David Alaba bei Real Madrid: Gehalt, Vermögen, Vertrag, Karriere, Erfolge - alle Infos zum neuen Verteidiger der Königlichen

David Alaba wird ab Sommer 2021 für Real Madrid spielen. Goal liefert Infos zu seinem Gehalt, der Vertragslaufzeit und seiner bisherigen Karriere.

Es ist amtlich: David Alaba (28) wird künftig für den spanischen Top-Klub Real Madrid spielen. Bereits im Frühjahr 2021 hatte der Defensivspieler durchsickern lassen, dass er seinen Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängern wird und den deutschen Rekordmeister im Sommer verlassen will.

Der FC Bayern München verliert damit eine feste Größe der letzten Jahre. Alaba will sich sportlich neu orientieren und schließt sich Real an. Dies gaben die Königlichen am heutigen Freitag offiziell bekannt. Ein echter Coup für den Hauptstadtklub, der in dieser Saison keinen einzigen Titel gewann.

Goal hat sich den Transfer genauer angeschaut und alle wichtigen Daten dazu notiert. Was verdient David Alaba bei Real Madrid? Wie lange geht sein Vertrag bei den Königlichen und welche Titel hat der Österreicher in seiner Karriere schon gewonnen? Hier findet Ihr alles!

David Alaba bei Real Madrid: Alle wichtigen Infos zum Verteidiger

Name : David Olatukunbo Alaba

: David Olatukunbo Alaba Geburtstag : 24.06.1992

: 24.06.1992 Geburtsort : Wien

: Wien Größe : 1,80 Meter

: 1,80 Meter Position : Abwehr (Innenverteidiger)

: Abwehr (Innenverteidiger) Starker Fuß : Links

: Links Nationalspieler : Österreich

: Österreich Berater: Pini Zahavi

Mit seinen 28 Jahren ist David Alaba im besten Fußballalter. Auch deswegen hat er sich entschlossen, nach jahrelangem Engagement beim FC Bayern München neue Wege zu gehen.

David Alaba bei Real Madrid: Gehalt, Ablösesumme und Vertrag

Wie sieht der neue Arbeitsplatz von David Alaba aus? Klar, er wird künftig im königlichen Trikot auflaufen - aber wie lange hat er bei Real Madrid unterschrieben und wie viel kassiert er?

David Alaba bei Real Madrid: Das verdient der Defensivspieler

Die wohl wichtigste Frage in der Causa David Alaba ist die nach dem Gehalt, welches der Österreicher nach seinem Wechsel zu Real Madrid einstreicht. Eines können wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen: Alaba hat beim FC Bayern München ein kolportiertes Gehalt in Höhe von 15 Millionen Euro erhalten.

Dies war dem Österreicher jedoch allem Anschein nach zu wenig und er konnte sich mit den Verantwortlichen des FC Bayern nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Laut der Sport Bild bot der Rekordmeister Alaba 17 Millionen Euro (maximal) an, dies reichte am Ende nicht aus. Zahavi, Alabas Berater, soll angeblich sogar 25 Millionen Euro pro Jahr im Rahmen eines Fünfjahresvertrags gefordert haben.

Unvergessen in der Folge dessen: Uli Hoeneß' legendäre Wutrede im Sport1-Doppelpass: "Er hat einen geldgierigen Piranha als Berater", polterte Hoeneß seinerzeit. "Es geht wirklich nur ums Geld. Er ist ja schon beim besten Verein der Welt, wo soll er noch hin?"

Deswegen ist davon auszugehen, dass der Defensivspieler bei den Blancos noch mehr verdient. Im März gab die spanische Zeitung ABC an, dass der Nationalspieler Österreich zehn Millionen Euro Netto kassiert, jedoch von einem Handgeld in Höhe von 20 Millionen Euro profitiert.

David Alabas Vermögen

Seit Jahren zählt David Alaba zu den besten Defensivspielern im Weltfußball. Klar, mit den Bayern hat der Österreicher die wichtigsten Titel des Klubfußballs gewonnen. Das Vermögen eines Profis zu schätzen ist meist etwas schwierig, das Vermögensmagazin jedoch siedelt das Vermögen von David Alaba bei rund 42 Millionen Euro an.

Das Magazin notiert auch, wie viel Gehalt Alaba jeweils bei den Bayern kassierte:

2009 - 7.500 Euro monatlich

2010 - 20.000 Euro

2011 - 83.000 Euro

2013 - 7 Millionen Euro

ab 2016 - 10 Millionen Euro

David Alabas Vertrag bei Real Madrid

David Alaba hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben und sich damit gleich für fünf Jahre an den spanischen Top-Klub aus der Hauptstadt gebunden. Zuvor stand Alaba von 2010 bis 2021 bei den Profis des FC Bayern München unter Vertrag, das ist aber sicherlich bekannt.

"Es ist immer hart, wenn eine Zeit zu Ende geht, und es ist ja kein Geheimnis, dass ich mich hier immer sehr wohlgefühlt habe", sagte Alaba Anfang Mai im Gespräch mit dem Münchner Mitgliedermagazin, "Es ist ja keine Entscheidung gegen den Verein gewesen." Alabas Vertrag war Ende der Saison 2020/21 ausgelaufen, er entschied sich also bewusst gegen eine Vertragsverlängerung.

Das hatte auch Folgen für die Ablösesumme, die Real Madrid schließlich an den FC Bayern zu zahlen hatte: Es gab keine! David Alaba ist ablösefrei zu den Blancos gewechselt.

David Alaba wechselt zu Real Madrid: Seine Karrierstationen

Zu Beginn ausgebildet wurde David Alaba bei den Junioren des SV Aspern, ehe es nach nur einem Jahr zu Austria Wien ging. Dort blieb er von 2006 bis 2008. Danach zog es den gebürtigen Wiener nach München, wo er bis auf die Leihe zur TSG Hoffenheim durchgehend für den FC Bayern spielte.

Zum Jahr 2021 folgt dann ein kompletter Tapetenwechsel - es zieht ihn zu Real Madrid.

Saison Station 2007-2008 FK Austria Wien II 2008 FK Austria Wien 2009-2010 FC Bayern München II 2010-2011 FC Bayern München 2011 TSG 1899 Hoffenheim (Leihe) 2011-2021 FC Bayern München ab Sommer 2021 Real Madrid

Titel, Erfolge und Auszeichnungen: Real-Neuzugang David Alabas Trophäenschrank

Die wichtigen Erfolge, die David Alaba als Fußballprofi gewonnen hat, sind ...

UEFA Champions League: 2013, 2020

FIFA-Klub-Weltmeister: 2013, 2020

UEFA Super Cup: 2013, 2020

Deutscher Meister: 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

DFB-Pokal-Sieger: 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020

DFL-Supercup-Sieger: 2012, 2016, 2017, 2018, 2020

For the last time: DEUTSCHER MEISTER! pic.twitter.com/Pg33ydEmUn — David Alaba (@David_Alaba) May 22, 2021

Gleichzeitig wurde der heute 28-Jährige auch schon mehrfach individuell ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde er als Säule des FC Bayern München zweimal mit den Münchnern zur Mannschaft des Jahres in Deutschland gewählt (2013, 2020).