Arsenal bestätigt Wintertransfer: Leandro Trossard wechselt zu den Gunners

Nach dem gescheiterten Mudryk-Transfer gelingt es den Gunners doch noch, einen Neuzugang für die Offensive zu präsentieren.

WAS IST PASSIERT? Leandro Trossard läuft zukünftig für den FC Arsenal auf, das bestätigten die Gunners am Freitag offiziell. Der 28-jährige Belgier kommt von Ligakonkurrent Brighton & Hove Albion und unterschreibt in Englands Hauptstadt einen "langfristigen" Vertrag. Die Ablösesumme beläuft sich auf angeblich 30 Millionen Euro.

WAS IST DER HINTERGRUND? Obwohl die Gunners die Tabelle der Premier League nach 18 Spieltagen souverän anführen, wollten die Londoner Verstärkung für die Offensive. Wunschspieler Mykhailo Mudryk, der im letzten Moment zu Stadtrivale Chelsea wechselte, war aus dem Spiel - und Trossard die bevorzugte Alternative.

Dabei spart Arsenal auch noch ordentlich Geld, da Chelsea für Mudryk bis zu 100 Millionen Euro auf den Tisch legen muss.

WAS WURDE GESAGT? Arsenal-Coach Mikel Arteta ist mit dem Neuzugang sehr zufrieden: "Es ist gute Arbeit von allen im Klub, die Verpflichtung von Leandro abzuschließen. Er ist ein vielseitiger Spieler mit hohen technischen Fähigkeiten, Intelligenz und viel Erfahrung in der Premier League und auf internationaler Ebene."

WIE GEHT ES WEITER? Laut Angaben von Arsenal wurden alle nötigen Dokumente für die Registrierung des Spielers bei der Premier League eingereicht und seitens des Vereins hofft man, dass der 28-Jährige am Sonntag gegen Manchester United spielberechtigt sein wird.

Weiterhin wurde verkündet, dass Trossard das Trikot mit der Nummer 19 bekommen wird.