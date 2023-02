Union Berlin und Bayer Leverkusen messen sich in den Finalrunden-Play-offs der Europa League. Welches Spiel überträgt RTL kostenlos im TV?

Am Donnerstag gehen die Hinspiele des Finalrunden-Play-offs der Europa League über die Bühne. Hierbei tritt zunächst um 18.45 Uhr Union Berlin bei Ajax Amsterdam an. Anschließend empfängt Bayer Leverkusen um 21 Uhr die AS Monaco.

Union Berlin beendete die Gruppe D hinter Saint-Gilloise mit zwölf Punkten auf dem zweiten Platz. Nun gastiert die Elf von Urs Fischer in den Niederlanden beim Dritten der Gruppe A der Champions League.

Zudem musste sich Bayer Leverkusen in der Gruppe B der Königsklasse mit fünf Zählern mit dem dritten Platz begnügen. Die AS Monaco belegte hingegen in der Gruppe H der Europa League den zweiten Rang.

Heute messen sich Union Berlin sowie Bayer Leverkusen in den Hinspielen des Finalrunden-Play-offs der Europa League. Doch welches Spiel zeigt / überträgt RTL heute kostenlos im TV? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Details.

Europa League heute im TV: Welches Spiel zeigt / überträgt RTL kostenlos? Die Spiele auf einem Blick

Ajax Amsterdam vs. 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen vs. AS Monaco Donnerstag, 16. Februar 2023 Donnerstag, 16. Februar 2023 18.45 Uhr 21 Uhr Johan Cruijff Arena (Amsterdam) BayArena (Leverkusen)

Bayer Leverkusen vs. AS Monaco heute im TV bei RTL sehen

RTL Deutschland entschied sich dazu, heute die Begegnung Bayer Leverkusen vs. AS Monaco im Free-TV zu zeigen. Obendrein könnt Ihr die Partie bei RTL zusätzlich in HD sehen. Der Countdown beginnt eine Dreiviertelstunde vor dem Anstoß und somit um 20.15 Uhr. Doch schreibt Euch an dieser Stelle die Eckdaten zur TV-Ausstrahlung des Spiels in der BayArena auf:

Sender: RTL (HD)

RTL (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderation: Laura Pappendick

Wenn Ihr ohne Fernseher klarkommen müsst, könnt Ihr es mit dem STREAM angehen. Allerdings benötigt Ihr zusätzlich zu einem geeigneten Internetzugang einen Vertrag. Hierbei könnt Ihr Euch etwa für RTL+ Premium oder für RTL+ Max entscheiden. Überdies ermöglicht der RTL+ Season Pass einen viermonatigen Zugriff auf RTL+ Premium. Die Webseite versorgt Euch mit allen Infos. Die Online-Vorberichte starten um 20.30 Uhr.

Weitere Spiele der Europa League und der Conference League heute im STREAM sehen

Außerdem könnt Ihr bei RTL+ Partien der Europa League sowie der Conference League in Konferenzen sehen. Zudem umfasst das Programm sechs weitere Ausstrahlungen in voller Länge. Hierbei könnt Ihr um 18.45 Uhr die Spiele Ajax Amsterdam vs. Union Berlin, FC Barcelona vs. Manchester United, FC Salzburg vs. AS Rom und Trabzonspor vs. FC Basel live sehen. Danach beginnen um 21 Uhr die Begegnungen Juventus Turin vs. FC Nantes, Sporting Lissabon vs. FC Midtjylland und FC Sevilla vs. PSV Eindhoven.

Zur Europa League und zur Conference League via TICKER auf dem Laufenden bleiben

Überdies versorgt Euch GOAL mit seinen TICKERN zu den Spielen von Union Berlin und Bayer Leverkusen in der Europa League. Denn: Wir informieren Euch zu allen relevanten Geschehnissen in der Johan Cruijff Arena sowie in der BayArena.

