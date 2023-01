FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im TV und LIVE STREAM: Die Übertragung der Bundesliga am Dienstag

Am Dienstag steigt die Begegnung FC Bayern München vs. 1. FC Köln. Doch wo läuft die Bundesliga? GOAL hat alle Infos zur Übertragung.

In der Bundesliga stehen in diesen Tagen die Partien des 17. Spieltags auf dem Programm. Hierbei findet am Dienstag das Aufeinandertreffen FC Bayern München vs. 1. FC Köln statt. Der Anstoß in der Allianz Arena findet um 20.30 Uhr statt.

Die Bundesliga live ansehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Der FC Bayern München startete mit einem 1:1 in Leipzig ins neue Jahre, während Köln einen furiosen 7:1-Heimsieg gegen Bremen feierte.

Am Dienstag kommt es in der Bundesliga zur Partie FC Bayern München vs. 1. FC Köln. Doch wo könnt Ihr die Bundesliga heute live mitverfolgen? GOAL versorgt Euch mit allen Infos zu den Übertragungen im TV, im LIVE STREAM sowie im TICKER und zu den Aufstellungen.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im TV und LIVE STREAM: Die Eckdaten

Spiel: FC Bayern München vs. 1. FC Köln Datum: Dienstag, 24. Januar 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

So könnt Ihr FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute bei SAT.1 live im TV sehen

Die Partie FC Bayern München vs. 1. FC Köln reiht sich unter denjenigen in der regulären Saison, die bei SAT.1 (HD) laufen. Deshalb könnt Ihr das Aufeinandertreffen in der Allianz Arena zusätzlich im Free-TV sehen. Der Countdown startet um 20.00 Uhr und somit eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Aber nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Schlüsselinfos:

Sender: SAT.1 (HD)

SAT.1 (HD) Vorberichte: ab 20.00 Uhr

ab 20.00 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Matthias Opdenhövel

Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Wolff-Christoph Fuss Reporter: Andrea Kaiser, Matthias Killing, Timm Kraeft

So könnt Ihr FC Bayern München vs. 1. FC Köln bei Sky im TV sehen

Ihr könnt üblicherweise alle Dienstagsspiele bei Sky mitverfolgen. Der Bezahlsender greift dafür auf etliche Kanäle zurück. Hierbei läuft die Begegnung FC Bayern München vs. 1. FC Köln bei Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und bei Sky Sport Top Event (HD). Doch nachfolgend fasst GOAL für Euch die Kerndaten zusammen:

Sender: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Vorberichte: ab 20.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga UHD sowie bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und ab 20.25 Uhr bei Sky Sport Top Event (HD)

ab 20.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga UHD sowie bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und ab 20.25 Uhr bei Sky Sport Top Event (HD) Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentar: Kai Dittmann

Aber wenn Ihr die Partie zwischen dem FCB und den Geißböcken bei Sky im Fernsehen sehen wollt, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Ihr könnt Einzelabos für 27 Euro und Kombis mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro abschließen. Der Pay-TV-Anbieter bietet auf seiner Homepage detaillierte Infos.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute in der Bundesliga Sky Konferenz live sehen

Am Dienstag steigen insgesamt vier Begegnungen des 17. Spieltags in der Bundesliga. Davon gehen drei um 20.30 Uhr über die Bühne. Denn: Es finden zudem die Spiele Hoffenheim – VfB Stuttgart sowie Hertha BSC – Wolfsburg statt. Daher bekommt Ihr zusätzlich eine Konferenz ins Haus geliefert. Ihr werdet diesbezüglich bei Sky Sport Bundesliga (HD) und bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) fündig. Aber notiert Euch nun die Schlüsselinfos:

Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderation: Britta Hofmann

Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

Dietmar Hamann Gezeigte Spiele: FC Bayern München vs. 1. FC Köln, Hoffenheim vs. VfB Stuttgart und Hertha BSC vs. Wolfsburg.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute via LIVE STREAM sehen

Zudem strahlt Sky sein komplettes Angebot im Internet aus. Dank der LIVE STREAMS rentiert sich ein Abo auch dann, wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt. Zudem könnt Ihr es mit dem kostenlosen Stream von SAT.1 angehen. Somit könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen FC Bayern München vs. 1. FC Köln mit einem geeigneten Anschluss von überall aus anschauen. Nachfolgend geht GOAL näher auf die Optionen ein.

So könnt Ihr FC Bayern München vs. 1. FC Köln bei Sky Go im STREAM mitverfolgen

Das hauseigene Streaming-Portal von Sky, Sky Go, bildet die erste davon. Damit müsst Ihr Euch im Prinzip ausschließlich um den Login kümmern. Allerdings erfolgt die Freischaltung üblicherweise nicht sofort nach dem Abschluss. Deswegen müsst Ihr bei einem heutigen Kauf vermutlich auf WOW und auf Wiederholungen zurückgreifen. Jedoch müsst Ihr Euch mit dem zweitgenannten Ansatz in Geduld üben.

So könnt Ihr Euch FC Bayern München vs. 1. FC Köln bei WOW anschauen

WOW, das frühere Sky Ticket, sieht hingegen eine unverzügliche Aktivierung vor. Obendrein müsst Ihr Euch nicht langfristig binden. Es gibt zum Beispiel das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro. Damit könnt Ihr mit zwei Endgeräten das gesamte Sportangebot im Stream sehen.

Das Fußballprogramm beinhaltet zudem die 2. Bundesliga, die englische Premier League und den DFB-Pokal. Dazu kommen die NHL, die ATP World Tour, die PGA Tour sowie die Formel 1.

So könnt Ihr Euch FC Bayern München vs. 1. FC Köln bei SAT.1 heute kostenlos im LIVE STREAM ansehen

Außerdem könnt Ihr es mit dem Stream, den SAT.1 laufend auf seiner Webseite bereitstellt, angehen. Darauf könnt Ihr kostenlos und dementsprechend ohne Vertrag zurückgreifen. Allerdings müsst Ihr Euch hierfür registrieren und einloggen.

Zu FC Bayern vs. 1. FC Köln via TICKER auf dem Laufenden bleiben

Alternativ versorgt Euch GOAL mit seinem TICKER zum Spiel FC Bayern München vs. 1. FC Köln. Damit bleibt Ihr zu sämtlichen relevanten Ereignissen in der Allianz Arena im Bilde. Hierbei senden wir Euch Push-Benachrichtigungen.

Highlights bei DAZN und in der ARD: So seht Ihr FC Bayern München vs. 1. FC Köln

Ergänzend dazu könnt Ihr ab unmittelbar nach dem Schlusspfiff die Höhepunkte in der Partie zwischen dem FCB und den Geißböcken in der Highlight Show von DAZN sehen. Zudem zeigt Euch die Sportschau ab 22.55 Uhr in der ARD die besten Szenen. In beiden Fällen helfen zusätzlich Streams weiter.

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute im TV und LIVE STREAM: Die Übertragung der Bundesliga am Dienstag

Im Free-TV: SAT.1 Im Pay-TV als Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Im Pay-TV in der Konferenz: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Im LIVE STREAM (kostenlos): SAT.1 Im LIVE STREAM (kostenpflichtig): Sky Go / WOW Im LIVE TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD

FC Bayern München vs. 1. FC Köln heute live sehen: Die Aufstellung

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.