FC Bayern voll im Rennen? Harry Kane denkt angeblich über ablösefreien Tottenham-Abschied nach

Es wäre der Worst Case für Tottenham - aber die große Chance für alle interessierten Klubs: Harry Kane denkt wohl über einen ablösefreien Abgang nach.

WAS IST PASSIERT? Harry Kane denkt angeblich darüber nach, seinen bis 2024 laufenden Vertrag bei Tottenham Hotspur zu erfüllen und den Klub dann ablösefrei zu verlassen. Das berichtet die englische Zeitung The Telegraph.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kane und die Spurs sind sich bislang nicht über eine Verlängerung der Zusammenarbeit über 2024 hinaus einig geworden. In englischen Medien wird darüber spekuliert, dass der Angreifer den Klub wechseln will, um endlich auf Vereinsebene Titel zu gewinnen. Aus England wurden sowohl der FC Chelsea als auch Manchester United mit dem 29-Jährigen in Verbindung gebracht.

Auch der FC Bayern München soll sich intern intensiv mit dem Stürmer beschäftigen, der beim deutschen Rekordmeister den seit dem Abgang von Robert Lewandowski nur unzureichend besetzten Platz in der Offensivzentrale übernehmen könnte.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Für einen Abgang im kommenden Sommer fordern die Spurs angeblich rund 120 Millionen Euro. Sollte Kane jedoch seinen Vertrag in London erfüllen, könnte er danach zum Nulltarif gehen, was ihn für viele Vereine interessant machen dürfte.

Auch der FC Bayern, für den 120 Millionen Euro Ablöse wohl deutlich zu viel wären, wäre wieder mitten im Rennen um Kane.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane hat in der laufenden Premier-League-Saison in 33 Partien 24 Tore erzielt. In der Champions League kam er in acht Duellen allerdings nur auf einen Treffer.

Für England ist Kane mit 55 Erfolgserlebnissen in 82 Spielen mittlerweile der Rekordtorschütze.