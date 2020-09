DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung am Sonntag

Am Sonntag stehen viele interessante Spiele im DFB-Pokal auf dem Programm. Doch wo werden die David-gegen-Goliath-Duelle gezeigt / übertragen?

Gleich am Freitag hat der mit dem Scheitern von gegen Eintracht Braunschweig (4:5) für eine erste Überraschung gesorgt. Mit großer Spannung werden deshalb die Duelle am Sonntag erwartet - kann ein unterklassiger Verein dem nächsten Schwergewicht ein Beinchen stellen? Um 15.30 Uhr geht es mit den ersten Spielen los.

Doch welcher Sender zeigt die erste Runde des DFB-Pokals? In diesem Artikel liefert Goal alle Informationen zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM. Zudem findet Ihr hier auch eine Übersicht über die einzelnen Ansetzungen. Wenn Ihr wissen möchtet, wo die Spiele am Montag gezeigt werden, solltet Ihr hier vorbeischauen.

Den DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen - geht das?

Zwar haben sich in dieser Saison gleich drei TV-Anbieter die Übertragungsrechte am DFB-Pokal gesichert, jedoch werden nur die Begegnungen zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund (am Montag ab 20.45 Uhr im LIVE-TICKER) sowie dem 1. FC Düren und dem FC Bayern (am 15. Oktober) im Free-TV übertragen.

Um die Spiele am Sonntag live und in voller Länge sehen zu können, seid Ihr auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen. Dort werden alle Duelle im DFB-Pokal sowohl im TV als auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen. Im folgenden Abschnitt liefern wir Euch alle Informationen zu diesem Thema.

Bild: imago images / osnapix

Den DFB-Pokal heute im TV und im LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Bei Sky könnt Ihr in der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen den Einzelspielen und der Konferenz wählen. Unabhängig davon, für welche Option Ihr Euch entscheidet, beginnt der TV-Sender am Sonntag schon um 14.30 Uhr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD mit der Übertragung.

Um jedoch auf die Angebote von Sky zugreifen zu können, müsst Ihr zunächst ein Abonnement abschließen. Auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders findet Ihr eine Übersicht über alle Pakete, die Ihr erwerben könnt. Dort findet Ihr auch alle Informationen zu den verschiedenen Zahlungsmethoden.

DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket erleben

Wie bereits angesprochen, überträgt Sky die Spiele des DFB-Pokals auch im LIVE-STREAM. Das ist für alle interessant, die heute keinen Fernseher zur Verfügung haben, aber trotzdem nicht auf die Duelle der ersten Runde verzichten wollen. Dafür stellt Euch der Pay-TV-Sender zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

Wenn Ihr bereits ein Sky-Abonnement abgeschlossen habt, solltet Ihr Euch Sky Go genauer ansehen. Mit Eurem persönlichen Login-PIN könnt Ihr den Streamingdienst kostenlos nutzen. Dafür müsst Ihr nur die Sky-Go-App aus dem Google Play-Store oder dem App-Store installieren.

Falls Ihr bislang kein Sky-Kunde seid, ist das Sky Ticket für Euch die beste Option. Dieses kann im Gegensatz zu einem normalen Sky-Abo monatlich gekündigt werden. Für die günstigste Variante zahlt Ihr aktuell 9,99 Euro monatlich. Hier findet Ihr alle Informationen.

DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM bei OneFootball sehen

Ihr möchtet kein langfristiges Sky-Abo abschließen, aber trotzdem bestimmte Spiele im DFB-Pokal live sehen? Mit OneFootball ist genau dies möglich. Für 3,99 Euro könnt Ihr den jeweiligen LIVE-STREAM kaufen und ihn direkt im "Stream-Tab" der App ansehen.

In einem separaten Artikel hat OneFootball erklärt, wie diese Streamingvariante genau funktionert. An dieser Stelle vielleicht gut zu wissen: Die Abrechnung der einzelnen Spiele erfolgt unkompliziert über Euren App-Store. Alle Details gibt es unter diesem Link.

DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM am Sonntag, den 13. September 2020