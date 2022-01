FC Barcelona vs. Real Madrid heute: TV und LIVE-STREAM - wird das Supercopa-Halbfinale live übertragen?

In dieser Woche gehen im saudi-arabischen Riad die Begegnungen im Rahmen der spanischen Supercopa über die Bühne. Hierbei tritt am Mittwoch im ersten Halbfinale der FC Barcelona gegen Real Madrid an. Damit fordert der Siebte aus LaLiga den Spitzenreiter heraus. Im ersten Clasico der Saison unterlagen die Blaugrana den Königlichen mit 1:2.

Der FC Barcelona gewann lediglich eines seiner vier Meisterschaftsspiele im Vormonat. Hierbei gelang der Heimerfolg nach einer Heimniederlage gegen Real Betis und einem Unentschieden bei Osasuna. Danach verabschiedete sich die Mannschaft von Xavi mit weiteren Auswärtsremis gegen den FC Sevilla in die Weihnachtspause. Es folgte am 2. Januar ein 1:0 auf Mallorca.

La primera victoria de 2022 pic.twitter.com/virIrcWUod — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 2, 2022

Das Weiße Ballett siegte in acht der letzten neun LaLiga-Partien vor der Weihnachtspause. Umso mehr überraschte am 19. Dezember eine Nullnummer zuhause gegen Cadiz. Dieses kam nach Heimsiegen gegen Athletic Bilbao sowie Atletico Madrid und einem Dreier bei Real Sociedad zustande. Anschließend kehrte das Team von Carlo Ancelotti in Bilbao sofort auf die Erfolgsspur zurück. Noch mehr überraschte dann eine 0:1-Auswärtsniederlage gegen Getafe am 2. Januar.

Heute treten im ersten Halbfinale der spanischen Supercopa der FC Barcelona und Real Madrid gegeneinander an. Bei GOAL gibt es für Euch sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

FC Barcelona vs. Real Madrid heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: FC Barcelona vs. Real Madrid Datum: Mittwoch, 12. Januar 2022 Uhrzeit: 20 Uhr Stadion: König-Fahd-Stadion (Riad)

FC Barcelona – Real Madrid heute live im TV anschauen: Geht das?

DAZN besitzt seit seinem Markteintritt im Jahr 2016 Senderechte am spanischen Fußball. Im Vorjahr gab es einige Neuigkeiten. Zunächst verkündete der Bezahlanbieter im Mai die Vertragsverlängerung um weitere fünf Jahre. Wenige Wochen vor dem Jahreswechsel folgte eine weitere Einigung, die bis einschließlich der Saison 2026/2027 gilt.

Allerdings zeigt DAZN nur LaLiga und die Copa del Rey, also den spanischen Pokal. Die Supercopa, in der Barca und Real heute aufeinandertreffen, zählt nicht zum Rechtepaket. Das heißt, dass Ihr den Clasico heute nicht live auf DAZN im TV oder STREAM sehen könnt.

FC Barcelona vs. Real Madrid heute nicht live auf DAZN: Wo läuft der Clasico im TV und STREAM?

Alle Fans von Barca und Real müssen wir an dieser Stelle leider enttäuschen: Den Clasico könnt Ihr heute in Deutschland nicht live im TV oder LIVE-STREAM sehen.

Während Ihr in LaLiga stets die volle Action der Blaugrana und der Königlichen live von DAZN ins Wohnzimmer geliefert bekommt, hat sich für die Supercopa kein Sender die Übertragungsrechte gesichert.

FC Barcelona gegen Real Madrid heute im LIVE-STREAM sehen: Läuft der Clasico im Internet?

Okay, im Fernsehen ist Barcelona vs. Real Madrid heute nicht live zu sehen. Aber gibt es zumindest eine Übertragung im LIVE-STREAM?

Auch hier haben wir schlechte Nachrichten für Euch: Der Clasico wird auf offiziellem Wege heute auch nicht im STREAM live zu sehen sein. Ebenso wie im TV hat auch kein Sender die Rechte für die Ausstrahlung der Supercopa im Internet.

FC Barcelona vs. Real Madrid heute: Den Clasico im LIVE-TICKER verfolgen

Wenn auch ohne TV-Bilder, stellt der LIVE-TICKER bei GOAL eine kostenlose Alternative dar. Ihr bleibt zu allen Treffern, Torchancen, Verwarnungen, Ausschlüssen und Tauschen im Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid Bescheid. Dafür verwendet GOAL auch Push-Nachrichten.

FC Barcelona – Real Madrid im TV und LIVE-STREAM sehen: Wird die Supercopa heute übertragen?

Im Pay-TV: / Im LIVE-STREAM: / Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Barcelona gegen Real Madrid heute live: Die Aufstellungen zur Supercopa

Die Startformationen folgen rund eine Stunde vor dem Anstoß.