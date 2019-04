Dynamo Dresden vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen - die Übertragung der 2. Bundesliga

Am 30. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Köln. Goal erklärt, wie Ihr die Partie im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Es geht in den Saisonendspurt der 2. Bundesliga. Fünf Spieltage vor dem Ende der Saison empfängt die SG Dynamo Dresden den 1. FC Köln im Rudolf-Harbig-Stadion. Anstoß ist am Sonntagmittag um 13.30 Uhr.

Die Voraussetzungen könnten für beide Mannschaften kaum unterschiedlicher sein: Während der um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft, muss aufpassen, nicht noch in den Abstiegskampf hineinzurutschen. Der Effzeh geht als Spitzenreiter in die Partie. Ganze acht Zähler hat die Mannschaft von Trainer Markus Anfang Vorsprung auf den Relegationsplatz, gar neun Punkte sind es auf Platz vier. Mit einem Sieg könnten die Kölner dem Aufstieg ein großes Stück näherkommen.

Für Dynamo Dresden wird die Luft nach der 1:3-Niederlage gegen Sandhausen etwas dünner. Sechs Punkte trennen die SGD vom Relegationsplatz. Nun wollen die Sachsen den Abstand vergrößern. Doch mit dem 1. FC Köln kommt ein Schwergewicht der 2. an die Elbe. Bereits im Hinspiel gab es für Dynamo eine derbe Packung: 8:1 gewannen die Domstädter vor heimischem Publikum.

Dynamo Dresden gegen den 1. FC Köln am Sonntagmittag live im TV oder im LIVE-STREAM sehen: Goal liefert Euch alle wichtigen Infos rund um die Partie und zeigt Euch, wo Ihr das Duell live und die Highlights im Nachhinein sehen könnt.

Duell Dynamo Dresden vs. 1. FC Köln Datum Sonntag, 21. April 2019 | 13.30 Uhr Ort Rudolf-Harbig-Stadion, Dresden ( ) Zuschauer 32.123 Plätze Aufstellungen Hier entlang!

Dynamo Dresden vs. 1. FC Köln heute live im TV sehen - geht das?

Viele Fans der 2. Bundesliga würden das Duell zwischen der SG Dynamo Dresden und dem 1. FC Köln gerne im deutschen Free-TV verfolgen. Doch leider geht das nicht.

Weder die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, noch Sport 1 oder RTL zeigen die Partie im deutschen Fernsehen. Stattdessen hat sich der Bezahlsender Sky die Rechte an allen Spielen der 2. Bundesliga gesichert.

Wollt Ihr Dynamo gegen den 1. FC Köln live verfolgen, dann ist Sky Eure einzige Möglichkeit. Der Pay-TV-Sender zeigt sowohl die Partie am Sonntagmittag im Einzelspiel als auch in der Konferenz. Während ab 13 Uhr bereits die Vorberichterstattung beginnt, zeigt Euch Sky ab Anstoß um 13.30 Uhr die Partie in voller Länge.

Um das Spiel allerdings verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement. Dieses müsst Ihr zuvor abschließen. Alle Informationen und Preise zu den verschiedenen Angeboten findet Ihr auf der Sky-Website.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Köln: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Die Partie zwischen Dynamo Dresden und dem 1. FC Köln läuft heute jedoch nicht nur live im TV bei Sky. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München bietet zudem einen LIVE-STREAM an, mit welchem Ihr das Duell live und in voller Länge verfolgen könnt. Auch die Konferenzschaltung wird im LIVE-STREAM angeboten.

Doch auch der LIVE-STREAM ist nicht kostenlos. Nur Sky-Kunden haben Zugriff auf die Online-Plattform Sky Go, für welche jeder Kunde einen Login erhält. Nur dieser Service zeigt die Partie live.

Handy, Tablet oder Laptop? Egal, Sky Go ist auf den meisten mobilen Geräten verfügbar. Dafür müsst ihr nur die Sky-Go-App in den gängigen Portalen (Google-Play-Store, Apple-Store etc.) kostenlos downloaden und installieren.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Köln: So seht Ihr die Highlights der 2. Bundesliga

Ihr habt keine Chance, Dynamo Dresden vs. 1. FC Köln live zu verfolgen, wollt aber trotzdem kein Tor und keine wichtige Szene verpassen? Dann legen wir Euch die Highlights der Partie ans Herz.

Doch wo gibt es die Highlights? DAZN ist die Antwort. Bereits 40 Minuten nach Abpfiff des Duells zeigt Euch der Streamingdienst alle Highlights aus dem Rudolf-Harbig-Stadion.

Die beste Nachricht: Wer noch kein Abo von DAZN hat, kann das Programm des Dienstes vier Wochen lang Monat kostenlos testen und alle Vorteile nutzen. Doch DAZN hält nicht nur alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga für Euch parat, sondern zeigt europäischen Spitzenfußball sowie viele weitere Sportarten live und in voller Länge.

Natürlich liefert Euch auch Sky in den gängigen Formaten die Highlights zwischen den Dynamos und den Geißböcken.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER

Ihr schafft es nicht, Euch Dynamo Dresden vs. 1. FC Köln im TV oder im LIVE-STREAM anzuschauen? Kein Problem. Goal hat die optimale Lösung für Euch parat.

Wenn Ihr das Spiel zwar nicht sehen könnt und dennoch keine Sekunde und kein Tor verpassen wollt, dann ist der LIVE-TICKER von GOAL zu Dynamo gegen Köln genau das Richtige.

Brandaktuell versorgt Euch der Ticker schon vor dem Anpfiff mit allen wichtigen Informationen. Auch innerhalb der 90 Minuten verpasst Ihr keine wichtige Szene und schon gar kein Tor.

Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos.

Dynamo Dresden vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Aufstellung 1. FC Köln:

Der 1.FC Köln geht mit Kult-Stürmer Anthony Modeste ins Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden. Der Franzose ersetzt Jhon Crodoba. Modeste stürmt also neben Top-Torjäger Simon Terodde.

Im Mittelfeld setzt Kölns Trainer Markus Anfang auf Louis Schaub, der im Vergleich zum Remis gegen den HSV neu in die Startelf rückt. Für ihn weicht Christian Clemens, der aktuell mit Oberschenkelproblemem zu kämpfen hat.

So geht der 1. FC Köln ins Spiel gegen Dynamo Dresden:

Horn – Czichos, Höger, Mere – Hector, Schaub, Geis, Drexler, Kainz – Modeste, Terodde

Mit @amodeste27 und Louis #Schaub in der Startelf geht der #effzeh in das Auswärtsspiel #SGDKOE. Sie ersetzen Jhon #Cordoba, der zunächst auf der Bank sitzt, und Christian #Clemens, der wegen Oberschenkelproblemen ausfällt. 🔴⚪ pic.twitter.com/8fw7mK02Tl — 1. FC Köln (@fckoeln) 21. April 2019

Aufstellung Dynamo Dresden:

Schubert – Wahlqvist, Nikolaou, Burnic, Kreuzer ,Doljevic, Möschl, Ballas, Gonther, Atik, Berko

