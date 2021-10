Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM?

Der FC Bayern München empfängt in der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Kommen auch die Kraichgauer unter die Räder? Alle Infos zur Übertragung.

Der FC Bayern München hat in der Bundesliga am Samstag die TSG Hoffenheim zu Gast. Folgt die nächste Machtdemonstration? Hier folgen nun sämtliche Infos zur Übertragung des Spiels.

Die Niederlage gegen Eintracht Frankfurt war nur ein Ausrutscher - zumindest taten die Bayern im Spitzenspiel bei Bayer Leverkusen alles dafür, um diesen Fakt zu unterstreichen. Das 5:1 bedeutete eine klare Botschaft an alle Teams der Liga: Wenn der Fokus beim Rekordmeister voll da ist, wird es für den Gegner bitter.

Doch Hoffenheim stellte den Münchnern in der Vergangenheit immer wieder mal ein Bein, etwa im September 2020. Damals feierten die Kraichgauer - wenn auch im eigenen Stadion - ein überraschend deutliches 4:1. Die Bayern revanchierten sich in der Rückrunde allerdings mit demselben Ergebnis. Nun, neun Monate später, dürfen die Bayern erstmals seit anderthalb Jahren auch ihr Stadion wieder vollmachen.

Der FC Bayern München hat in der Bundesliga die TSG Hoffenheim zu Gast. Goal hat alle Infos zur Partie. Jetzt direkt anmelden bei Sky Ticket!!

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim? Die Begegnung in der Übersicht

BEGEGNUNG FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim WETTBEWERB Bundesliga | 9. Spieltag ORT Allianz Arena | München ANSTOSS 23. Oktober | 15.30 Uhr (im LIVE-TICKER) BILANZ IN DER BUNDESLIGA 26 Spiele - 17 Siege Bayern - 5 Remis - 4 Siege Hoffenheim

Wer zeigt FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim? Alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Wird Hoffenheim ein ähnlicher Stolperstein für die Bayern wie die Frankfurter Eintracht? Oder werden die Bayern ihre Qualitäten allesamt auf den Platz bringen? Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel sehen könnt.

Wer zeigt FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim live? So wird die Bundesliga übertragen

Mit Beginn der Spielzeit 2021/22 ist die Übertragung der Bundesliga etwas klarer geworden. Sämtliche Freitags- und Sonntagsspiele laufen in den kommenden Jahren beim Streamingdienst DAZN, die Partien am Samstag werden wie auch in der Vergangenheit vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Damit ist klar: Auch das Spiel der Bayern am kommenden Samstag gegen Hoffenheim ist bei Sky zu sehen.

Wer zeigt FC Bayern vs. Hoffenheim live? So überträgt Sky das Spiel im Pay-TV

Nachdem zuletzt DAZN aufgrund der Terminierung der Bundesligaspiele sowie der umfangreichen Champions-League-Rechte in den Genuss kam, gleich fünf Bayern-Spiele nacheinander zeigen zu können, ist nun mal wieder Sky am Zug. Zuletzt übertrug Sky am 18. September das Spiel der Münchner gegen den VfL Bochum - also vor über einem Monat!

Die Vorberichte zum Spiel der Bayern und zu den anderen Partien am Samstag um 15.30 Uhr beginnen um 14 Uhr. Der Countdown ist sowohl auf Sky Sport Bundesliga 1 als auch auf Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen, zudem erfolgt die Ausstrahlung in Ultra-HD auf Sky Sport Bundesliga UHD. Das Einzelspiel der Bayern kann dann ab 15.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 und ebenfalls auf dem UHD-Sender verfolgt werden. Kommentator des Einzelspiels ist Kai Dittmann.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim live? Das kostet ein Sky-Abo

Im Sportbereich bietet Sky drei Abo-Pakete an: das Sport-Paket, das reine Bundesliga-Paket sowie das Kombi-Paket daraus. Wer das Spiel der Bayern gegen Hoffenheim sehen will, der benötigt auf alle Fälle das Bundesliga-Paket. Dieses kostet monatlich 25 Euro für Neukunden und beinhaltet die Samstagsspiele der 1. Bundesliga sowie alle Spiele der 2. Bundesliga.

Für fünf Euro im Monat mehr gibt es auch das Sport-Paket dazu und damit die Premier League, den DFB-Pokal, die Formel 1, Golf, Tennis, Leichtathletik und seit neuestem auch die NHL. Alle Infos zu den Sky-Paketen gibt es hier.

Wer zeigt FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim live? Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Wer das Spiel nicht zu Hause sehen kann oder gar keinen Sky-Receiver hat, dem bieten sich noch zwei Möglichkeiten im LIVE-STREAM. Sky Go steht allen Abonnenten zur Verfügung und ermöglich es, die Inhalte des eigenen Abos live und auf Abruf sehen zu können. Dafür braucht es nur die entsprechende App für Computer, Smartphone oder Tablet und schon kann es losgehen.

Wer gar kein Abo hat, grundsätzlich aber schon gerne die Inhalte des Pay-TV-Anbieters sehen will, für den könnte Sky Ticket interessant sein. Denn Sky Ticket ist deutlich flexibler als ein vertrag. So besteht die Möglichkeit, sich sogar nur für einen Tag ein Ticket zu holen.

Mit dem Supersport-Ticket habt Ihr Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky, also das Sport- und das Bundesligapaket quasi kombiniert. Für einen Tag kostet solch ein Supersport-Ticket 14,99 Euro, für einen Monat werden 29,99 Euro fällig. Alle Infos zu Sky Ticket findet Ihr unter diesem Link.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim live? Die Highlights bei DAZN

Am Samstag ab 17.30 Uhr laufen die Höhepunkte aller Nachmittagspartien der Bundesliga im Rahmen der großen Highlightshow beim Streamingdienst DAZN. Damit werdet Ihr auch über die Spiele, die DAZN selbst nicht zeigt, ausgiebig informiert. Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Für monatlich 14,99 Euro oder im Jahresabo für 149,99 Euro bekommt Ihr jede Menge Live-Sport, weit über die Bundesliga hinaus. Hier geht's zur Anmeldung.

Wer zeigt FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim? Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung: FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim

Anstoß: Samstag, 23. Oktober | 15.30 Uhr

Übertragung Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 2 | Sky Sport Bundesliga UHD

Kommentator Einzelspiel: Kai Dittmann

Übertragung Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1 (Sky Ticket)

Highlights: DAZN ab 17.30 Uhr

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. TSG Hoffenheim? Der LIVE-TICKER von Goal

Bestens informiert über alles, was in München passiert, werdet Ihr auch in unserem LIVE-TICKER. Dort verpasst Ihr keine wichtige Szene. Klickt Euch rein!