Heute kommt es um 18.30 Uhr in der Bundesliga zum Spiel FC Bayern vs. Gladbach. Doch wer überträgt die Partie? DAZN oder Sky? GOAL weiß die Antwort.

Wir erleben den 4. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei findet um 18.30 Uhr das Kräftemessen FC Bayern vs. Gladbach statt. Der FCB und die Fohlen holten neun und sieben Punkte.

Der FC Bayern feierte auswärts zwei Kantersiege gegen Eintracht Frankfurt und Bochum. Dazwischen gab es für die Elf von Julian Nagelsmann einen Heimerfolg gegen Wolfsburg. Borussia Mönchengladbach setzte sich beim Debüt von Daniel Farke zu Hause gegen 1899 Hoffenheim durch. Danach holten die Fohlen einen Punkt bei Schalke 04 und vor eigenem Publikum einen Dreier gegen die Hertha.

Heute findet in der Bundesliga die Begegnung FC Bayern – Gladbach statt. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

FC Bayern vs. Gladbach heute live auf Sky oder DAZN? Die Eckdaten auf einen Blick

Spiel: FC Bayern vs. Borussia Mönchengladbach (live und exklusiv im STREAM bei WOW) Datum: Samstag, 27. August 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Allianz Arena (München)

FC Bayern vs. Gladbach heute live auf Sky oder DAZN? Alle Infos zur Übertragung

Ihr könnt Euch die überwiegende Anzahl der Spiele in der Bundesliga fast ausschließlich bei Bezahlanbietern anschauen. Hierbei halten Sky und DAZN Senderechte am Oberhaus. Doch wer zeigt FC Bayern vs. Gladbach heute live – Sky oder DAZN?

So könnt Ihr FC Bayern vs. Gladbach bei Sky im TV sehen

Sky besitzt die Exklusivrechte an allen Samstagsspielen in der Bundesliga. Hierbei stehen dem Pay-TV-Sender etliche Kanäle zur Verfügung. Für die Übertragung des Aufeinandertreffens zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach könnt Ihr auf Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 oder auf Sky Sport Top Event schalten. Obendrein könnt Ihr die Begegnung in HD genießen. Doch schreibt Euch nun die Kernfakten auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentator: Wolff Fuss

Wenn Ihr die Bundesliga im TV mitverfolgen möchtet, benötigt Ihr das gleichnamige Paket. Hierbei erstreckt sich die Auswahl grundsätzlich auf das Einzelabo für 27 Euro und auf eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro. Außerdem könnt Ihr derzeit Kombi-Aktionen mit DAZN für 38,99 Euro oder 43,99 Euro in Anspruch nehmen. Die Webseite von Sky bietet Euch zahlreiche Infos.

FC Bayern vs. Gladbach heute live auf Sky oder DAZN? Alle Infos zur Übertragung via LIVE-STREAM

Wenn Ihr kein Fernsehgerät zur Hand habt, ist Euch mit den LIVE-STREAMS geholfen. Denn: Sky sendet sein gesamtes Programm ebenso online. Daher könnt Ihr Euch die Begegnung FC Bayern vs. Gladbach grundsätzlich von überall aus ansehen. Hierfür stehen zwei Optionen zur Auswahl.

So könnt Ihr FC Bayern vs. Gladbach bei Sky Go sehen

Mit dem hauseigenen Streaming-Portal, Sky Go, müsst Ihr Euch nur um den Login kümmern. Allerdings müsst Ihr nach einem heutigen Vertragsabschluss auf die Aktivierung warten. Hierbei bilden WOW und das Ausweichen auf eine Wiederholung die Alternativen.

So könnt Ihr FC Bayern vs. Gladbach bei WOW im STREAM sehen

WOW stellt das frühere Sky Ticket dar. Damit erfolgt die Freischaltung sofort und rechtzeitig zur Übertragung von FC Bayern vs. Gladbach. Obendrein benötigt Ihr keine langfristige Bindung. Mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro könnt Ihr das komplette Sportprogramm mit zwei Endgeräten mitverfolgen. Konkret könnt Ihr Euch zudem die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, die englische Premier League, die Formel 1, die ATP World Tour, die PGA Tour und die NHL ansehen.

