Manchester United führt angeblich erste Gespräche wegen Transfer von Tottenhams Harry Kane

Harry Kane hat sich mit seinen Toren für viele Klubs interessant gemacht. Nun soll Manchester United bei ihm Ernst machen.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat angeblich erste Gespräche geführt, die auf eine Verpflichtung von Tottenhams Harry Kane in diesem Sommer abzielen. Das berichtet die englische Tageszeitung The Telegraph.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag des Spurs-Stürmers läuft im Sommer 2024 aus. Dem Bericht zufolge rechnet United nicht damit, dass Kane bei seinem Klub verlängert, sodass ein Transfer in diesem Sommer wahrscheinlich ist.

In den vergangenen Monaten wurde auch immer wieder Bayern München mit Kane in Verbindung gebracht. Spurs-Boss Daniel Levy will dem Bericht zufolge rund 120 Millionen Euro für Kane haben. Ein Betrag, der für United zu stemmen, für die Bayern aber wohl zu hoch wäre.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 29-jährige Kane steht in der aktuellen Saison bei 26 Toren in 43 Pflichtspielen für die Spurs. In der Premier League gelangen ihm 24 Treffer in 32 Partien, in der Champions League allerdings nur einer in acht Begegnungen.