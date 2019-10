SD Eibar vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird LaLiga heute übertragen

Der FC Barcelona muss in LaLiga in Eibar antreten. Wie das Duell aus Spaniens Eliteklasse live im TV und LIVE-STREAM läuft, erfahrt Ihr hier.

SD Eibar gegen den FC Barcelona - so lautet die Partie der Katalanen am 9. Spieltag von . Anpfiff im Baskenland ist am Samstag um 13 Uhr.

Auf dem Papier ist es - wie immer - ein ungleiches Duell zwischen den beiden Klubs: Barca rangiert aktuell mit 16 Punkten auf Rang zwei, Eibar mit neun Zählern auf dem vierzehnten Platz. Und in den meisten Fällen kennt das Duell nur einen Sieger: Die Blaugrana. Aber in der letzten Saison ließ die Startruppe um Lionel Messi zum ersten Mal in der Liga Punkte gegen die Basken liegen - so auch in dieser Spielzeit?

Wenn Ihr das herausfinden wollt, könnt Ihr das natürlich auch live tun. In diesem Artikel erfahrt Ihr, ob und wie vs. live im TV und LIVE-STREAM zu sehen ist. Zusätzlich gibt es rund eine Stunde vor dem Anpfiff der Partie die Aufstellungen weiter unten in diesem Artikel. Wer wissen will, welche Fußballspiele aus aller Welt heute noch übertragen werden, findet alles immer aktuell aufgelistet in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

SD Eibar vs. FC Barcelona: Das Duell im Überblick

DATUM: Samstag, 19.10. | 13 Uhr

Samstag, 19.10. | 13 Uhr ORT: Estadio Municipal de Ipurua

Estadio Municipal de Ipurua KAPAZITÄT: 7.083 Plätze

7.083 Plätze LIVE-TICKER: Goal

LIVE-STREAM: DAZN

SD Eibar vs. FC Barcelona heute live im TV sehen - geht das?

Wenn das Spiel zwischen SD Eibar und dem FC Barcelona am Samstag angepfiffen wird, gibt es für alle Fans, die das Spiel live im TV sehen wollen, schlechte Nachrichten. Denn: Keiner der in etablierten TV-Sender zeigt die Partien von Lionel Messi und Co. live im Fernsehen. Die einzige Möglichkeit, das Aufeinandertreffen der beiden Spanier live zu sehen, ist der Streamingdienst DAZN.

Mit ein paar einfachen Tricks könnt Ihr den DAZN-LIVE-STREAM allerdings problemlos auf Eurem TV-Gerät streamen und Eibar - Barcelona bequem auf dem Sofa genießen. Die DAZN-App ist hier der Schlüssel. Sie steht für alle gängigen Smart-TVs oder den Amazon-Fire-TV-Stick zum Download bereit. Die Links zum Download findet Ihr am Ende des nächsten Abschnitts dieses Artikels.

Alternativ könnt Ihr alle DAZN-LIVE-STREAMS ohne großen Aufwand auch von unterwegs aus genießen. Auch hier sei Euch die DAZN-App ans Herz gelegt, die für nahezu alle gängigen Smartphones in den jeweiligen Stores zum Download bereitsteht.

SD Eibar vs. FC Barcelona heute im LIVE-STREAM anschauen - DAZN macht's möglich

Gute Nachrichten für alle Fans des FC Barcelona: Wie bereits erwähnt läuft das LaLiga-Spiel zwischen dem kleinen Eibar und dem großen FC Barcelona heute im LIVE-STREAM - DAZN macht's möglich. Beginn der Übertragung ist wenige Minuten vor dem Anpfiff, der am Samstag um 13 Uhr erfolgen wird.

Als Kommentator ist dieses Mal Jan Platte für Euch im Einsatz. Als Experte steht ihm Jonas Hummels, der Bruder von Weltmeister Mats, zur Seite.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr Mitglied bei DAZN sein, das kostet im Monat 11,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos, was bedeutet, dass Ihr das Spiel zwischen den Katalanen und den Basken kostenlos sehen könnt, wenn ihr heute Euren Probemonat aktiviert. Wenn Ihr mehr über den Probemonat erfahren möchtet, findet Ihr hier alle Informationen.

Die DAZN-App gibt es für die verschiedensten Geräte in den entsprechenden App-Stores - natürlich kostenlos

SD Eibar vs. FC Barcelona live: Die Aufstellungen

Mit dieser Aufstellung geht der FC Barcelona ins Spiel:

ter Stegen - S. Roberto, Umtiti, Lenglet, Alba - Busquets, Arthur, de Jong - Griezmann, Messi, Suarez

Die Aufstellung von SD Eibar:

Dmitrovic - De Blasis, Oliveira, Arbilla, Cote - Leon, Diop, Sergio, Orellana - Enrich, Charles