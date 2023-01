Arsenal bastelt wohl an nächstem Transfer: Kommt jetzt Real Madrids Camavinga?

Der FC Arsenal bastelt weiter an einem schlagkräftigen Kader für die Zukunft. Als Verstärkung soll dabei ein Spieler von Real Madrid dienen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Arsenal hat offenbar Interesse an Real Madrids Eduardo Camavinga. Wie der Evening Standard berichtet, soll der Mittelfeldspieler noch in diesem Transferfenster zu den Gunners wechseln. Angestrebt ist wohl ein Leihgeschäft.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach 18 Saisonspielen steht Arsenal auf Platz eins in der Tabelle der Premier League, mit komfortablem Vorsprung auf Pep Guardiolas Manchester City. Um den ersten Ligatitel seit 2004 zu gewinnen, plant Arsenal weiter mit Verstärkungen für den Kader.

Am Freitag verpflichteten die Gunners bereits Leandro Trossard für die Offensive. Camavinga könnte dem zentralen Mittelfeld der Engländer mehr Stabilität verleihen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Camavinga wechselte im Sommer 2021 von Rennes zu Real Madrid und kostete 31 Millionen Euro Ablöse. Der Franzose gilt als vielversprechendes Talent, hat aber keine garantierte Spielzeit im Mittelfeld der Königlichen.

Kein Wunder: Die Konkurrenz mit Luka Modric, Toni Kroos und Co. ist riesig. Ein Wechsel zu Arsenal könnte Camavinga mehr Spielzeit verschaffen und ihm bei seiner Entwicklung helfen.

WIE GEHT ES WEITER? Ob Real Madrid den 20-Jährigen überhaupt abgeben möchte, ist nicht bekannt. Sollte Arsenal kein Glück mit einer Verpflichtung haben, habe man ebenfalls ein Auge auf Leicesters Youri Tielemans geworfen.