Felix Magath als Nachfolger für Hansi Flick? Experten fordern Ex-Bayern-Coach

Nach der Entlassung des Bundestrainer bringen gleich zwei Ex-Nationalspieler den Ex-Bayern-Coach ins Gespräch.

WAS IST PASSIERT? Nach der Entlassung von Hansi Flick als Bundestrainer schießen die Diskussionen über seinen Nachfolger ins Kraut. Nach Stefan Effenberg hat nun auch Dietmar Hamann den früheren Bayern-Trainer Felix Magath ins Gespräch gebracht.

WAS WURDE GESAGT? "Wir brauchen nun jemanden mit Autorität, Erfahrung und Rückgrat. Ich würde daher alles daransetzen, Felix Magath oder Matthias Sammer zum DFB zu holen", sagte Hamann bei Sky.

Zuvor hatte sich schon Effenberg bei Sport1 für Magath, der nach seiner Kurzengangement als Retter bei Hertha BSC im Frühjahr 2022 ohne Anstellung ist, stark gemacht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Flick war nach der 1:4-Niederlage der deutschen Nationalmannschaft im Testspiel gegen Japan am Samstag von seinem Amt als Bundestrainer entbunden worden. Interimsweise übernehmen Sportdirektor Rudi Völler, U20-Trainer Hannes Wolf und Sando Wagner beim Spiel gegen Frankreich am Dienstag die Rolle.