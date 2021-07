FC Bayern: Chelsea will wohl Kingsley Coman - wird Callum Hudson-Odoi Teil eines möglichen Transfers?

Kingsley Coman verhandelt mit dem FCB wegen einer Vertragsverlängerung. Angeblich könnte auch Chelsea im Zukunftspoker um den Franzosen mitmischen.

Champions-League-Sieger FC Chelsea denkt offenbar intensiv über eine Verpflichtung von Bayern Münchens Angreifer Kingsley Coman nach. Das schreibt die französische L'Equipe. In ihrem Bericht heißt es, der deutsche Rekordmeister sei bereit, den Flügelstürmer für eine Ablöse in Höhe von 90 Millionen Euro abzugeben. Chelsea strebe derweil an, Callum Hudson-Odoi, Bayerns einstigen Wunschspieler, in einen möglichen Deal zu integrieren.

Comans Vertrag beim FCB läuft noch bis 2023. Aktuell laufen Gespräche wegen einer Verlängerung. Vorstandsboss Oliver Kahn hatte allerdings im Widerspruch zum L'Equipe-Bericht zu den Verhandlungen mit Coman und Leon Goretzka (Vertragsende 2022) vor wenigen Tagen noch erklärt: "Wir sind mit beiden Spielern in sehr, sehr guten Gesprächen, ich bin sehr optimistisch. Wir haben ein großartiges Paket anzubieten, sie haben immer die Chance, bei uns große Titel zu gewinnen und eine Ära mit zu prägen."

Nicht zum ersten mal Chelsea-Gerüchte um Kingsley Coman

Kahn gab aber mit Blick auf den Fall David Alaba zu bedenken: "Absolute Top-Spieler wollen dementsprechend bezahlt werden, da sind wir nicht naiv, das ist auch vollkommen in Ordnung. Bei uns gibt es eine Grenze, ganz klar definiert." Alaba hatte sich nach gescheiterten Verhandlungen Real Madrid angeschlossen.

Neben den Blues sollen auch der FC Liverpool und Manchester City Comans Situation in München verfolgen. Das Interesse Manchester Uniteds sei dagegen angesichts der bevorstehenden Verpflichtung von Jadon Sancho (Borussia Dortmund) erkaltet.

Nach Informationen von Goal und SPOX plant der neue Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit Blick auf die anstehende Saison jedoch fest mit Coman.

Gerüchte um ein Werben Chelseas sind derweil nicht neu: Bereits im März hatte die Daily Mail berichtet, der Klub von Thomas Tuchel habe den 25-Jährigen ins Visier genommen.

Kingsley Coman wechselte von Juventus zum FC Bayern

Coman wechselte 2015 von Juventus nach München, zunächst auf Leihbasis, zwei Jahre später machte der FCB den Transfer fix. Mit dem deutschen Primus feierte Coman unter anderem den Gewinn von sechs deutschen Meisterschaften und der Champions League.

In der vergangenen Saison absolvierte der EM-Teilnehmer für seinen Verein 39 Pflichtspiele, in denen er acht Tore und 15 Assists lieferte.