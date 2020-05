Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft das Comeback der Bundesliga

Die Bundesliga ist zurück und bringt ein Top-Spiel mit sich! Goal erklärt Euch, wo das Duell zwischen Frankfurt und Gladbach heute Abend zu sehen ist.

Nach der über zweimonatigen Zwangspause in der steht heute am 26. Spieltag mit gegen das erste Top-Spiel nach Wiederbeginn an. Anpfiff in der Commerzbank-Arena ist um 18.30 Uhr.

Die Borussia steigt dabei wieder ins Rennen um die Champions-League-Plätze ein. Derzeit stehen die Fohlen auf Platz vier der Tabelle und können mit einem Sieg die Verfolger von (zwei Punkte Rückstand) auf Abstand halten.

Frankfurt hingegen verbrachte die Pause weit weg von den europäischen Plätzen auf Rang zwölf. In der Endphase der Saison kann die SGE jedoch noch auf ein Spiel mehr zurückgreifen als der Rest der Bundesliga, da das Nachholspiel gegen noch aussteht.

Mehr Teams

Seid live dabei, wenn die Bundesliga ihr Comeback feiert! Das Duell zwischen Frankfurt und Gladbach könnt Ihr live verfolgen. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie das möglich ist.

Duell Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach Datum Sa., 16. Mai 2020 | 18.30 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt Zuschauer 51.500 Plätze (aber Geisterspiel)

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Wo läuft die Bundesliga heute live im TV?

Im Stadion dürfen keine Fans vor Ort sein, nachdem die Bundesliga die restlichen Partien der Saison als Geisterspiele austragen lässt. Umso mehr Anhänger werden deshalb gespannt vor dem Fernseher sitzen, wenn die Bundesliga wieder losgeht. Doch wo läuft das Top-Spiel des 26. Spieltags im TV? Goal klärt auf.

Wird Frankfurt gegen Gladbach heute live im Free-TV gezeigt?

Schnell wurden Stimmen laut, die Bundesliga müsse im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein, nachdem das Comeback bekannt wurde. Der Forderung wurde jedoch nur bedingt nachgegangen. Sky zeigt lediglich die Bundesligakonferenz am Samstagnachmittag auf dem Free-TV-Sender Sky Sport News HD.

Das Top-Spiel zwischen Frankfurt und Gladbach ist hingegen nicht im Free-TV zu sehen. Hier laufen die ersten Ausschnitte der Partie erst ab 23 Uhr im Aktuellen Sportstudio im ZDF.

Hier läuft Frankfurt gegen Gladbach heute live im Pay-TV

Sky ist auch nach der coronabedingten Pause der exklusive Anbieter der meisten Bundesligaspiele. Frankfurt gegen Gladbach läuft live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Um 17.30 Uhr starten die Vorberichte beim Bezahlsender, ehe ab 18.30 Uhr live aus der Commerzbank-Arena gesendet wird. Am Mikrofon begleitet Euch Marcus Lindemann als Kommentator.

Zu welchen Konditionen Ihr das Angebot des Pay-TV-Senders derzeit buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Die Übertragung heute live im TV

Sender: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

Vorberichte: Ab 17.30 Uhr

Anpfiff: 18.30 Uhr

Kommentator: Marcus Lindemann

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Hier läuft das Spiel heute im LIVE-STREAM

Sky zeigt sein Programm nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Netz via LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket. Somit könnt Ihr Frankfurt gegen Gladbach auch unterwegs auf allen mobilen Geräten schauen.

Einen Zugang zu Sky Go haben dabei alle Kunden, die ein TV-Abo bei Sky abgeschlossen haben. Der Zugang zum Online-Portal wird bei Vertragsabschluss ausgehändigt. Hier gelangt Ihr direkt zu Sky Go!

Solltet Ihr kein TV-Abo besitzen, könnt Ihr Euch auch noch kurzfristig über Sky Ticket einen Zugang zum LIVE-STREAM verschaffen. Hier zahlt Ihr lediglich für das Internetangebot von Sky und könnt flexibel kündigen. Alle weiteren Infos findet Ihr auf der Webseite von Sky Ticket.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: DAZN zeigt Euch die Highlights des Spiels

Ihr habt keinen Zugang zum Angebot von Sky? Keine Sorge, denn DAZN bietet Euch die perfekte Alternative. Hier seht Ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights zwischen Frankfurt und Gladbach.

Das Streaming-Portal stellt gegen 21 Uhr ein Video auf seiner Plattform hoch, das alle DAZN-Abonnenten jederzeit auf Abruf anschauen können. Somit könnt Ihr anschließend über alle wichtigen Aktionen des Spiels mitreden.

Um auf das Portal zugreifen zu können, braucht Ihr lediglich ein Abo bei DAZN. Das könnt Ihr einen Monat lang kostenlos testen und müsst erst anschließend entscheiden, ob Ihr es für 11,99 Euro monatlich weiterführen wollt. Solltet Ihr Euch direkt ein Jahresabo sichern, zahlt Ihr sogar nur 119,99 Euro.

Mit dem DAZN-Abo seht Ihr übrigens nicht nur Bundesliga-Highlights, sondern auch die kompletten Montags- und Freitagsspiele der Bundesliga exklusiv im LIVE-STREAM. Unter diesem Link findet Ihr alle wichtigen Infos zur Anmeldung.

Die Stadt steht zusammen 🤝



Hört auf diese bekannten Frankfurter Gesichter, bleibt solidarisch und helft euren Mitmenschen. #AufJetzt! 💪#inEINTRACHT pic.twitter.com/BMLzqmsK5W — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 10, 2020

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Goal schreibt Euch heute einen LIVE-TICKER

Selbstverständlich ist auch Goal mit von der Partie und berichtet für Euch via LIVE-TICKER vom Duell zwischen Frankfurt und Gladbach. Hier verpasst Ihr keine wichtige Aktion aus der Commerzbank-Arena und seid jederzeit bestens informiert.

Der TICKER versorgt Euch mit ausführlichen Beschreibungen zu den spannendsten Szenen und bietet zudem interessante Analysen und Statistiken. Und das alles vollkommen kostenlos!

Klickt Euch hier direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekannt gegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen. Klickt Euch dafür rund eine Stunde vor Anpfiff noch einmal rein!

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Die Berichterstattung im Überblick