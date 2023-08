Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim im TV und LIVE-STREAM: Die 3. Liga heute live sehen

In der 3. Liga trifft Dynamo Dresden heute auf Waldhof Mannheim. So seht ihr die Partie live im TV und STREAM.

Am 3. Spieltag der 3. Liga kommt es in der englischen Woche zum Duell zweier Teams, die auf die oberen Plätze schielen. So bekommt es Dynamo Dresden mit Waldhof Mannheim zu tun.

Anpfiff der Partie ist am heutigen Dienstag, 22. August 2023, um 19 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel im traditionsreichen Rudolf-Harbig-Stadion in der sächsischen Landeshauptstadt.

Paarung Dresden - Mannheim Wettbewerb 3. Liga, 3. Spieltag Datum Dienstag, 22. August 2023 (heute) Uhrzeit 19 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden)

Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim heute live im TV und STREAM: Team-News und Aufstellungen

Dynamo Dresden: News

Viel besser hätte der 1. Spieltag für Dynamo Dresden nicht laufen können. Man setzte sich in der heimischen Arena überzeugend mit 3:1 gegen den Absteiger Arminia Bielefeld durch, im Anschluss ging es noch gegen einen weiteren Absteiger, den SV Sandhausen. Das knackige Auftaktprogramm wird mit der Partie gegen Waldhof Mannheim abgerundet.

Treffsicher präsentierte sich gegen die Arminia Kapitän und Hoffnungsträger Stefan Kutschke, der Angreifer erzielte das zwischenzeitliche 2:0 für das Team von Trainer Markus Anfang. Auch Tom Zimmerschied gefiel mit zwei Vorlagen.

Waldhof Mannheim: News

In der vergangenen Runde landete Waldhof Mannheim auf einem stabilen siebten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Sechstplatzierten aus Dresden war mit neun Zählern aber schon relativ deutlich. Nach dem 1. Spieltag der laufenden Saison stand man nach einer 0:2-Pleite gegen 1860 München gar auf dem 20. Tabellenplatz.

Auf die Partie gegen den VfB Lübeck am 2. Spieltag folgt nun das Duell mit der SG Dynamo. In der vergangenen Saison schenkten sich beide Teams übrigens nichts, jede Mannschaft konnte ihr Heimspiel mit 2:1 gewinnen. Spannung dürfte heute also programmiert sein.

Dynamo Dresden vs. Waldhof Mannheim heute live: Die direkten Duelle

Spiele insgesamt 4 Siege Dresden 1 Unentschieden 1 Siege Mannheim 2 Letztes Spiel Mannheim - Dresden 2:1 (3. Liga 22/23, 33. Spieltag, 22. April 2023)

