen zu den Preisen und Paketen gibt es auf der Sky-Homepage.

FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer kein Geld ausgeben will, um bei Bayern gegen Hoffenheim live dabei zu sein, dem bietet Goal eine kostenlose Alternative.

Mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine Highlights aus der Allianz Arena - der Tickerer versorgt Euch quasi in Echtzeit mit allen wichtigen Szenen aus München!

Bundesliga heute LIVE: Das sind die Aufstellungen vom FC Bayern München und der TSG 1899 Hoffenheim

FC Bayern München vs. TSG 1899 Hoffenheim: Die Übertragung der Bundesliga heute LIVE